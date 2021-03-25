Как вытаскивают контейнеровоз "Эвер Гивен", перегородивший Суэцкий канал
"Не хочу никого пугать, но это может занять дни или даже недели", - заявил глава голландской компании Smit Salvage Питер Бердовски. Эта компания, которая поднимала затонувшие итальянский круизный лайнер "Коста Конкордия" и российскую атомную подводную лодку "Курск", сейчас вместе с другими аварийно-спасательными службами, пытается сдвинуть с места гигантский контейнеровоз "Эвер Гивен", который сел на мель в Суэцком канале.
"Это как поднимать кита с пляжа", - добавил Бердовски.
"Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал во вторник, создав огромную пробку из других судов. По каналу проходит 12% мировых грузоперевозок, и чем дольше 400-метровый контейнеровоз там стоит, тем больше страдает мировая торговля.
На данный момент по обе стороны канала скопились порядка 150 судов.
Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занять примерно на две недели дольше.
Владелец судна, японская фирма Shoei Kinsen, в четверг принесла извинения за урон, нанесенный глобальным грузоперевозкам, и заявила, что ее специалисты делают все возможное, чтобы сдвинуть гиганта водоизмещением более 200 тыс. тонн с места. Но это пока плохо получается.
Движение судов в Суэцком канале 20-24 марта 2021 года
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