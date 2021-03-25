Австрия выдала России экс-чиновника минкульта, обвиняемого в хищении при реставрации Эрмитажа

20 минут назад

Автор фото, ANTON NOVODEREZHKIN/TASS Подпись к фото, Борис Мазо возглавлял один из департаментов российского минкульта

Россия добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента управления имуществом министерства культуры Бориса Мазо. В России его обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

В четверг российская генпрокуратура сообщила, что в течение дня Мазо в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Москву.

В феврале Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-чиновника на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.

Мазо в России обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, в состав группы входил также бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов.

Чем известен Борис Мазо

Мазо был задержан в начале ноября 2019 года в Австрии на основании ордера, выданного судом испанской Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которых позже отпустили.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка сообщал, что бывший чиновник просил в Австрии политическое убежище.

По данным испанской полиции, семья экс-чиновника жила в Испании с 2015 года, в том же году она приобрела дом в Марбелье, средства на который были перечислены с банковского счета в Швейцарии.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денег путем приобретения дорогой недвижимости в Марбелье.

Расследование началось в 2018 году после того, как Россия отправила властям Испании запрос на арест и выдачу экс-чиновника. В России он фигурирует в деле о хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Дело о коррупции в Эрмитаже и "дело реставраторов"

В мае 2018 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа.

Следственный комитет России (СКР) называл в числе других подозреваемых директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Бориса Мазо и руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова.

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - говорилось в заявлении СКР.

Дело о хищениях при строительстве Эрмитажа стало вторым серьезным обвинением в адрес Пирумова, Мазо и Колесникова.

Ранее - в октябре 2017 года - Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в рамках "дела реставраторов", однако он был сразу освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.

Экс-чиновник признал вину в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких музеев и монастырей.

Согласно материалам дела, чиновники минкульта выстроили схему, в рамках которой тендеры на реставрационные работы с завышенной сметой выигрывали подконтрольные им компании. После этого участники группы подписывали акты о приеме несуществующих работ, а выделенные деньги делили между собой.