Чиновников Роспотребнадзора повторно оправдали по делу о гибели детей на Сямозере
Петрозаводский городской суд оправдал бывшего начальника управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую сейчас обязанности руководителя этого управления Людмилу Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. В 2019 году Верховный суд Карелии отменил оправдательные приговоры.
Их обвиняли в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления", - огласила решение судья Марина Носова (цитата по ТАСС).
Обвинение требовало для обоих фигурантов дела по шесть лет колонии-поселения.
В июне 2016 года на карельском озере Сямозеро, попав в шторм, погибли 14 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере. По делу о гибели детей были осуждены фельдшер местной больницы, а также двое руководителей и инструктор лагеря.
Бывшего начальника карельского Роспотребнадзора Коваленко и временно исполняющую обязанности главы ведомства Котович, которым инкриминировалась оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), суд признал невиновными. Однако в июне 2019 года, рассмотрев жалобу прокуратуры, Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и отправил дело Коваленко и Котович на новое рассмотрение.
Руководство Роспотребнадзора, по мнению прокуратуры, имело возможность запретить деятельность лагеря, в котором произошла трагедия, но не сделало этого.
Трагедия на Сямозере
18 июня 2016 года группа из 47 детей, отдыхавших в летнем лагере "Парк-отель "Сямозеро", под руководством четверых инструкторов отправилась на прогулку по озеру и попала в шторм. Одна из лодок перевернулась, в результате чего 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет погибли.
Как заявляли в МЧС, тургруппа не была зарегистрирована и отправилась в поход, несмотря на предупреждение о сложных метеоусловиях.
Первой осужденной по делу о гибели детей стала фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, которая приняла звонок от терпящих бедствие подростков за шутку и не сообщила о случившемся в оперативные службы. Она была признана виновной в халатности и приговорена к трем годам колонии-поселения. Отбывать наказание Щербакова начнет, когда ее дочери исполнится 14 лет.
Затем на скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, глава карельского управления Роспотребнадзора Коваленко и его заместитель Котович.
В итоге Решетова и Виноградов были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорены к девяти с половиной годам колонии общего режима, а Круподерщиков оправдан по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности, за что получил восемь месяцев колонии-поселения, однако был освобожден за истечением срока давности.
Коваленко, Котович и Ильина суд оправдал, не найдя в их действиях состава преступления. С приговорами чиновникам Роспотребнадзора не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд Карелии.
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