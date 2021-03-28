Шестилетний британец нашел в своем саду окаменелость возрастом около 400 млн лет

31 минуту назад

Автор фото, PA Media

Шестилетний мальчик нашел в саду своего дома неподалеку от Бирмингема окаменелость, возраст которой исчисляется сотянми миллионов лет. Ребенок использовал набор юного археолога, который ему подарили на Рождество.

Сид Джамат рассказал, что был очень рад найти окаменелость, копаясь в земле в поисках червяков. Это произошло в городе Уолсолл.

Отец ребенка Виш Сингх разместил фото находки в тематической группе в "Фейсбуке". Там ему подсказали, что, по всей видимости, его сын нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251-488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда эта территория находилась на дне океана.

"Я просто искал червяков и что-нибудь вроде осколков посуды или камней, и увидел этот камень, который выглядел немного как рог. Я подумал, что это может быть зуб или коготь, или чей-то рог, но это оказался окаменевший кусок коралла", - рассказал мальчик.

"Мы удивились, когда он нашел в земле нечто такой странной формы, - говорит отец мальчика. - Он нашел коралл и мелкие осколки рядом с ним, а на следующий день снова начал копать и нашел пласт затвердевшего песка".

Автор фото, PA Media

В этом песке оказалось множество мелких моллюсков и раковин, а также криноид - что-то вроде щупальца осьминога, говорит Виш Сингх.

Находка относится ко времени, когда Англия была частью древнего сверхконтинента Пангея и находилась под водой.

Автор фото, PA Media

Семья живет в местности, которая не славится частыми находками подобных окаменелостей, в отличие, например, от Юрского побережья на юге Англии.