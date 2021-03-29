"Бомба накануне выборов". С YouTube удалили запись заседания об экологии Сибири
На видеохостнинге YouTube убрали из открытого доступа запись заседания президиума Сибирского отделения РАН, посвященного плохому состоянию экологии городов Сибирского федерального округа.
Заседание прошло 25 марта в Новосибирске, его запись, выложенная на YouTube и сейчас уже удаленная, осталась в распоряжении издания "Тайга.инфо".
Как утверждает издание, во время представления доклада ученые решили "не выступать алармистами" и не публиковать основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире канале СО РАН доклад.
Информационную часть доклада опубликовал другой пользователь видеохостинга, обсуждение ученых относительно засекречивания данных там отсутствует. Как следует из презентации, она подготовлена на основе открытых данных - доклада Росгидромета, докладов субъектов, ежегодника "Состояние загрязнения атмосферы на территории России за 2017-2019 гг.", а также информационного бюллетеня "Актуальные аспекты заболеваемости населения СФО".
Согласно докладу, который представил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник, 78% из 20 российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в СФО. В 23 городах федерального округа интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. А почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, проживает в условиях высокого загрязнения воздуха.
В нескольких городах СФО, попавших в федеральный проект "Чистый воздух", например, Братске, Новокузнецке, Норильске и Чите с 2017 по 2019 годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как очень высокий, рассказал докладчик. Красноярску удалось поменять этот показатель на просто "высокий" в 2019 году, отметил Пташник.
Согласно ранжированию учеными городов СФО, самая большая заболеваемость в 2009-2018 годах болезнями, связанными с состоянием экологии, оказалась в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Иркутске и Шелехове в Иркутской области. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области - врожденные пороки развития, в Алтайском крае - заболевания детей, отметил докладчик.
Самая загрязненная тяжелыми металлами почва - в Свирске Иркутской области и Норильске в Красноярском крае, сообщили авторы доклада. Как сообщил Пташник, "динамика по годам неутешительная".
По сумме рангов качества воздуха, воды и состояния здоровья жителей самая неблагополучная ситуация сложилась в Иркутской области, Хакасии, Красноярском крае и Алтайском крае, сообщили ученые. На уровне муниципалитетов "антирекорды" установили Красноярск, Новокузнецк, Иркутск, Барнаул, Норильск, Братск и несколько малых городов, говорится в докладе.
После презентации участники заседания коротко обсудили ее и пришли к выводу, что публиковать доклад нельзя, пишет "Тайга.инфо".
"Не нужно выступать алармистами", - цитирует председателя СО РАН, академика Валентина Пармона издание. - Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты".
"Я бы на первом этапе эту работу вел как закрытую", - заявил, по данным издания, основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. "Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями, перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить", - цитирует ученого "Тайга.инфо".
"Мы не должны создавать алармистские настроения", - добавил Пармон. 26 марта на Youtube-канале СО РАН доступ к видео был ограничен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии сказал, что "это решение ученых". "Мне неизвестно о том, что там, скажем так, это все сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, все-таки это было решение самих ученых. Поэтому у них и спрашивайте", - сказал Песков.
Голосование в России намечено на 19 сентября 2021 года. В этот день пройдут выборы в Госдуму, а в ряде регионов - и в местные парламенты.
Проблема экологии городов СФО не нова и обсуждается уже много лет. СМИ регулярно публикуют экологические "антирейтинги", в которых города Сибири традиционно занимают первые места. Такие рейтинги составляют как государственные учреждения, так и международные аудиторские фирмы - и их результаты всегда примерно одинаковы.
Минприроды в 2018 году опубликовало проект доклада о состоянии окружающей среды в России. В список самых неблагополучных мест попали все те же Красноярск, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Чита.
Согласно недавнему исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по итогам первого квартала 2020 года городами с самым загрязненным воздухом в России признаны Минусинск, Красноярск, Лесосибирск и Канск (Красноярский край), Абакан и Черногорск (Хакасия), Шелехов (Иркутская область), Улан-Удэ и Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), а также Кызыл (Тыва).
В октябре 2020 года заместитель полномочного представителя президента в СФО Александр Бутин сообщил, что более 40% населения СФО живет в неблагоприятных условиях загрязненного воздуха. "Экологическая обстановка в ряде регионов округа пока остается неблагополучной, а степень загрязнения природной среды - высокой", - говорил тогда секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Так, состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии, не проводят необходимую технологическую модернизацию", - отмечал Патрушев.
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