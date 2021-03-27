НАСА: опасный астероид не угрожает Земле еще как минимум 100 лет
Ученые НАСА пришли к выводу, что опасный астероид Апофис не приблизится на опасное расстояние к Земле по крайней мере следующие сто лет.
Названный в честь древнеегипетского бога мрака и хаоса, Апофис считается одним из самых опасных для нашей планеты астероидов. Он был открыт в 2004 году.
Ранее ученые предполагали, что он может подойти близко к Земле в 2029 и 2036 годах, но эти расчеты не подтвердились.
До недавнего времени как потенциально опасный момент рассматривался 2068-й, но новое исследование НАСА исключает такую вероятность.
"Воздействие в 2068 году больше не входит в рамки возможного, и наши расчеты не выявили риска воздействия как минимум на следующие 100 лет", - заявил представитель НАСА Давид Фарноккиа, специализирующийся на изучении околоземных объектов.
Апофис имеет предположительную длину в 340 м - это три футбольных поля.
5 марта он пролетел мимо Земли - правда, на безопасном расстоянии в 17 млн км.
Новые радиолокационные наблюдение помогли уточнить расчеты орбиты, по которой астероид движется вокруг солнца.
Это позволило исключить возможность аварии в ближайшее столетие.
Фарноккиа рассказал, что ученые рады исключению астероида из списка немедленных рисков - и теперь ждут следующей возможности его рассмотреть.
Она выдастся, когда он снова приблизится к нам - предположительно, 13 апреля 2029 года.
Ожидается, что в этот день небесное тело пройдет в 32 тыс. км от Земли - это примерно одна десятая расстояния между нашей планетой и Луной.
Его можно будет увидеть невооруженных глазом в восточном полушарии - Азии, Африке и частично в Европе.
НАСА отслеживает небесные тела, которые могут подойти на опасное расстояние к Земле.
Американские ученые классифицируют их как "Потенциально опасные астероиды" (Potentially Hazardous Asteroids, PHA).
Все они имеют кодовые названия в честь робот из "Звездных войн", серии фильмов Джорджа Лукаса.
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