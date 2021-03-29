Друг, союзник и партнер. Почему Россия отправила генерала на парад в Мьянму, где убивают протестующих?

50 минут назад

Автор фото, ZUMA

В день, когда в Мьянме во время протестов были убиты почти 100 человек, российская делегация во главе с замминистра обороны участвовала в торжествах вместе с местными военными.

Помимо замминистра обороны России Александра Фомина, на военном параде, посвященном официальному празднику - Дню вооруженных сил, присутствовали также представители Китая, Индии, Бангладеш, Пакистана, Лаоса, Вьетнама и Таиланда.

Россия - единственная страна, которая направила в Мьянму столь высокопоставленного военного чиновника. Остальные ограничились присутствием на параде военных представителей при посольствах, которые уже находились в Мьянме.

После военного переворота, который произошел 1 февраля, страна оказалась в международной изоляции.

День, когда в столице проходил военный парад, стал самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот.

В субботу в ходе протестов по всей стране погибли около 100 человек. В общей сложности жертвами подавления протестов стали более 400 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После переворота 1 февраля в Мьянме начались массовые протесты, в ходе которых погибли уже около 400 человек

Главы оборонных ведомств 12 стран в воскресенье выпустили совместное заявление с осуждением действий военных в Мьянме. Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии и США.

"Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат", - говорится в заявлении.

Оппозиция Мьянмы резко раскритиковала присутствие представителя России в военном параде, прошедшем на фоне подавления массовых протестов.

Яданар Маун, представитель группы "Justice for Myanmar" ("Справедливость для Мьянмы"), заявил агентству Рейтер: "Россия помогает террору, развязанному против народа. Отвратительно, что российские чиновники посещают Мьянму и легитимизируют незаконную военную хунту".

Почему Россия не отказалась от участия в мероприятии, которое подверглось решительному осуждению во многих странах мира?

Друг и союзник

Делегацию, в составе которой были представители министерства обороны и общественного совета при нем, возглавлял замминистра обороны Александр Фомин, который курирует вопросы международного военного сотрудничества.

Россия - важный поставщик вооружений для мьянманской армии. Ранее она поставляла в Мьянму истребители МиГ-29 и учебно-боевые Як-130, вертолеты Ми-24, системы ПВО, радиолокационные станции, бронетехнику.

В 2018 году был заключен контракт на поставку истребителей истребителей Су-30СМЭ, которые будут поставлены в ближайшие два года.

В январе в Мьянму прилетал министр обороны России Сергей Шойгу, который заключил несколько военных контрактов о поставке зенитных комплексов "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций, передает "Интерфакс".

Автор фото, Vadim Savitsky/TASS Подпись к фото, Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аунг Хлаин и министр обороны России Сергей Шойгу тоже знают друг друга давно. Этот снимок был сделан 2018 году

За день до парада, в пятницу, Мин Аунг Хлаин провел переговоры с Александром Фоминым.

Агентство "Интерфакс" процитировало заявления российского генерала, который назвал Мьянму "надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".

Он также сказал, что на переговорах стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства.

Внутреннее дело

Как заявил Русской службе Би-би-си главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, западные страны вряд ли смогут повлиять на поведение России в отношении Мьянмы, их мнение уже не играет для Москвы большой роли. "У нас и напрямую-то с ними отношения, мягко говоря, не самые простые, и поэтому испортить их уже невозможно", - сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не стоит рассматривать визит российской делегации как одобрение убийств демонстрантов: "Вы знаете, что у нас давние и конструктивные связи с Мьянмой, есть наработки в плане двусторонних отношений, и с этого угла нужно относиться. Это совершенно не означает одобрение тех событий, которые имеют место быть в стране".

Как рассказал в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, в военно-техническом сотрудничестве с азиатскими странами Россия традиционно проводит политику поддержки отношений с любой действующей властью.

Это касается и Мьянмы: "Мы не лезем во внутренние дела, потому что это слишком сложная история, и там бесперспективно вмешиваться. Особенно, если учесть, что Мьянма - это страна, на периферии которой перманентно идут несколько войн и восстаний. Рассуждать о мьянманской внутриполитической ситуации с точки зрения привычных нам категорий вряд ли имеет смысл, потому что это огромная своеобразная страна, которую мы не очень хорошо понимаем".

Кашин отмечает, что Россия продает Мьянме вооружения, которые вряд ли будут использованы для подавления протестов - комплексы ПВО, истребители, радары.

По словам эксперта, пока нет резолюций Совбеза ООН, либо международных обязательств, которые мешают продавать вооружения Мьянме, Россия будет это делать.

10 марта Совет безопасности ООН осудил насилие в Мьянме и выразил глубокую озабоченность нарушениями прав человека, призвал военных проявлять максимальную сдержанность и подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией.

Ни о каких международных санкциях в заявлении Совбеза не говорилось. Среди постоянных членов Совета безопасности двое - Россия и Китай - направили своих представителей на парад в Мьянме.

По словам Василия Кашина, основным поставщиком вооружений Мьянме является не Россия, а именно Китай.

"Как раз закупка оружия в России для Мьянмы - попытка ослабить свою одностороннюю зависимость от Китая. Китай - доминирующий игрок в экономике Мьянмы, но у него всегда были неоднозначные отношения со всеми мьянманскими правительствами - типичные отношения великой державы и менее крупного государства. Но именно поэтому мьянманцы стараются ограничивать хоть как-то свою зависимость от КНР и именно для этого им нужна Россия", - сказал он.

Эмбарго и поставки

Между тем отказ от военно-технического сотрудничества, как и сознательное его продолжение с государствами, политику которых осуждают в международном сообществе - не такая редкая практика.

В 2018 году Германия прекратила военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией (одним из крупнейших покупателей оружия в мире) из-за войны в Йемене и гибели журналиста Джамаля Хашогги, в причастности к которому обвиняли власти этой арабской страны.

Тогда к запрету присоединились некоторые другие европейские страны, среди которых, например, Норвегия. Германское эмбарго будет действовать до конца 2021 года, но, возможно, Берлин захочет его продлить.

Британия также объявляла запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию, но в июле прошлого года сняла его. Главный поставщик Эр-Рияда - США - и вовсе не стали прекращать поставки по многомиллиардным контрактам, объяснив это нежеланием вредить торговым отношениям двух стран.

В августе 2020 года общественная организация Кампания против торговли оружием (Campaign Against Arms Trade - CAAT) объявила, что Соединенное Королевство продает различное военное оборудование и вооружения странам, которые британский МИД официально называл нарушителями прав человека.