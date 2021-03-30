Дело об отравлении "Новичком": судья обещает "бесстрашное и непредвзятое" дознание

час назад

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, Дон Стерджесс умерла после того, как к ней в руки попал флакончик из-под духов, в котором содержался "Новичок"

Судья Апелляционного суда в отставке баронесса Халлетт расширила рамки дознания по делу о смерти британки Дон Стерджесс, погибшей в результате контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в июле 2018 года, чтобы выяснить, какую роль могли сыграть в этом российские власти.

По словам баронессы Халлетт, дознание будет "справедливым, бесстрашным и тщательным".

Смерть Дон Стерджесс в больнице Солсбери последовала вскоре после попытки отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Следствие намерено внимательно изучить следующие аспекты этого дела:

Жизнь и смерть Дон Стерджесс, включая медицинский диагноз и лечение

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Возможную причастность к этому делу двух офицеров ГРУ, работавших под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов"

Кто направлял российских агентов

Источник нервно-паралитического вещества "Новичок"

Возможное участие России в организации покушения на Сергея Скрипаля

Реакция полиции и органов здравоохранения на отравление и расследование этого дела

Дон Стерджесс потеряла сознание дома у своего партнера Чарли Роули неподалеку от Солсбери 30 июня 2018 года вскоре после того, как к ней в руки попала бутылочка из-под духов, в которой содержался "Новичок".

8 июля она скончалась в больнице. Чарли Роули, который также контактировал с ядовитым веществом, также получил серьезное отравление, но остался жив.

Семьи Стерджесс и Роули поддержали идею о расширении дознания.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло за 4 месяца до гибели Дон Стерджесс. Их обнаружили сидящими без сознания на скамейке в Солсбери и немедленно доставили в больницу. Оба они выжили.

Ранее баронессе Халлетт в ходе предварительных обсуждений было заявлено, что дознание, возможно, не сможет использовать информацию спецслужб.

В связи с этим она рассматривает возможность перевода дознания в полное общественное расследование, в рамках которого можно было бы проводить закрытые слушания с полным доступом к секретным документам.

Подпись к фото, Юлия и Сергей Скрипаль пережили покушение в Солсбери

Леди Халлетт пообещала также "развеять страхи и подозрения", связанные с обстоятельствами этой смерти.

Возглавить дознание ей было поручено после того, как в июле судьи Высокого суда распорядились, чтобы уилтширский коронер Дэвид Ридли пересмотрел его параметры.

Заговор с целью убийства

Поначалу Ридли говорил, что расследование не будет касаться действий других граждан России или самого Российского государства, а также вопроса о том, откуда взялся "Новичок".

Однако после этого адвокаты смогли доказать, что Ридли ошибался, ограничивая сферу интересов дознания.

Независимые следователи в лице ОЗХО, в свою очередь, подтвердили, что вещество, которое привело к гибели Стерджесс, было того же типа, что и нервно-паралитический агент, которым пытались отравить Скрипалей.

По словам полиции, после попытки отравления у них было достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения двум россиянам, именовавшим себя как Петров и Боширов, в том числе и обвинение в заговоре с целью убийства.

Оба российских гражданина категорически отрицают свою причастность к отравлениям и настаивают на том, что посетили Солсбери ради того, чтобы полюбоваться местным собором.

(Не)заинтересованные стороны

Россия также неоднократно отрицала свою причастность к этим отравлениям, а Владимир Путин подчеркивал, что подозреваемые были обычными гражданами, а никакими не офицерами ГРУ.

Между тем это громкое дело еще более усилило напряженность в отношениях между Кремлем и Вестминстером.

По словам адвоката Эндрю О'Коннора, за прошедшие годы следствие не раз пыталось привлечь к сотрудничеству Петрова и Боширова, одна все эти предложения остались без ответа.

На этом основании, считает адвокат, двое россиян не должны считаться "заинтересованными сторонами" в дознании, поэтому в ходе слушаний у них не будет права задавать вопросы.