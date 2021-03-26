В Египте столкнулись два поезда, более 30 погибших

11 минут назад

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Более 30 человек погибли и более 60 получили травмы в результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта.

Как сообщается, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона.

Президент страны Абдель-Фаттах Сиси заявил, что накажет виновных в этой катастрофе.

Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.

Только в 2017 году было зарегистрировано 1657 железнодорожных происшествий.