Коронавирус в мире: Германия ужесточает контроль на границе, Франция в "зоне высокого риска"
Германия объявила Францию зоной высокого риска и усиливает проверки на границе, лидеры стран ЕС решили не блокировать экспорт вакцин, чтобы не разрывать мировые цепи производства и поставок, США выделили финансовую помощь палестинской администрации. Главные новости о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.
ЕС не будет блокировать экспорт вакцин
Лидеры стран ЕС решили остановиться и не вводить запрет на экспорт вакцин или их компонентов. После совещания, проведенного в четверг, они выпустили заявление, в котором говорится, что мировые цепочки поставок прерываться не должны, так как это необходимо для беспрепятственного производства вакцин.
Ранее ЕС угрожал блокировкой, чтобы заставить компании, производящие вакцины на территории ЕС, сначала обеспечить Европу закупленными ею дозами, а потом уже отправлять произведенное сверх европейского заказа в другие страны.
В первую очередь это касалось компании AstraZeneca, которая существенно задерживает поставки заказанных Евросоюзом доз вакцины. К концу марта она поставит 30 млн доз, тогда как по контракту должна была поставить на этот момент в три раза больше. В то же время свой контракт с Британией компания выполняет по расписанию, за исключением задержки со сравнительно небольшой партией с индийского завода.
Элементы вакцины AstraZeneca производятся в нескольких европейских странах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этот раз в более мирных тонах призвала компанию собраться и доделать для Европы задержанные дозы.
Германия усиливает проверки на границе и опасается третьей волны
Германия в пятницу объявила всю Францию зоной высокого риска.
Пассажирам, направляющимся из Франции в Германию, нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. В аэропортах его попросят показать при посадке в самолет, а на дорогах будут более усиленно проводиться случайные проверки.
Карантин по прибытии желателен, объяснил согражданам в интервью национальной радиостанции министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В обоих странах ситуация с ростом новых случаев вызывает у властей серьезное беспокойство.
В Германии число заболевших за день превышает 20 тысяч, и власти говорят, что третья волна может стать для страны более губительной, чем первая и вторая. Институт Роберта Коха предупредил, что без ужесточения карантинных мер Германию может ждать до 100 тысяч новых случаев коронавируса в день.
Во Франции в зоне строгого карантина находятся 19 регионов. Более 4700 пациентов с коронавирусом сейчас лежат в реанимации. В Париже и его окрестностях ситуация наиболее тревожная - на 100 тысяч человек там зарегистрировано 600 случаев ковида.
В среднем по Франции на прошедшей неделе этот показатель составлял 200 случаев на 100 тысяч человек, в Германии - 119 случаев на 100 тысяч человек.
Британия также может в ближайшем времени поместить Францию в свой "красный список". Об этом в пятницу предупредил премьер-министр Борис Джонсон.
Это означает, что из Франции в Британию будет разрешен въезд лишь тем, у кого есть британский или ирландский паспорт, и при этом пассажирам придется самоизолироваться в гостинице при аэропорте в течение 10 дней за свой счет.
В настоящее время коронавирусная статистика в Британии на самом низком уровне с начала осени из-за завершающегося локдауна и быстроидущей вакцинации. Но власти опасаются новых штаммов коронавируса, против которых нынешние вакцины могут оказаться беспомощны.
США выделят 15 млн долларов в помощь палестинцам
Правительство США заявило, что предоставит 15 млн долларов для помощи во время пандемии жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газа.
Агентство США по международному развитию (USAID) направит эту сумму организации Catholic Relief Services. Деньги пойдут на медицинское оборудование и обеспечение регулярного питания.
Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе назвал заявление важным шагом в правильном направлении для возобновления отношений с США. Помощь Вашингтона палестинской администрации была прервана при президенте Дональде Трампе из-за непримиримой позиции палестинцев по отношению к Израилю.
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