"Эвер Гивен" в Суэцком канале: владельцы надеются снять судно с мели, но на это могут уйти недели

27 марта 2021, 11:25 GMT Обновлено минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Японская компания, которой принадлежит "Эвер Гивен", сообщает, что сейчас в районе происшествия работают буксиры

Японская компания, которой принадлежит севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз "Эвер Гивен", выразила надежду, что ей удастся разблокировать важнейший транспортный коридор в течение ближайших часов. Но эксперты и представители фирмы, которая пытается снять корабль с мели, предупреждают, что этот процесс может занять значительно дольше.

В пятницу вечером Юкито Хигаки, глава фирмы Shoei Kisen, которой принадлежит 400-метровый контейнеровоз, заявил, что он может быть снят с мели уже в течение субботы. Хигаки сообщил, что к судну направлены около 10 буксирных катеров, которые расчищают песок и ил на дне канала и около его берегов.

Как передает агентство Рейтер, очередная попытка освободить застрявшее судно предпринимается в 12:30 по Гринвичу (15:30 по московскому времени) в субботу. Согласно этим данным, в случае если она не увенчается успехом, следующий раз "Эвер Гивен" попробуют снять с мели в воскресенье утром.

По словам Хигаки, "Эвер Гивен" не поврежден и после того, как только его снимут с мели, он сможет двигаться. "В судне нет пробоин. Нет никаких проблем с рулями и винтами, - говорит Хигаки. - Сейчас мы по-прежнему удаляем песок и ил при помощи дополнительных землечерпательных машин".

Вместе с тем, нидерландская фирма Boskalis, которая пытается снять контейнеровоз с мели, считает, что Суэцкий канал, в течение выходных, возможно, разблокировать не удастся.

В пятницу в районе севшего на мель судна было извлечено около 20 тыс. тонн песка, однако сдвинуть "Эвер Гивен" с места не вышло, и работы приостановили на ночь. "Мы намерены справиться после выходных, но для этого все должно сработать как часы, - заявил глава Boskalis Петер Бердовски телевидению Нидерландов. - Нос судна глубоко застрял в песчаной глине, но корма полностью в нее не погружена, и это позитивный момент".

Гигантская пробка

Суэцкий канал - один из самых востребованных торговых путей в мире. Через него проходит примерно 12% всего мирового товарооборота. По данным компании Leth Agencies, в пятницу своей очереди пройти по каналу ожидали 237 судов: 107 находятся в порту Суэц в Красном море, 41 в середине канала и еще 89 в Порт-Саиде в Средиземном море.

Каждый час простоя кораблей обходится в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.

Альтернативный путь для судов, через Мыс Доброй Надежды на юге Африки занимает примерно на две недели дольше, но если пробка в районе Суэцкого канала не будет ликвидирована, многим, возможно, придется пойти именно туда. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на трех представителей корабельных компаний, ни один из судов, ожидающих прохода через Суэцкий канал, пока не попросил поменять маршрут.

Разгружать будет трудно

"Во время выходных прибудут тяжелые буксиры. Мы надеемся, что работа буксиров в сочетании с извлечением песка в районе носа и приливной волной поможет нам освободить судно к началу следующей недели", - предположил Петер Бердовски.

Автор фото, Cnes2021, Distribution Airbus DS Подпись к фото, Длина "Эвер Гивен" сравнима с высотой знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Он также сообщил, что вскоре на место происшествия будет доставлен кран, который может начать разгрузку "Эвер Гивен", чтобы судно стало легче и его было проще сдвинуть с места. Ранее эксперты предупреждали, что этот процесс может занять очень длительное время. "Если на следующей неделе нам не удастся его освободить, то придется разгружать около 600 контейнеров в районе носа, чтобы снизить вес", - говорит Бердовски.

В четверг в Суэцкий канал также прибыл земснаряд, который способен вычерпывать около 2000 кубометров песка и ила каждый час.

Тем временем официальный представитель президента США Джен Псаки сообщила, что Вашингтон "внимательно следит за ситуацией" и предлагает предложил отправить на помощь компании, которая занимается разблокировкой канала, группу американских военных морских экспертов. Как передают корреспонденты Би-би-си, это может быть еще одним свидетельством того, что снять контейнеровоз с мели быстро не удастся.

Как говорят эксперты, в случае если разгрузка застрявшего судна станет неизбежной, в район происшествия придется доставить специальный кран высотой не менее 60 метров. Вся процедура будет достаточно медленной, в том числе из-за проблемы распределения веса на корабле: в случае неправильной нагрузки он может сломаться пополам.

"Если нам придется начать процесс облегчения, я подозреваю, что речь пойдет о нескольких неделях", - сказал Би-би-си глава британской Палаты судоходства Джон Денхолм.

Как инцидент с "Эвер Гивен" повлиял на судоходство в Суэцком канале

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Цена нефти растет

Проблемы в Суэцком канале в пятницу заставили снова подрасти цены на нефть. После продолжавшегося три недели падения в связи с потерей спроса из-за новых локдаунов в Европе цены поднялись на 2%.

По данным компании Kpler, которая отслеживает танкеры, из 39,2 млн баррелей нефти-сырца, перевозимых в день по морю в 2020 году, 1,74 млн проходит через Суэцкий канал.