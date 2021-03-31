Дайджест: ВОЗ пока не исключает лабораторного происхождения Covid-19; Россию ждет третья волна; памятник Грете Тунберг вызывает вопросы

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам экспертов ВОЗ, лаборатория в Ухане, где велись исследования коронавирусов, оснащена всеми мерами защиты и доказательств утечки из нее обнаружено не было

Происхождение коронавируса: ВОЗ ничего не исключает

Прежде чем можно будет полностью исключить версию о "рукотворном" происхождении коронавируса, нужно провести более углубленное расследование, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, хотя теория об утечке вируса из биолаборатории в Ухане представляется наименее вероятной, сказать об этом с уверенностью можно будет лишь после дополнительных исследований, возможно с новыми миссиями при участии более узких специалистов.

"Позвольте мне сказать со всей ясностью: в том, что касается ВОЗ, все гипотезы остаются на рассмотрении", - сказал он.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Ухане в провинции Хубей в конце 2019 года. С того времени в результате заражения им по всему миру скончались более 2,7 млн человек, зарегистрировано более 127 млн случаев заболевания.

Международная группа экспертов отправилась в Ухань в январе этого года с целью определить источник происхождения коронавируса. В своих изысканиях группа, состоявшая из 17 экспертов ВОЗ и 17 их китайских коллег, полагалась на образцы и свидетельства, предоставленные китайской стороной.

Во вторник был обнародован официальный доклад по итогам этой экспедиции, в котором версия об утечке из уханьского Института вирусологии названа крайне маловероятной. Скорее всего, считают авторы доклада, вирус передался от летучей мыши человеку через какое-то животное-посредник, которое еще предстоит установить.

Глава ВОЗ посетовал, что эксперты столкнулись с трудностями в получении доступа к исходным данным, и призвал к "более своевременному и полноценному обмену данными" в дальнейшем.

Правительство КНР отрицает возможность утечки инфекции из уханьской лаборатории. В то же время скептики подозревают, что китайские власти оказали влияние на ход и результаты исследования.

"У нас есть серьезные вопросы относительно методологии и процесса составления этого доклада, включая тот факт, что власти в Пекине, очевидно, помогали его писать", - сказал в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Против протестующих в Мьянме полиция применяет все более серьезные виды оружия

"Мусорная забастовка" в Мьянме

Участники демонстраций в Мьянме, добивающиеся ухода путчистов и передачи власти законному правительству, используют новую форму протеста в рамках кампании гражданского неповиновения, которую называют "мусорной забастовкой": главные улицы в городах по всей стране блокируются баррикадами из бытовых отходов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Более 90 убитых: противостояние в Мьянме становится все более жестоким

Тем временем силы безопасности, лояльные генералам, захватившим власть в феврале, усиливают меры по подавлению протестов. На сделанных недавно видеозаписях видно, что солдаты ведут огонь по прячущимся за мешками с песком демонстрантам из более тяжелых видов вооружения, чем те, что использовались до сих пор.

В Израиле начинается процесс формирования правительства

Автор фото, AFP Подпись к фото, Неделю назад израильтяне пришли на избирательные участки в четвертый раз за два года

В Израиле завершился подсчет голосов на прошедших 23 марта парламентских выборах. Сегодня официальные итоги голосования будут переданы главой Центральной избирательной комиссии президенту страны Реувену Ривлину, после чего в течение недели он должен назвать кандидата, которому будет поручено сформировать правительство.

Обычно это делает глава партии, набравшей наибольшее количество мест в парламенте, но в случае, когда формирование коалиции неизбежно, возможны варианты.

Больше всего мандатов (30) по итогам выборов получил правящий "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху. Для контроля в парламенте необходимо 61 кресло из 120. На данный момент расклад такой: Нетаньяху вместе с партиями-союзниками могут точно претендовать на 52 места, а оппозиционный блок - на 57.

5 апреля Ривлин начнет консультации с лидерами партий и двумя днями позже, как ожидается, огласит свое решение. Также 5 апреля возобновляется судебный процесс над премьером Нетаньяху, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В компании AstraZeneca уверяют, что польза от ее вакцины перевешивает возможные риски

В Германии вакцину AstraZeneca пока не будут вкалывать молодым

Германия временно приостанавливает процесс вакцинации людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca из-за риска возникновения тромбов в кровеносных сосудах.

Германский регулятор в области здравоохранения обнаружил, что из примерно 2,7 млн человек, которым была сделана прививка этой вакциной, у 31 возникли осложнения в виде тромбов.

Как заявляет компания AstraZeneca, международные регуляторы пришли к выводу, что польза от ее вакцины существенно превышает потенциальные риски. Компания пообещала продолжить анализ накопленной базы данных, чтобы понять, насколько чаще подобные случаи образования тромбов происходят среди людей, получивших прививку, по сравнению с тем, что можно было бы ожидать естественным образом в популяции из миллионов человек.

Ранее вакцинация людей моложе 55 лет препаратом AstraZeneca была приостановлена в Канаде.

Памятник Грете Тунберг не вызвал восторга у публики

Автор фото, DOMINIC PARKES PHOTOGRAPHY Подпись к фото, Университет надеется, что памятник станет символом приверженности борьбе с изменениями климата и экологическими бедствиями и поможет вдохновить общество

Статуя юной шведской эко-активистки Греты Тунберг в полный рост стоимостью 24 тыс. фунтов (около 2,5 млн рублей), установленная в Университете Уинчестера в Англии, вызвала массу споров и недовольства. Руководство университета настаивает, что идея установки первого в мире памятника Грете вполне оправдана, а критики уже окрестили его "монументом тщеславия".

По мнению студенческого союза университета, такую большую сумму можно было бы потратить на более насущные нужды.

По словам президента студенческого союза Меган Болл, время для такой статуи выбрано не самое подходящее.

"Мы переживаем год ковида, многие студенты были лишены доступа к кампусу, многие пытаются учиться онлайн, и им очень нужна помощь", - заявила Болл. Она призвала руководство университета выделить такую же сумму на дополнительное финансирование услуг для студентов на территории кампуса и предоставить максимально прозрачный отчет о существующих фондах для поддержки учащихся.

Руководство уверяет, что на установку памятника были изысканы средства, не связанные со студенческими фондами. Оно также признает, что Грета Тунберг для многих является неоднозначной фигурой, и призывает студентов и учительский состав к дискуссии.

"Будучи университетом устойчивого развития и социальной справедливости, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким образом", - сказала на церемонии открытия памятника во вторник вице-канцлер университета профессор Джой Картер.

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"Ведомости": Россия готовится к третьей волне Covid-19

Чиновники от здравоохранения России не сошлись в прогнозах на переспективы третьей волны Covid-19 в стране. Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова считает, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить, что третья волна реальна, пишут "Ведомости". Но министр здравоохранения поправил свою подчиненную, сказав, что говорить об этом преждевременно, так как статистика заболеваемости снижается ежедневно.

Между тем Семенова заявила, что меры по предотвращению третьей волны уже проводятся: в некоторых крупных городах, по ее словам, риски инфицирования очень высоки. Власти рассчитывают на то, что благодаря вакцинации растет так называемая "иммунная прослойка", и к маю у 60% москвичей, например, уже выработаются антитела. По мнению экспертов, для предотвращения третьей волны необходимо привить хотя бы четверть населения страны.

NYT: Эскалация на востоке Украины и что за этим стоит

Во вторник Москва и Киев выпустили параллельные заявления, в которых говорится, что в последние дни на востоке Украины произошла резкая эскалация военного конфликта, пишет New York Times. Издание напоминает, что конфликт тлеет на медленном огне уже несколько лет, договоры о прекращении огня систематически нарушаются, но мировое сообщество перестало уделять этому вопросу должное внимание.

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В последнем, самом серьезном с начала года столкновении погибли четверо украинских военных, еще один серьезно ранен, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ, и лишь сейчас дипломаты в Брюсселе и Вашингтоне вспомнили про регион, пишет NYT.

Европейские наблюдатели также отмечают, что в распоряжении пророссийских сепаратистов появились новые виды вооружения.

Во вторник Киев призвал западные правительства усилить политическое и экономическое давление на Россию. Однако в Вашингтоне нет единого мнения по поводу истинных намерений Кремля. Одни чиновники считают, что Россия просто бряцает оружием, но не станет возобновлять активную фазу военных действий, другие уверены, что Путин способен на всё.

Со дня аннексии Крыма, напоминают они, российский президент не стеснялся проводить учения вблизи украинских границ, посылая тем самым вполне четкий сигнал не только Киеву, но и Западу. Есть мнение, что новый виток на востоке Украины может быть продуманной операцией, цель которой проверить степень приверженности администрации Джо Байдена Киеву.

Guardian: наемники "ЧВК Вагнера" бесчинствуют в ЦАР

Группа независимых экспертов ООН пришла к выводу, что российские наемники из "ЧВК Вагнера", воюющие в ЦАР на стороне правительственных войск, участвуют в нарушениях прав человека в отношении местного населения, пишет Guardian.

В ЦАР идет кровопролитная гражданская война, и, по словам экспертов, бойцы ЧВК принимали участие в серии жестоких нападений на противников режима, прокатившейся по стране с декабря прошлого года. Их также обвиняют в массовых казнях без суда и следствия, в произвольных задержаниях, пытках в ходе допросов, похищениях и насильственном перемещении гражданского населения.

Экспертная группа ООН также сообщает об участившихся нападениях на гуманитарные организации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гражданская война в ЦАР оставила без крова сотни тысяч человек

В Нью-Йорке весьма озабочены тем, что российские наемники также находятся в тесном контакте с миротворческой миссией ООН. В организации напоминают, что с 2014 года в Центральной Африканской Республике дислоцированы порядка 15 тыс. иностранных военных, цель которых способствовать стабилизации ситуации и защищать гражданское население.

Установлено, что персонал ООН регулярно проводит встречи с так называемыми "российскими советниками", некоторые из них даже приезжают на место дислокации миссии, также "российским инструкторам" оказывается медицинская помощь в лагере миротворцев ООН.

В специально созданной рабочей группе ООН, занимающейся вопросами наемников, говорят, что подобное стирание границ между гражданскими, военными и миротворческими аспектами неприемлемо и опасно. Уже известны случаи, когда отдельные представители миротворческой миссии участвовали в преступлениях вместе с российскими бойцами.

Times: архиепископ Кентерберийский опроверг Меган Маркл

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уилби отверг утверждение принца Гарри и Меган Маркл, сделанное в нашумевшем интервью Опре Уинфри, о том, что они тайно поженились за несколько дней до церемонии в Виндзоре, которая транслировалась на весь мир, пишет британская Times (требуется подписка).

"Мы поженились за три дня до свадебной церемонии. Никто об этом не знает. Мы обменялись клятвами в нашем саду в присутствии архиепископа Кентерберийского. Больше там никого не было", - сказала Меган в интервью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри наделало немало шума

Однако, по словам архиепископа, единственным законным бракосочетанием пары стала свадьба 19 мая 2018 года, за которой наблюдали миллионы людей по всему миру.

"[В тот день] я подписал официальный документ, и с моей стороны было бы серьезным уголовным преступлением сделать это, зная заведомо, что документ недействителен", - сказал Уилби. При этом он не опроверг, что встречался с парой при каких-либо иных обстоятельствах, сказав лишь, что обращения к священнику не предполагают огласки.

Интервью Гарри и Меган вышло 7 марта в США и на следующий день в Британии. Times и ряд других британских изданий отмечают, что комментарий архиепископа прозвучал лишь три недели спустя. Сам Уилби это никак не комментирует.

Кот виноват?

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Мы часто судим о поведении наших домашних питомцев, будто они - люди, только маленькие и пушистые, а не существа с собственной системой поведения и мышления. Чтобы попробовать понять кота и его поступки, мы должны отбросить наш человекоцентричный взгляд на него. Или, иными словами - если хочешь понять кота - посмотри на себя его глазами и попробуй думать, как кот.

Если же нюансы сложных взаимоотношений котов и людей вам не слишком близки, то это трогательное видео наверняка не оставит вас равнодушными. Как четвероногий друг из России завоевал сердца израильтян и научился ездить на самокате - в этом видеосюжете Анастасии Златопольской.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Русский пудель на самокате завоевал сердца израильтян