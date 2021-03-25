Английского учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мохаммеда, отстранили от работы. Родители добиваются его увольнения

21 минуту назад

Подпись к фото, Десятки представителей мусульманского сообщества города Батли собрались у школы, чтобы потребовать отставки учителя и публичных извинений от директора школы

Учитель гимназии в городе Батли в Западном Йоркшире, показавший ученикам "неуместное" изображение пророка Моххамеда, был остранен от преподавания на время проведения проверки.

В четверг мусульманская община вышла на протесты к зданию школы, требуя увольнения учителя и угрожая забрать детей из школы.

Мусульмане верят, что ни Аллах, ни Мохаммед не должны изображаться человеком, и любые попытки изобразить пророка воспринимаются как богохульство и оскорбление.

В октябре прошлого года учитель средней школы в пригороде Парижа Самюэль Пати, также показавший своим ученикам карикатуру на Мохаммеда в рамках урока по толерантности и свободе самовыражения, был обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни.

Учителя в Батли, имя которого не называется, временно отстранили от препоадавания, а директор школы Гари Кибл принес "безоговорочные извинения" за то, что тот мог оскорбить чувства мусульман.

Он добавил, что детям важно узнавать о вере и убеждениях, но, конечно, рассказывать об этом нужно осторожно.

При этом представитель министерства образования заявил, что запугивать или угрожать учителям недопустимо. По мнению чиновника, сам характер протеста, включая и то, что эта массовая акция нарушает правила карантина, совершенно неприемлем.

"Школы могут включать в свои учебные программы полный спектр вопросов, идей и материалов, в том числе сложных и спорных. Несомненно, изучение таких тем должно учитывать воззрения людей разных вероисповеданий и убеждений, и это должно приниматься в расчет при принятии решений, какие наглядные материалы использовать в классе", - заявил чиновник.

Школа в Батли - это одна из примерно 160 действующих в Англии так называемых "grammar schools". Это Чтобы попасть в нее, детям необходимо сдать экзамены, и конкурс в подобные школы достаточно высок.

Протестовать к школе пришли около ста человек, включая учеников. Один из участников протеста рассказал журналистам Би-би-си, что показ рисунка оскорбил всю мусульманскую общину.

"Мы должны дать понять - директору, учителям, школе и министерству образования, что это не какая-то мелочь. Это черта, которую нельзя переступать", - считает протестующий, представившийся как Абдулла. По его словам, в этой школе учатся дети его родственника.

Мать одного из учеников заявила, что после показа изображения она думает о том, чтобы забрать своего ребенка из школы.

Еще одна родительница, оказавшаяся возле школы, сообщила, что хотя ее и огорчила демонстрация карикатуры на пророка, она не поддерживает подобный протест, назвав его довольно страшным и запугивающим.

Подпись к фото, Представители министерства образования назвали характер протеста из-за показа изображения пророка на уроке неприемлемым

Согласно отчету Ofsted за 2015 год, в школе Батли было 689 учеников, из которых почти три четверти составляли этнические меньшинства.

Представители мусульманских организации в городе, в частности благотворительной организации "Цель жизни", заявили, что отказываются работать со школой, пока учителя не уволят окончательно.