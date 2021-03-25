Осужденную по "дадинской статье" Юлию Галямину лишили статуса депутата

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

32 минуты назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского района лишил депутатского мандата Юлию Галямину. В конце прошлого года ее приговорили к условному сроку по статье о повторных нарушениях на митингах. Из-за судимости Галямина потеряла не только статус мундепа, но и возможность баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах.

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского района на своем заседании принял решение лишить Юлию Галямину статуса депутата. Его прямая трансляция велась на сайте совета депутатов.

Некоторые жители района пришли поддержать Галямину. Она рассказала им, что подала два иска в связи с заседанием, на котором решался вопрос о ее исключении. Первый из них касается письма Коптевской межрайонной прокуратуры, которая уведомила совет муниципальных депутатов о приговоре Галяминой – формально это и было основанием для ее исключения.

Второе – самого факта проведения заседания, которое, по мнению Галяминой, проводится с нарушениями.

К управе Тимирязевского района в четверг пришли и дополнительные наряды полиции – они в мегафон требовали у группы поддержки Галяминой не мешать проходу граждан, освободить тротуар перед зданием и соблюдать социальную дистанцию.

Галямина требовала пустить на совет своего мужа, помощника и нескольких жителей и говорила, что в противном случае она не будет участвовать в заседании.

К началу заседания вопрос о допуске людей в здание не решился. Совет депутатов в итоге начался без Галяминой. Вопрос о ее исключении рассматривали в самом начале заседания.

По закону "О принципах организации самоуправления", полномочия депутатов прекращаются досрочно в случае "вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора сюда". На него и сослались депутаты, вынося решение о досрочном прекращении полномочий Галяминой.

На заседании выступил представитель прокуратуры, который предупредил, что если депутаты откажутся лишать Галямину полномочий, это может повлечь последствия вплоть до роспуска совета депутатов.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Несколько депутатов обратили внимание, что у совета депутатов нет регламента, который регулировал бы исключение Галяминой, а самим депутатам не предоставили копию решению суда, выносившего решения по делу.

Тем не менее решение об исключении Галяминой было принято - за проголосовали восемь человек, против - пять, еще один воздержался.

Галямина была муниципальным депутатом четыре года – в 2017 году на выборах она получила больше голосов, чем все остальные кандидаты. За нее проголосовали 1507 жителей Тимирязевского муниципального округа.

"В 2022 году в Москве пройдут следующие муниципальные выборы. И хотя я сама баллотироваться не смогу, я сделаю все, чтобы независимая команда наших соседей заняла большинство мест в нашем совете и советах других районов. Но, как вы понимаете, без вас никуда. Так что не опускайте руки, только вперед! Нас ждут большие дела", - заявила Галямина в обращении к жителям своего района.

За что Галямину судили по "дадинской статье"?

Уголовное дело по статье о неоднократных нарушениях на митингах, также известной как "дадинская статья" (212.1 УК РФ), на Галямину завели летом прошлого года.

До Галяминой самыми известными осужденными по статье 212.1 УК были активисты Ильдар Дадин и Константин Котов. Дадин стал первым, кого приговорили за неоднократные нарушения на митингах.

В 2015 году его приговорили к трем годам колонии. Однако в 2017 году Конституционный суд, рассмотрев жалобу Дадина, пришел к выводу, что наказание по статье можно применять только к тем митингующим, чьи действия повлекли вред общественной безопасности. После этого Верховный суд отменил приговор Дадину и он вышел на свободу.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии по "дадинской статье" Константина Котова, который участвовал в акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Позже Мосгорсуд снизил наказания до полутора лет колонии.

Применить статью 212.1 к человеку можно в том случае, если в течение полугода он более двух раз привлекался по административным нарушениям, которые касаются проведения митингов. Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.

Галяминой предъявили обвинение после того, как в июле 2020 года она призвала людей участвовать в акции в рамках кампании "НЕТ!", которая объединяла противников предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно. В приговоре сказано, что у нее была "цель создания реальной угрозы конституционно охраняемым правам и свободам человека". Кроме того, по мнению суда, Галямина усилила угрозу распространения коронавируса.

В основу приговора легли показания полицейских, которые задерживали Галямину на акциях в 2019-2020 году, а также письмо Роспотребнадзора о количестве зараженных коронавирусом в Москве 15 июля.

В марте этого года Мосгорсуд подтвердил законность условного срока.

С какими еще последствиями столкнулась Галямина?

Из-за приговора по "дадинской статье" Галямина не сможет участвовать в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре этого года. Запрет избираться осужденным по 212.1 УК РФ приняли в мае прошлого года.

Сама Галямина говорила, что несмотря на законодательный запрет будет избираться в Думу.

Кроме того, статья 212.1 входит и в список статей, осужденные по которым лишаются права преподавать. До приговора Галямина преподавала журналистику и филологию в МГУ и ВШЭ.