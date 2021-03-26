Коронавирус в мире: Германия ужесточает контроль на границе, Франция в "зоне высокого риска"

21 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Со вторника улетающие в Германию из Франции должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус

Германия объявила Францию зоной высокого риска и усиливает проверки на границе, лидеры стран ЕС решили не блокировать экспорт вакцин, чтобы не разрывать мировые цепи производства и поставок, США выделили финансовую помощь палестинской администрации. Главные новости о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

ЕС не будет блокировать экспорт вакцин

Лидеры стран ЕС решили остановиться и не вводить запрет на экспорт вакцин или их компонентов. После совещания, проведенного в четверг, они выпустили заявление, в котором говорится, что мировые цепочки поставок прерываться не должны, так как это необходимо для беспрепятственного производства вакцин.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Би-би-си первой побывала на фабрике в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca.

Ранее ЕС угрожал блокировкой, чтобы заставить компании, производящие вакцины на территории ЕС, сначала обеспечить Европу закупленными ею дозами, а потом уже отправлять произведенное сверх европейского заказа в другие страны.

В первую очередь это касалось компании AstraZeneca, которая существенно задерживает поставки заказанных Евросоюзом доз вакцины. К концу марта она поставит 30 млн доз, тогда как по контракту должна была поставить на этот момент в три раза больше. В то же время свой контракт с Британией компания выполняет по расписанию, за исключением задержки со сравнительно небольшой партией с индийского завода.

Элементы вакцины AstraZeneca производятся в нескольких европейских странах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этот раз в более мирных тонах призвала компанию собраться и доделать для Европы задержанные дозы.

Германия усиливает проверки на границе и опасается третьей волны

Германия в пятницу объявила всю Францию зоной высокого риска.

Пассажирам, направляющимся из Франции в Германию, нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. В аэропортах его попросят показать при посадке в самолет, а на дорогах будут более усиленно проводиться случайные проверки.

Карантин по прибытии желателен, объяснил согражданам в интервью национальной радиостанции министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Третья волна для Германии может стать серьезнее первой и второй, предупреждают специалисты

В обоих странах ситуация с ростом новых случаев вызывает у властей серьезное беспокойство.

В Германии число заболевших за день превышает 20 тысяч, и власти говорят, что третья волна может стать для страны более губительной, чем первая и вторая. Институт Роберта Коха предупредил, что без ужесточения карантинных мер Германию может ждать до 100 тысяч новых случаев коронавируса в день.

Во Франции в зоне строгого карантина находятся 19 регионов. Более 4700 пациентов с коронавирусом сейчас лежат в реанимации. В Париже и его окрестностях ситуация наиболее тревожная - на 100 тысяч человек там зарегистрировано 600 случаев ковида.

В среднем по Франции на прошедшей неделе этот показатель составлял 200 случаев на 100 тысяч человек, в Германии - 119 случаев на 100 тысяч человек.

Британия также может в ближайшем времени поместить Францию в свой "красный список". Об этом в пятницу предупредил премьер-министр Борис Джонсон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 19 регионов Франции находятся в режиме строгого карантина

Это означает, что из Франции в Британию будет разрешен въезд лишь тем, у кого есть британский или ирландский паспорт, и при этом пассажирам придется самоизолироваться в гостинице при аэропорте в течение 10 дней за свой счет.

В настоящее время коронавирусная статистика в Британии на самом низком уровне с начала осени из-за завершающегося локдауна и быстроидущей вакцинации. Но власти опасаются новых штаммов коронавируса, против которых нынешние вакцины могут оказаться беспомощны.

США выделят 15 млн долларов в помощь палестинцам

Правительство США заявило, что предоставит 15 млн долларов для помощи во время пандемии жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Автор фото, EPA Подпись к фото, USAID предоставляет палестинцам помощь на медицинское оборудование

Агентство США по международному развитию (USAID) направит эту сумму организации Catholic Relief Services. Деньги пойдут на медицинское оборудование и обеспечение регулярного питания.