Взрыв газа в жилом доме в Татарстане: есть погибший и пострадавшие

29 марта 2021, 21:44 GMT Обновлено 19 минут назад

В жилом доме на улице Ленина в городе Зеленодольск в Татарстане произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.

Погиб один человек, по данным МЧС, и как минимум семеро пострадали. В их числе женщина, состояние которой оценивается как тяжелое.

Еще 99 человек были эвакуированы с места происшествия. На данный момент неизвестно, остались ли под завалами пострадавшие.

В региональном управлении МЧС не исключили такую вероятность, но агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщает, что "людей нет под завалами".

Разбор завалов продолжается.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона называет основными версиями аварии утечку газа или неисправность оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура начала проверку соблюдений требований безопасности, а на место аварии выехал заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.