На отрицавшего Холокост профессора из Петербурга завели уголовное дело

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

В отношении профессора Валерия Матвеева, который во время обучающего семинара назвал "мифом" и "выдумкой" Холокост, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, ведомство провело проверку и установило, что 21 января этого года на онлайн-семинаре, который проводился для педагогов региона, профессор "в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было", а также назвал Холокост "мифом" и "выдумкой".

"Таким образом, гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси" [Берлин - Рим - Токио]", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), санкция по которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

На выступление Матвеева на вебинаре для педагогов под названием "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица", организованном Ленинградским областным институтом развития образования, обратили внимание журналисты газеты "Новые Колтуши".

Судя по записи, которую они сделали, Матвеев, выступая в январе в качестве сотрудника Северо-Западного института управления РАНХиГС (СЗИУ РАНХиГС) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), отрицал возможность убийства во время Второй мировой войны 6 млн евреев и наличие у немцев печей для сжигания людей, и объяснял, что газовые камеры использовались для дезинфекции.

В СЗИУ РАНХиГС заявили, что высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. "Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно", - заявили в институте.

Осудили слова Матеева и в СПбГЭУ. "Это не соответствует позиции вуза, это его мнение вообще противоречит многим вещам, особенно сегодня, в День полного снятия блокады Петербурга, это и для меня тоже оскорбительно", - заявил ректора университета Игорь Максимцев.

Оба вуза прекратили сотрудничество с Матвеевым.