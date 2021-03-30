Чиновников Роспотребнадзора повторно оправдали по делу о гибели детей на Сямозере

47 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Бывший начальник карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и временно исполняющая обязанности главы ведомства Людмила Котович ранее были оправданы

Петрозаводский городской суд оправдал бывшего начальника управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую сейчас обязанности руководителя этого управления Людмилу Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. В 2019 году Верховный суд Карелии отменил оправдательные приговоры.

Их обвиняли в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления", - огласила решение судья Марина Носова (цитата по ТАСС).

Обвинение требовало для обоих фигурантов дела по шесть лет колонии-поселения.

В июне 2016 года на карельском озере Сямозеро, попав в шторм, погибли 14 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере. По делу о гибели детей были осуждены фельдшер местной больницы, а также двое руководителей и инструктор лагеря.

Бывшего начальника карельского Роспотребнадзора Коваленко и временно исполняющую обязанности главы ведомства Котович, которым инкриминировалась оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), суд признал невиновными. Однако в июне 2019 года, рассмотрев жалобу прокуратуры, Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и отправил дело Коваленко и Котович на новое рассмотрение.

Руководство Роспотребнадзора, по мнению прокуратуры, имело возможность запретить деятельность лагеря, в котором произошла трагедия, но не сделало этого.

Трагедия на Сямозере

18 июня 2016 года группа из 47 детей, отдыхавших в летнем лагере "Парк-отель "Сямозеро", под руководством четверых инструкторов отправилась на прогулку по озеру и попала в шторм. Одна из лодок перевернулась, в результате чего 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет погибли.

Как заявляли в МЧС, тургруппа не была зарегистрирована и отправилась в поход, несмотря на предупреждение о сложных метеоусловиях.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Спастись на Сямозере смогли 33 ребенка

Первой осужденной по делу о гибели детей стала фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, которая приняла звонок от терпящих бедствие подростков за шутку и не сообщила о случившемся в оперативные службы. Она была признана виновной в халатности и приговорена к трем годам колонии-поселения. Отбывать наказание Щербакова начнет, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Затем на скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, глава карельского управления Роспотребнадзора Коваленко и его заместитель Котович.

В итоге Решетова и Виноградов были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорены к девяти с половиной годам колонии общего режима, а Круподерщиков оправдан по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности, за что получил восемь месяцев колонии-поселения, однако был освобожден за истечением срока давности.