Коронавирус: Британия может не открыть границы для туристов до августа

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда в британских аэропортах жизнь снова забьет ключом? Вероятно, не раньше июля, а то и августа

Великобритания вряд ли возобновит транспортные связи с остальным миром в конце июня, сообщил в воскресенье министр культуры Оливер Доудэн. А газета Sunday Times со ссылкой на свой источник в правительстве пишет, что желающие отдохнуть за границей британцы, вероятно, смогут это сделать не раньше августа.

Из России в Великобританию по-прежнему улететь нельзя: запрет на авиаперелеты со стороны российских властей действует до 16 апреля.

В феврале, объявляя о планах выхода из локдауна, власти Британии уточняли, что зарубежные каникулы для британцев могут возобновиться не раньше 17 мая.

Но потом они ввели новый закон, по которому людям, появившимся в аэропорту без веской причины, грозит штраф в 5 тыс. фунтов (около 7 тыс. долларов). Это правило вступает в силу 29 марта, а датой его окончания сейчас значится 30 июня.

Подробнее о том, когда британцы снова смогут ездить за рубеж по желанию, власти обещали сообщить 12 апреля.

В настоящий момент выезжать из Британии разрешено лишь в нескольких случаях: по работе, в целях образования, для посещения свадеб и похорон, а также по исключительным личным обстоятельствам.

Что касается въезжающих в Великобританию, то по приезде им положена 10-дневная самоизоляция и два теста за свой счет, которые обойдутся в 210 фунтов. После этого приезжие должны следовать режиму ограничений, действующему в стране.

Тем, кто приехал из стран "красного списка" с высоким распространением новых штаммов, карантин нужно проходить в гостиницах при аэропортах, заплатив из собственного кармана 1750 фунтов (около 2,4 тыс. долларов).

Из стран "красного списка" сейчас в страну могут въехать только обладатели британского или ирландского паспорта, а также люди с правом на постоянное жительство в стране.

России в "красном списке" нет, но российские власти сами приостановили авиасообщение с Великобританией до 16 апреля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тем, кто приезжает в Британию из стран "красного списка", нужно самоизолироваться в гостинице

По данным на воскресенье, более 30 млн британцев получили первую дозу вакцины.

В понедельник в стране снимаются некоторые ограничения - отменяется правило "Оставайтесь дома", разрешаются некоторые спортивные мероприятия, до шести человек смогут встречаться и общаться за пределами дома.

Это первый шаг к полному снятию локдауна. Правила социального дистанцирования, однако, пока останутся в силе.

Уровень заболеваемости в Великобритании снизился с 60 тыс. случаев в день в январе до 5 тыс. случаев в день в конце марта.

Власти постепенно снимают ограничения, но опасаются, что возвращение международных путешествий чревато распространением новых штаммов, против которых могут быть не так эффективны нынешние вакцины.

Газета Times: когда и куда можно будет уехать

Выступая на телеканале Sky News в воскресенье, министр культуры Оливер Доуден сказал, что правительство сейчас усиленно думает над тем, как именно вернуть британцам международные поездки.

"Все варианты рассматриваются", - сообщил он, не раскрывая подробностей.

О том, какие именно дискуссии идут в британском министерстве транспорта, пишет в воскресенье газета Times (по подписке) со ссылкой на источник в правительстве.

Автор фото, Reuters

По словам источника Times, 30 июня вряд ли станет датой, когда путешествия за границу снова разрешат: "Август выглядит более реалистично". Он также сообщил, что рассматривается система, при которой страны по принципу светофора поделятся на три группы - в зависимости от уровня вакцинации местного населения и присутствия опасных штаммов.

"Будет система коридоров в страны из зеленого списка, в которых высокий уровень вакцинации. Израиль, жди нас", - цитирует неназванного чиновника газета Times.

Возвращающимся их этих стран, вероятно, понадобится лишь сдать 15-минутный экспресс-тест на коронавирус по прибытию в Великобританию.

Для поездок в страны "желтого" списка, предположительно, может быть нужен негативный ПЦР-тест перед отъездом, а также тест и некая форма карантина по возвращении. После поездок в "красные" страны грозит двухнедельная самоизоляция в гостинице за свой счет, сообщил источник газеты Times.

Тем временем британцы, похоже, пессимистично оценивают шансы побывать за рубежом в этом году. По данным опроса газеты Observer, две трети респондентов не бронировали летних каникул в других странах, а из тех, кто это сделал, многие боятся, что бронь придется отменить или перенести.