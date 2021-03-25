Как вытаскивают контейнеровоз "Эвер Гивен", перегородивший Суэцкий канал

37 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Севший на мель в Суэцком канале "Эвер Гивен" создал пробку из более чем 150 судов

"Не хочу никого пугать, но это может занять дни или даже недели", - заявил глава голландской компании Smit Salvage Питер Бердовски. Эта компания, которая поднимала затонувшие итальянский круизный лайнер "Коста Конкордия" и российскую атомную подводную лодку "Курск", сейчас вместе с другими аварийно-спасательными службами, пытается сдвинуть с места гигантский контейнеровоз "Эвер Гивен", который сел на мель в Суэцком канале.

"Это как поднимать кита с пляжа", - добавил Бердовски.

"Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал во вторник, создав огромную пробку из других судов. По каналу проходит 12% мировых грузоперевозок, и чем дольше 400-метровый контейнеровоз там стоит, тем больше страдает мировая торговля.

На данный момент по обе стороны канала скопились порядка 150 судов.

Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занять примерно на две недели дольше.

Владелец судна, японская фирма Shoei Kinsen, в четверг принесла извинения за урон, нанесенный глобальным грузоперевозкам, и заявила, что ее специалисты делают все возможное, чтобы сдвинуть гиганта водоизмещением более 200 тыс. тонн с места. Но это пока плохо получается.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Контейнеровоз, управляемый компанией Ever Green, встал поперек Суэцкого канала во вторник

Автор фото, EPA Подпись к фото, В среду, после того, как движение по каналу было приостановлено, мировые цены на сырую нефть выросли в на 6% , хотя уже в четверг они упали более чем на 4%.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Флотилия буксиров пытается сдвинуть гигантский контейнеровоз, но у них это плохо получается

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владелец "Эвер Гивен" и его страховые компании могут столкнуться с исками на миллионы долларов от других фирм, которые не смогли вовремя доставить или получить свои грузы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Контейнеровоз настолько огромный, что его видом на мели Суэцкого канала могут наслаждаться фермеры в Египте

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В обычное время по Суэцкому каналу проходят в среднем более 50 судов в день. За прошлый год этим путем воспользовались почти 19 тыс. кораблей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протяженность Суэцкого канала - 193 км, он соединяет Средиземное море с Красным и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Из-за инцидента в Суэцком канале мировой рынок грузоперевозок может ощутимо пострадать

Движение судов в Суэцком канале 20-24 марта 2021 года

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Инженеры очищают носовую часть судна от песка и грязи, чтобы буксирам и судовым лебедкам было легче его переместить