Путин нашел замену арестованному губернатору Пензенской области

21 минуту назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Олег Мельниченко был пензенским вице-губернатором, а теперь будет баллотироваться в губернаторы

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко, начинавший политическую карьеру в Пензе. Кресло губернатора освободилось после ареста главы региона Ивана Белозерцева.

Путин в пятницу поговорил с Мельниченко в режиме видеосвязи и во время этого разговора подписал указ о его назначении.

"Я внутренне готов", - сказал Мельниченко и пообещал работать так, чтобы оправдать доверие Путина. Он собирается также участвовать в губернаторских выборах в сентябре этого года.

О том, что Кремль выберет Мельниченко в качестве исполняющего обязанности губернатора, еще во вторник сообщало издание РБК.

47-летний Мельниченко представляет Пензенскую область в Совете Федерации. До этого он делал карьеру в регионе - был министром образования, вице-губернатором и зампредом областного правительства. С 2013 года был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Сенатором Мельниченко стал в 2017 году. Возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Участник программы кадрового резерва администрации президента. Близкий к Кремлю источник РБК называл Мельниченко "жестким и амбициозным".

22 марта Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На следующий день Путин отправил его в отставку с формулировкой об утрате доверия.

Белозерцев и еще пять фигурантов дела, в том числе известный бизнесмен Борис Шпигель, были задержаны по обвинению во взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Белозерцев не считает себя виновным в коррупции. В изоляторе он встречался с правозащитницей Мариной Литвинович и сообщил, что был удивлен задержанием и арестом.

СМИ сообщали, что Белозерцев получал от Шпигеля не только деньги, но и, например, часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Арестованный признал, что часы он взял, но настаивал на том, что хотел их вернуть, узнав, сколько они стоят. "Но не успел из-за пандемии", - пересказывала его версию Литвинович.