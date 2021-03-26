Погиб бывший музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий
В Подмосковье на 69-м году жизни погиб известный музыкант и журналист, а также основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий. Об этом сообщил в своем "Фейсбуке" музыкальный критик Артемий Троицкий.
По его словам, музыкант утонул во время катания по Москве-реке на Николиной горе. "Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет", - пишет критик.
Информацию о гибели Липницкого подтвердил телеканалу "Дождь" сын Липницкого Владимир.
Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он окончил журналистский факультет МГУ, после чего с 1975 начал печататься в советских изданиях и стал экспертом по джазу.
Ключевой переворот в жизни Липницкого случился в 1980-м году, когда познакомился с музыкантами из группы "Аквариум". В 1981 году Борис Гребенщиков даже какое-то время "по причине отсутствия места жительства хорошего" жил в квартире Липницкого. В результате появилась "Песня для Нового Быта", посвященная Липницкому.
В 1983 году Александр Липницкий присоединился в качестве бас-гираста к группе своего школьного друга Петра Мамонова "Звуки Му". Он также общался с музыкантами из групп "Кино" и "Зоопарк".
В разное время Липницкий вел передачи о русском и зарубежном роке на Петербургском ТВ, телеканале "Ностальгия" и радио "Финам FM".
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