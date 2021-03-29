Власти Беларуси обвинили Тихановскую и группу ByPol в подготовке терактов
Генеральная прокуратура Беларуси обвинила бывшего кандидата в президенты и лидера оппозиции Светлану Тихановскую, а также перешедших на сторону оппозиции офицеров правоохранительных органов в подготовке терактов, которые власти якобы предотвратили три дня назад. Оппозиционеры отвергают обвинения.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед объявил в понедельник, что его ведомство поручило Комитету государственной безопасности (КГБ) объявить в международный розыск Светлану Тихановскую и участников инициативы ByPol по подозрению в подготовке терактов.
Генпрокуратура возбудила против Тихановской и участников ByPol уголовное дело по статье о подготовке акта терроризма организованной группой.
Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская после прошлогодних выборов и силового подавления протестов оппозиции живет в изгнании, и белорусская генпрокуратура поручила КГБ подготовить запросы о ее выдаче властям Литвы и Польши.
26 марта министерство внутренних дел Беларуси заявило, что предотвратило два теракта, которые будто бы готовил некий 35-летний житель страны.
"Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", - объявило МВД.
Участники ByPol тогда же заявили белорусской прессе, что это власти будто бы готовили теракт, чтобы скомпрометировать оппозицию, но они, офицеры из ByPol, сорвали этот план - и теперь их же власти обвиняют в подготовке взрывов.
"Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное - мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме", - цитировал пресс-службу ByPol вещающий из Польши независимый белорусский канал Белсат.
Перед очередным днем протестов (в основном сорванных властями) 25 марта активисты ByPol заявили, что КГБ в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации будто бы готовит теракт в одном из зданий милиции.
ByPol - это группа бывших офицеров белорусской милиции и других правоохранительных органов, которые перешли на сторону оппозиции.
День Воли не видать. Ежегодная акция протеста в Беларуси не состоялась из-за давления силовиков
Надежда белорусской оппозиции на то, что со Дня Воли 25 марта в стране начнется новая волна протестных акций, не оправдалась. Центр Минска, по сути, блокировали силовики. Десятки человек задержаны превентивно. На конфронтацию люди не пошли: уголовных и административных дел за участие в протестах и так уже тысячи.
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