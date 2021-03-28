Мьянма: массовые убийства протестующих вызвали гнев в мире

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Мандалае оплакивают погибших при подавлении протестов

Гибель почти 100 человек при подавлении протестов в Мьянме в эту субботу вызвала нарастающую волну возмущения по всему миру. Главы оборонных ведомств 12 стран выступили с заявлением, в котором осудили применение насилия против населения Мьянмы вооруженными силами страны.

В Госдепартаменте США шокированы кровопролитием в Мьянме при подавлении протестов, которое там назвали "царством террора". Накануне, по данным ООН, там были убиты более 90 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил военных, захвативших власть в Мьянме, в развязывании террора. По его словам, хунта будет жертвовать жизнями людей ради служения горстке избранных.

Тем не менее, лидер путчистов Мин Аун Хлаин вместе со своими генералами устроили вечером в субботу вечером пышные торжества в ознаменование Дня вооруженных сил.

Прошедшая суббота стала самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот. В общей сложности жертвами подавления протестов стали более 400 человек.

Международная реакция

Главы оборонных ведомств 12 стран в воскресенье выпустили совместное заявление с осуждением действий военных в Мьянме. Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии и США.

"Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат", - говорится в заявлении.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Демонстрантки с протретом Аун Сан Су Чжи

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко шокирован насилием в Мьянме, а министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал происходящее "новым уровнем низости".

Спецдокладчик ООН Том Эндрюс призвал провести чрезвычайное заседание, посвященное событиям в Мьянме.

Россия и Китай воздерживаются от критики путчистов, что делает затруднительным принятие каких-либо решений в рамках Совета Безопасности ООН, где обе страны имеют право вето.

В воскресенье в Мьянме проходят похороны погибших. Кровопролитие случилось накануне - после того, как протестующие вопреки предупреждениям силовиков вышли на улицы.

Поступающие из Мьянмы сообщения трудно подтвердить, однако по сообщениям местных СМИ, полиция пытается разгонять траурные процессии в разных городах страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После военного переворота в начале февраля в Мьянме были убиты более 400 человек

Ассоциация помощи политическим узникам (ААРР) - местная организация, занимающаяся мониторингом и правозащитной деятельностью, - подтвердила гибель по меньшей мере 91 человека, в том числе детей.

В ООН сообщили о десятках погибших и сотнях раненых.

"Они убивают нас как цыплят, даже в наших домах", - сказал агентству Рейтер житель города Мьинджан в центральной части страны.

Что произошло в субботу?

27 марта - День вооруженных сил в Мьянме. В прошлые годы на военных парадах в этот день присутствовали многие иностранные дипломаты и военные.

Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции. Одним из немногочисленных представителей иностранных государств на параде в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Также там присутствовали представители Китая, Индии, Бангладеш, Пакистана, Лаоса, Вьетнама и Таиланда.

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В субботу главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть в стране, выступил с телевизионным обращением к жителям и пообещал со временем провести в Мьянме выборы, хотя не назвал их возможной даты.

Несмотря на предупреждения военных, в нескольких городах Мьянмы состоялись акции протеста. Однако на улицы было выведено значительное число сотрудников полиции, которые пытались предотвратить выступления.

В результате погибли десятки человек.

Среди жертв есть дети

Мо Мьин, Бирманская служба Би-би-си

Мать 14-летней девочки рассказывает, как рванулась закрывать все двери, когда услышала, что на улице военные. Но не успела. Мгновение спустя она держала в руках окровавленное тело дочери.

"Я видела, как она упала, но подумала, что она просто поскользнулась. Но потом из ее груди брызнула кровь", - рассказывает жительница города Мейтхила.

Особенно шокирует случайный характер убийств. Силовики с боевым оружием в руках были готовы стрелять по всем, кого видели на улице. Жестокость, которую они продемонстрировали, вышла на новый уровень по сравнению со всем, что мы видели со дня переворота.

Ни военные, ни сторонники демократии не желают отступать. Военные считают, что, развернув террор против населения, могут добиться "стабильности и безопасности". Но протестующие во главе с молодежью полны решимости раз и навсегда покончить с военной диктатурой в стране.