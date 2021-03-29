"Бомба накануне выборов". С YouTube удалили запись заседания об экологии Сибири

18 минут назад

Автор фото, Andrey Samsonov/TASS Подпись к фото, Сибирские города издавна лидируют в стране по уровню загрязнения как воздуха, так и воды и почвы

На видеохостнинге YouTube убрали из открытого доступа запись заседания президиума Сибирского отделения РАН, посвященного плохому состоянию экологии городов Сибирского федерального округа.

Заседание прошло 25 марта в Новосибирске, его запись, выложенная на YouTube и сейчас уже удаленная, осталась в распоряжении издания "Тайга.инфо".

Как утверждает издание, во время представления доклада ученые решили "не выступать алармистами" и не публиковать основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире канале СО РАН доклад.

Информационную часть доклада опубликовал другой пользователь видеохостинга, обсуждение ученых относительно засекречивания данных там отсутствует. Как следует из презентации, она подготовлена на основе открытых данных - доклада Росгидромета, докладов субъектов, ежегодника "Состояние загрязнения атмосферы на территории России за 2017-2019 гг.", а также информационного бюллетеня "Актуальные аспекты заболеваемости населения СФО".

Согласно докладу, который представил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник, 78% из 20 российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в СФО. В 23 городах федерального округа интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. А почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, проживает в условиях высокого загрязнения воздуха.

В нескольких городах СФО, попавших в федеральный проект "Чистый воздух", например, Братске, Новокузнецке, Норильске и Чите с 2017 по 2019 годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как очень высокий, рассказал докладчик. Красноярску удалось поменять этот показатель на просто "высокий" в 2019 году, отметил Пташник.

Согласно ранжированию учеными городов СФО, самая большая заболеваемость в 2009-2018 годах болезнями, связанными с состоянием экологии, оказалась в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Иркутске и Шелехове в Иркутской области. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области - врожденные пороки развития, в Алтайском крае - заболевания детей, отметил докладчик.

Самая загрязненная тяжелыми металлами почва - в Свирске Иркутской области и Норильске в Красноярском крае, сообщили авторы доклада. Как сообщил Пташник, "динамика по годам неутешительная".

По сумме рангов качества воздуха, воды и состояния здоровья жителей самая неблагополучная ситуация сложилась в Иркутской области, Хакасии, Красноярском крае и Алтайском крае, сообщили ученые. На уровне муниципалитетов "антирекорды" установили Красноярск, Новокузнецк, Иркутск, Барнаул, Норильск, Братск и несколько малых городов, говорится в докладе.

После презентации участники заседания коротко обсудили ее и пришли к выводу, что публиковать доклад нельзя, пишет "Тайга.инфо".

"Не нужно выступать алармистами", - цитирует председателя СО РАН, академика Валентина Пармона издание. - Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты".

"Я бы на первом этапе эту работу вел как закрытую", - заявил, по данным издания, основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. "Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями, перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить", - цитирует ученого "Тайга.инфо".

"Мы не должны создавать алармистские настроения", - добавил Пармон. 26 марта на Youtube-канале СО РАН доступ к видео был ограничен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии сказал, что "это решение ученых". "Мне неизвестно о том, что там, скажем так, это все сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, все-таки это было решение самих ученых. Поэтому у них и спрашивайте", - сказал Песков.

Голосование в России намечено на 19 сентября 2021 года. В этот день пройдут выборы в Госдуму, а в ряде регионов - и в местные парламенты.

Проблема экологии городов СФО не нова и обсуждается уже много лет. СМИ регулярно публикуют экологические "антирейтинги", в которых города Сибири традиционно занимают первые места. Такие рейтинги составляют как государственные учреждения, так и международные аудиторские фирмы - и их результаты всегда примерно одинаковы.

Минприроды в 2018 году опубликовало проект доклада о состоянии окружающей среды в России. В список самых неблагополучных мест попали все те же Красноярск, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Чита.

Согласно недавнему исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по итогам первого квартала 2020 года городами с самым загрязненным воздухом в России признаны Минусинск, Красноярск, Лесосибирск и Канск (Красноярский край), Абакан и Черногорск (Хакасия), Шелехов (Иркутская область), Улан-Удэ и Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), а также Кызыл (Тыва).

В октябре 2020 года заместитель полномочного представителя президента в СФО Александр Бутин сообщил, что более 40% населения СФО живет в неблагоприятных условиях загрязненного воздуха. "Экологическая обстановка в ряде регионов округа пока остается неблагополучной, а степень загрязнения природной среды - высокой", - говорил тогда секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.