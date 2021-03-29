Дайджест: Англия снимает ограничения, в США начинается суд по делу Джорджа Флойда

9 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С понедельника в Англии можно встречаться в садах и парках

Англия продолжает осторожное возвращение к жизни без локдауна

Понедельник - очередной этап в возвращении Англии от жесткого локдауна к прежней жизни. Работу возобновят открытые спортивные площадки, а группы из шести человек (или двух домохозяйств) смогут встречаться как в парках, так и в частных садах.

Это значит, что англичане смогут встретить Пасху и Песах в узком кругу родственников или друзей. Первую католики, англикане и ряд других церквей отмечают 4 апреля; Песах в этом году празднуется с 27 марта по 4 апреля.

"Мы должны сохранять осторожность, учитывая рост случаев [заражения] в Европе и угрозу нашей программе вакцинации от новых штаммов", - предупредил соотечественников премьер-министр Борис Джонсон.

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия сами определяют карантинные меры, но координируют действия с правительством в Лондоне.

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Снятие карантинных мер стало возможным благодаря успешной кампании массовой вакцинации от Covid-19: уже больше половины совершеннолетних британцев получили первую прививку - всего свыше 30 млн человек.

А 12 апреля британские власти расскажут о дальнейших планах. Ожидается, что запрет на отдых за границей будет продлен - до августа, как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

Сейчас страну покидать можно лишь по уважительной причине, такой как работа, образование, свадьба или похороны близкого родственника, а также медицинское обследование или процедура. Штраф за нарушение - 5 тыс. фунтов (522 тыс. рублей).

Мьянма: международный гнев после кровавой субботы

Автор фото, NurPhoto via Getty Images Подпись к фото, Похороны протестующего, убитого в субботу в Мьянме

Прошедшая суббота в Мьянме стала самым кровавым днем в противостоянии военных, захвативших власть 1 февраля, и населения, не принявшего переворот. В стране уже два месяца идут массовые протесты, на которые выходят сотни тысяч человек, а полиция регулярно открывает огонь на поражение.

В субботу генералы отмечали день вооруженных сил, а в нескольких городах вновь прошли демонстрации. При их подавлении были убиты как минимум 107 человек, по данным ООН - в том числе семь детей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и специальный советник по предупреждению геноцида Элис Ндериту в совместном заявлении призвали Совет безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить насилие.

Однако шансы на решение ситуации в Совбезе невелики: Россия и Китай, имеющие право вето, не критикуют взявших власть в Мьянме военных.

Представитель Минобороны РФ был единственным иностранным представителем на параде в субботу. В мире же события были встречены волной гнева и осуждения.

"Ужасно. Абсолютно возмутительно. Судя по сообщениям, которые я получил, очень много людей было убито", - прокомментировал новости президент США Джо Байден.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 1 февраля военные захватили власть в стране, фактический лидер Мьянмы – под арестом.

В Госдепартаменте США назвали происходящее в Мьянме "царством террора", а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал действия силовиков как "новый уровень низости".

С осуждением действий армии Мьянмы выступили главы оборонных ведомств двенадцати стран, в том числе США, Британии, Японии и Южной Кореи.

Насилие осудил и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По данным правозащитников, число погибших с момента военного переворота превысило 450 человек.

В США начнутся слушания по делу об убийстве Джорджа Флойда

Автор фото, Court TV Подпись к фото, Дерек Шовин и его адвокат в зале суда

В Миннеаполисе, штат Миннесота, в понедельник начинаются слушания в рамках в уголовного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда.

Слушания будут транслироваться в прямом эфире на сайте американского канала Court TV, который получил эксклюзивный доступ в зал суда.

Джордж Флойд погиб во время задержания полицейскими в мае прошлого года. При задержании Шовин в течение восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею - несмотря на то, что Флойд больше 20 раз сказал, что задыхается.

Снятое прохожими видео задержания моментально распространилось в соцсетях и вызвало волну протестов по всему миру.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Флойда была насильственной.

Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, и ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Троих его сослуживцев, присутствовавших в момент содержании, будут судить отдельно.

Семья Флойда уже получила компенсацию от городских властей Миннеаполиса в размере 27 млн долларов в рамках отдельного гражданского иска.

Суэцкий кризис: попытка номер три

Автор фото, EPA

В Египте в понедельник пройдет третья и последняя попытка снять с мели застрявший контейнеровоз "Эвер Гивен".

Если она провалится, то во вторник будет начата работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - сейчас он составляет 220 тыс. тонн.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты предполагают, что на такую операцию могут уйти недели. Последствия такого продолжительной блокировка Суэцкого канала сложно предсказать.

Она затронет глобальные цепочки производства и поставок самых разных товаров, от автомобилей и нефти до детских игрушек.

Врачи требуют оказать Навальному срочную медицинскую помощь

Более 20 российских врачей обратились к ФСИН и руководству страны с просьбой срочно оказать медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в колонии №2 под Покровом во Владимирской области.

Автор фото, Babushkinskiy Court

"Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального", - говорится в обращении, опубликованном изданием The Insider.

Все последние новости вокруг дела Навального и протестов против его уголовного преследования - в лайве Русской службы Би-би-си.

Пашинян уйдет в апреле, но останется до июня

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рейтинг Пашиняна резко упал после поражения в войне, но он все еще популярнее лидеров оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье анонсировал свою отставку. На встрече с жителями Армавирской области он объявил, что подаст заявление в апреле.

Речь идет о конституционной формальности, а не политическом шаге - на деле Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства до досрочных выборов 20 июня. Отставка премьера требуется, чтобы запустить процедуру выборов.

Пашинян пришел ко власти на волне массовых протестов в мае 2018 года. Его блок победил на парламентских выборах в декабре того же года, и на протяжении двух лет он сохранял рекордно высокий рейтинг.

Однако поражение Армении в войне в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года привело к резкому падению популярности правительства и политическому кризису, который и призваны разрешить новые выборы в парламент.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Премьер Пашинян поссорился с военным руководством страны, оппозиция начала протесты

Кровавая осада на севере Мозамбика

В Мозамбике пятый день продолжается осада города Палма в провинции Кабу-Делгаду. Она уже унесла жизни десятков мирных жителей, по сообщениям властей страны.

Город осаждают повстанцы-исламисты, связанные с ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация).

В воскресенье представитель оборонного ведомства страны заявил, что среди погибших - семеро человек, попытавшихся бежать из окруженного боевиками отеля. Они попали в засаду.

Газета Times пишет о смерти гражданина Британии, однако пока официального подтверждения не последовало.

По сообщениям СМИ, сотни местных жителей и иностранцев смогли покинуть город.

Свидетели рассказали агентству Рейтер, что на улицах города лежат тела убитых, и некоторые из них обезглавлены.

Атака последовала через несколько часов после объявления о том, что французская корпорация Total продолжит разработку газового месторождения возле Палмы.

Противостояние джихадистов и правительственной армии в Кабу-Делгаду продолжается три года и унесло жизни больше 2,6 тыс. человек, по данным ООН.

Financial Times: Новые санкции - не угроза для России

В США готовятся к введению новых санкций против России, цель которых - наказать Кремль за хакерские атаки и политические репрессии. Однако они вряд ли могут всерьез навредить российской экономике, пишет Ручир Шарма, главный глобальный стратег инвестиционного подразделения Morgan Stanley, в колонке для газеты Financial Times.

Автор указывает на консервативную фискальную политику России, большие валютные запасы, низкий внешний долг и импортозамещение.

"Сегодня Россия менее уязвима для внешнего давления, чем в 2014-м", - пишет Шарма.

Финансист также отмечает, что курс рубля уже гораздо меньше зависит от колебаний цены на нефть - по его оценке, даже меньше, чем валюты Канады и Норвегии.

Он сравнивает российские финансы и экономику с хорошо защищенной крепостью - и отмечает, что у этой стратегии есть и серьезные недостатки.

Оборонительная политика не годится для наступления - то есть экономического роста, темпы которого остаются низкими.

Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

New York Times: Россия гордится своей вакциной, но частично импортирует ее

Россия уже экспортировала дозы вакцины "Спутник V" в десятки стран, от Аргентины и Боливии до Алжира и Венгрии.

Однако массовая вакцинация внутри страны сильно отстает от темпов прививок в США и Британии, и Москва прибегает к услугам иностранных производителей, пишет корреспондент московского бюро газеты New York Times Эндрю Крамер.

По подсчетам газеты, около 4,4% россиян получили первую прививку: для сравнения, в ЕС этот показатель достигает 10%, в США - 26%, а в Британии - 45%.

Сейчас "Спутник V" для вакцинации россиян импортируется из Южной Кореи, и аналогичные переговоры ведутся с компанией в Индии, по словам индийских дипломатов.

Объем этих поставок неизвестен - контракты включают в себя договоры о неразглашении их условий.

Guardian: что ждет постхристианскую Британию?

Эксперты предполагают, что по результатам переписи 2021 года христиане составят меньше 50% населения Британии. Это не результат влияния других религий - все больше людей просто перестают считать себя христианами, пишет газета Guardian (в 2001 году христианами себя назвали 72% населения, а уже в 2011 - лишь 59%).

"Как прежде христианская вера передавалась из поколения в поколение, масштабный отказ поколения беби-бумеров от организованной религии стал необратимым процессом среди их детей, миллениалов, и поколения Z. Постхристианская Британия - это свершившийся факт", - говорится в редакционной статье.

Однако уменьшение числа христиан не означает прироста в рядах безбожников: как выяснили исследователи, молодые британцы в массе своей не склонны называть себя атеистами.

Авторы редакционной статьи приходят к выводу, что с упадком религиозности конца духовный голод никуда не денется. Он останется частью человеческой природы - и в будущем найдет для себя новые формы выражения.

Намахвани ГЭС - комплекс из двух гидроэлектростанций на реке Риони на склонах кавказских гор - должен создать около 2 тыс. рабочих мест, принести 800 млн долларов в прямых инвестициях и обеспечить энергетическую безопасность Грузии.

Но местные жители и экологи уверены, что проект ставит под угрозу население и экосистему Рионского ущелья и угрожает производству уникального местного вина. Они уже полгода протестуют против строительства комплекса, а некоторые круглосуточно дежурят в палатках.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели рассказывает о противостоянии эко-активистов и сельчан с турецкими и норвежскими инвесторами, которых поддерживает правительство Грузии.

Вакцинация в Евросоюзе: что пошло не так?

Массовая вакцинация от Covid-19 в Евросоюзе не только отстает от Британии и США, но и регулярно попадает на первые полосы газет в связи с разными скандалами.

Почему европейским лидерам не нравится "оксфордская вакцина" и чем не угодил российский "Спутник V"? Насколько эффективно чиновники ЕС организовали программу прививок? На эти вопросы отвечает наш корреспондент Юри Вендик.

В Евросоюзе на этой неделе анонсировали введение единых сертификатов вакцинации от Covid-19. Какие проблемы может вызвать эта система? И что она несет для россиян и всех, привившихся российской вакциной "Спутник V"?

Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Евстафьева.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Паспорта вакцинации": что о них известно?