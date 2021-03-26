Путин нашел замену арестованному губернатору Пензенской области
Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко, начинавший политическую карьеру в Пензе. Кресло губернатора освободилось после ареста главы региона Ивана Белозерцева.
Путин в пятницу поговорил с Мельниченко в режиме видеосвязи и во время этого разговора подписал указ о его назначении.
"Я внутренне готов", - сказал Мельниченко и пообещал работать так, чтобы оправдать доверие Путина. Он собирается также участвовать в губернаторских выборах в сентябре этого года.
О том, что Кремль выберет Мельниченко в качестве исполняющего обязанности губернатора, еще во вторник сообщало издание РБК.
47-летний Мельниченко представляет Пензенскую область в Совете Федерации. До этого он делал карьеру в регионе - был министром образования, вице-губернатором и зампредом областного правительства. С 2013 года был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Сенатором Мельниченко стал в 2017 году. Возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Участник программы кадрового резерва администрации президента. Близкий к Кремлю источник РБК называл Мельниченко "жестким и амбициозным".
22 марта Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На следующий день Путин отправил его в отставку с формулировкой об утрате доверия.
Белозерцев и еще пять фигурантов дела, в том числе известный бизнесмен Борис Шпигель, были задержаны по обвинению во взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Белозерцев не считает себя виновным в коррупции. В изоляторе он встречался с правозащитницей Мариной Литвинович и сообщил, что был удивлен задержанием и арестом.
СМИ сообщали, что Белозерцев получал от Шпигеля не только деньги, но и, например, часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Арестованный признал, что часы он взял, но настаивал на том, что хотел их вернуть, узнав, сколько они стоят. "Но не успел из-за пандемии", - пересказывала его версию Литвинович.
В июле прошлого года был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев. Арест Фургала и назначение Дегтярева спровоцировали многодневные акции протеста. В Пензе протестов после задержания губернатора не было.
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