Коронавирус в России: первая вакцина для животных и споры о третьей волне

час назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Россельхознадзор объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных. Суточный прирост новых заражений снизился до нового минимума с конца сентября. Чиновники и эпидемиологи продолжают обсуждать, накроет ли Россию третья волна Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

На два случая меньше

В России за сутки зарегистрировали 8 275 новых случаев Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на два случая меньше, чем накануне, и новый минимум с конца сентября (29 сентября фиксировали 8 232 заражения, 30 сентября - 8 481).

Уровень заболеваемости снижается третий день подряд. В марте суточный прирост Covid-19 колебался на уровне 8-9 тысяч. Заболеваемость начала сокращаться в январе, после того как в декабре этот показатель почти достиг 30 тысяч заражений в день.

В Москве за последние сутки заболели 1 286 человек (накануне было 1 291), умерли 53 пациента (днем ранее 56).

Высокой остается смертность пациентов с Covid-19. За последние сутки в России умерли 408 человек, а днем ранее зарегистрировали на одну смерть больше. В понедельник фиксировали минимальное с ноября число - тогда скончались 256 пациентов.

За год пандемии, по данным штаба, умерли 98 850 пациентов. У Росстата в силу разницы в методике подсчетов другие данные: по подсчетам ведомства, 200 432 пациента с Covid-19 умерли еще до февраля. 4 166 172 человека выздоровели, заболели - 4 545 95. По этому показателю Россия остается на четвертом месте в мире.

Ждать ли России третьей волны

В среду продолжилась начавшаяся накануне дискуссия о том, грозит ли России третья волна пандемии. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что неуместно говорить даже о второй волне - продолжается первая.

"В России еще продолжается первая волна, потому что волна это "ноль - пик - ноль", - сказал он Интерфаксу.

Весной эксперт не ожидает подъема заболеваемости. "Сейчас идет фаза стабилизации, имеется тенденция к снижению", - констатировал Горелов. Но до нулевых значений, по его прогнозу, заболеваемость не опустится.

"Я думаю, что не дойдем [до нуля] по одной простой причине: дети в общей сумме заболевших за прошлый год составили 11%, мы детей не вакцинируем и весь мир не вакцинирует, потому что не создана еще вакцина, есть еще беременные и кормящие грудью", - сказал Горелов. 8-9 тысяч новых случаев в сутки, по его словам, это "серьезные цифры".

Накануне замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова спровоцировала спор о третьей волне пандемии, заявив на конференции "Неделя медицинского образования": "Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции".

С ней поспорил глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. "Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится", - сказал он радио "Говорит Москва".

"Думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - добавил Покровский.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также не согласился со своей заместительницей. "Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно", - заявил он в эфире "Первого канала". Министр также напомнил, что нужно делать прививки, чтобы пандемия закончилась. "Я вакцинировался", - сказал Мурашко.

Первая в мире вакцина для животных

Первая в мире вакцина против коронавируса для животных зарегистрирована в России, сообщили в Россельхознадзоре. Россия была первой страной, где зарегистрировали и вакцину для людей, однако такие темпы вызвали настороженность в мире. В Москве же критику в адрес российских препаратов против Covid-19 сочли проявлением недобросовестной конкуренции.

Клинические испытания вакцины для плотоядных животных "Карнивак-Ков" проводились с октября на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. "У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заявил замглавы Россельхознадзора Константин Савенков. Вакцину разработал Федеральный центр охраны здоровья животных, подведомственный Россельхознадзору.

"Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от Covid-19 для животных", - подчеркнул Савенков. Его ведомство еще изучает, на какой срок вырабатываются антитела к коронавирусу после прививки. "На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев", - пояснил он.

Массовое производство вакцины для животных, по словам Савенкова, могут запустить уже в апреле.

Не хотел надевать маску

В Шереметьево был задержан пассажир, угрожавший взрывом из-за просьбы надеть маску, сообщают СМИ.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, мужчина был, предположительно, пьян. "Он отказывался надевать защитную маску и стал угрожать взрывом", - рассказал собеседник агентства.