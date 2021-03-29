Коронавирус в России: впервые с ноября меньше 300 смертей

23 минуты назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Медицинский сотрудник и пациентка во временном госпитале на ВДНХ, куда госпитализируют московских пациентов с подозрением на коронавирус

В России за сутки умерли 293 пациента с Covid-19 - это минимальный показатель с ноября. Мэр Москвы обратил внимание на третье место российской столицы в рейтинге инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Президент России ответил на вопрос, почему то, как ему делали прививку, не показали россиянам. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Меньше 300 смертей

Суточный прирост заболевших составил 8 711 случаев, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, снова опустившись ниже отметки 9 тысяч. Накануне регистрировали 9 088 заражений, а минимум с 30 сентября прошлого года фиксировали 23 марта - 8 457 случаев.

Минимальным с начала года в понедельник оказался показатель смертности: за последние сутки умерли 293 человека. Это наименьшее значение с 9 ноября, когда скончались 256 пациентов. Впервые с того времени число летальных исходов опустилось ниже 300.

В Москве зарегистрировали 1 612 новых случаев Covid-19 (накануне было 1 878), умерли 49 человек (днем ранее - 52). За год пандемии в столице заразились более миллиона человек. Столько же, согласно заявлениями властей, в этом году сделали прививку от коронавируса.

За весь период оперативный штаб насчитал в России 4 528 543 заболевших, 4 146 408 вылечившихся и 98 033 умерших. Росстат учитывает более чем в два раза больше смертей - 200 432 пациента с Covid-19 умерли еще до февраля.

Москва вслед за Нью-Йорком и Сан-Франциско

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица заняла третье место в рейтинге городов, лидирующих в сфере инноваций по борьбе с пандемией, опередив Тель-Авив, Лос-Анджелес и Торонто. Рейтинг опубликован на сайте аналитического центра StartupBlink.

Первое место в нем занял Сан-Франциско, второе - Нью-Йорк. Помимо Москвы, в первую десятку также вошли Бостон, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

В рейтинге стран Россия заняла только 17 место, а возглавили список США (на втором месте Израиль, на третьем - Канада).

StartupBlink год назад создал карту инновационных решений по борьбе с Covid-19. "Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике, - написал Собянин утром в своем блоге. - Вклад Москвы - 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни".

Путин не хочет "обезьянничать"

Одно из 46 решений - вакцина "Спутник V", которую Собянин назвал успехом московских ученых.

Президент России Владимир Путин накануне снова отказался отвечать на вопрос, какой из трех российских вакцин он привился от коронавируса. "Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал. Не знают даже ни [вице-премьер] Татьяна Алексеевна Голикова, ни [глава Роспотребнадзора Анна] Попова, я никому этого не говорю!" - заявил Путин.

Нежелание делать прививку перед камерами, как другие мировые лидеры, чтобы увеличить число желающих вакцинироваться, президент России объяснил тем, что не хочет "обезьянничать".

Путин также дал прогноз, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за пандемии: только к концу лета.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".