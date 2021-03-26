Дайджест: Байден заговорил о втором сроке, Макрон обещает обеспечить ЕС вакцинами

час назад

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Президент США Джо Байден провел первую после вступления в должность пресс-конференцию, пообещав американцам вдвое увеличить темпы вакцинации, и впервые сообщил, что собирается баллотироваться на второй президентский срок.

До этого администрация несколько раз откладывала выступление президента, ссылаясь на то, что он слишком сосредоточен на реализации плана по вакцинации жителей страны и разработке деталей законопроекта по оказанию финансовой помощи американцам.

Затянувшаяся пауза вызвала целый шквал недоуменных комментариев в американских СМИ. По подсчетам телеканала CNN, 15 предшественников Байдена на посту провели свою первую пресс-конференцию менее, чем через 33 дня после вступления в должность. 46-й президент сделал это более чем через два месяца.

В самом начале пресс-конференции президент США объявил, что его администрация намерена вдвое увеличить планы по вакцинации населения - до 200 млн доз за первые 100 дней президентства.

"8 декабря я сказал, что надеюсь, что в мои первые 100 дней будут сделаны 100 млн прививок, - напомнил Байден. - Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 58-й день, за 42 дня до срока. Сегодня я ставлю вторую цель, - к сотому дню моего пребывания на посту президента мы сделаем 200 млн прививок".

Он добавил, что таких показателей пока не достигла ни одна страна мира.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский континет к лету станет крупнейшим в мире производителем вакцин от коронавируса.

"Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет", - заявил он по итогам первого дня саммита ЕС.

Соперничество в сфере вакцин Макрон назвал войной нового типа, в которой участвуют Россия и Китай.

"Мы наблюдаем попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление получить влияние с помощью вакцин, на этом фоне наобходимо производить достаточное количество, чтобы удовлетворить собственные потребности", - добавил французский лидер.

Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Несмотря на это, некоторые страны ЕС решили закупить ее самостоятельно. В Словакии этот шаг привел к политическому кризису.

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Китай минувшей ночью сообщил о введении санкций против девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании в ответ на санкции, введенные против Пекина из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как заявили в МИД КНР, введение санкций против Китая было основано на лжи и дезинформации.

"Этот шаг является грубым нарушением международного права, представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезно подрывает китайско-британские отношения, - говорится в заявлении. - Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры".

Санкции введены против членов британского парламента, адвокатов и правозащитников, а также юридических и правозащитных организаций.

В понедельник Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении китайских официальных лиц за нарушения прав человека, к ним присоединились США, Великобритания и Канада.

В ответ Пекин объявил о санциях в отношении европейских политиков, а также четырех юридических лиц за вмешательство во внутренние дела страны.

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Ежедневный ущерб мировой торговле от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом "Эвер Гивен" составляет около 9,6 млрд долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на американских аналитиков.

По подсчетам компании Lloyds's List, с южной стороны канала в ожидающих прохода судах находится груз на сумму около 5,1 млрд долларов, с северной - на 4,5 млрд.

В общей сложности у входов в канал скопилось около 200 судов. Они могут использовать альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды, однако этот путь занимает около двух недель.

При этом, как отмечают эксперты, несмотря на все усилия по освобождению судна, спасательная операция может занять недели.

Владелец судна, японская фирма Shoei Kinsen, принесла извинения за урон, нанесенный глобальным грузоперевозкам, и заявила, что специалисты делают все возможное, чтобы сдвинуть контейнеровоз водоизмещением более 200 тысяч тонн с места.

Минувшей ночью администрация Суэцкого канала заявила, что для того, чтобы снять судно с мели, потребуется удалить от 15 до 20 тысяч кубометров песка. Этим занимаются специалисты голландской компании SMIT.

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Белый дом до 2 июня должен решить, какие ограничения ввести в отношении России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, пишет Financial Times. Как отмечает издание, в администрации Байдена сформировались две фракции, которые по-разному относятся к вопросу о санкциях.

Сторонники жесткой линии хотят использовать санкции, чтобы наказать российского президента Владимира Путина и его соратников за использование отравляющих веществ, участие в кибератаках, предполагаемое вмешательство в американские выборы и заключение в тюрьму Алексея Навального.

Другая фракция в принципе согласна с этим, но в большей степени обеспокоена тем, как сделать так, чтобы санкции работали, и избежать негативных последствий для американской экономики и отношений с союзниками.

Наиболее заметным среди сторонников жестких санкций является Виктория Нуланд, выдвинутая на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Она, в частности, сомневается, что Вашингтону следует зависеть от ЕС в вопросе введения ограничений.

Скептики в бюрократической верхушке напоминают о неприятностях, возникших в 2018 году после введения санкций в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и группы "Русал" - они привели к росту цен на алюминиевом рынке, а затем были отменены.

Санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток" популярны среди некоторых американских политиков, но являются серьезным раздражителем для отношений США и Европы.

Практическими вопросами, связанными с разработкой и применением санкций, занимаются советник замминистра финансов Элизабет Розенберг и старший директор Совета национальной безопасности США Питер Харрелл, отмечает FT.

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