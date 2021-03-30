Дайджест: ВОЗ расскажет о происхождении Covid; Суэцкий канал открыт для навигации, начался поиск виноватых

час назад

Автор фото, Maxar

Суэцкий канал открыт для навигации. Начался поиск виноватых

В понедельник гигантский контейнеровоз "Эвер Гивен" был снят с мели, и навигация в Суэцком канале возобновилась после недели простоя.

В управляющей каналом компании говорят, что на восстановление нормального судоходства потребуется несколько дней. Сейчас у входов в канал возможности пройти через него ждут больше 400 судов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Капитан дальнего плавания о своем опыте прохода Суэцкого канала

За открытием навигации неизбежно последует поиск виноватых. Пока неизвестно, кто будет вести расследование: "Эвер Гивен" принадлежит японской компании, идет под панамским флагом, местом происшествия была территория Египта, а ущерб понесли компании из самых разных стран.

Владелец судна и ряд экспертов назвали ключевым фактором аварии сильный ветер, но в управлении Суэцкого канала отвергли такое толкование событий.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Суэцкий канал ни в чем не виноват, настаивает генерал Рабиа

"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала", - цитирует главу управления, генерала Усаму Рабиа, агентство ТАСС.

"Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман имеет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном".

В США начался процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

В США прошел первый день судебных слушаний в громком уголовном процессе над бывшим полицейским Дереком Шовином, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае прошлого года.

Убийство Флойда вызвало волну массовых протестов по всему миру, рост популярности движения Black Lives Matter и борьбы с расизмом и наследием колониализма.

Это уже привело к переименованию улиц, площадей и спортивных команд, сносу памятников и изменению учебных программ.

Однако суд в Миннеаполисе изучает не глобальные последствия, а непосредственную причину смерти Флойда.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Братья Джорджа Флойда считают, что справедливость восторжествует только в одном случае - если приговор Дереку Шовину будет обвинительным

Судмедэкспертиза признала его смерть насильственной, но адвокат Шовина утверждает, что причиной были не действия его клиента - тот восемь минут коленом прижимал шею Флойда к земле, - а хронические проблемы с сердцем у погибшего.

Доклад ВОЗ и китайских ученых о происхождении Covid-19

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует доклад о происхождении Covid-19, составленный в результате совместной работы 17 китайских ученых и 17 экспертов ВОЗ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В лаборатории Уханьского института вирусологии

За день до публикации документ попал в СМИ - и ознакомившиеся с ним журналисты не нашли однозначных ответов на самые важные вопросы.

Самой вероятной версией возникновения Covid-19 в докладе называется теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.

Однако какое именно это было животное, ученые пока не установили.

Эксперты ВОЗ также называют крайне маловероятной популярную, но не имеющую доказательств версию о том, что пандемия началась с утечки Covid-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Однако критики указывают на то, что мандат экспертов ВОЗ во время их 27-дневного визита в Ухань был крайне ограниченным, а китайские власти неоднократно препятствовали их работе.

Газета New York Times называет раздел доклада, посвященный теории об утечке из лаборатории, "в лучшем случае поверхностным".

Все исследовательские данные, проанализированные в отчете, были предоставлены китайскими учеными, многие из которых напрямую зависят от государства и занимают посты в бюджетных учреждениях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В центре внимания делегации был рынок в Ухане, где продают диких животных

Среди критиков документа - госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть серьезные вопросы к методологии и процессу подготовки этого доклада, в том числе к тому факту, что, судя по всему, правительство в Пекине участвовало в его написании", - сказал Блинкен в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу CNN.

В ответ МИД Китая обвинил Госдеп США в политическом давлении на авторов доклада.

Власти Беларуси обвинили Тихановскую в подготовке теракта

Автор фото, EPA Подпись к фото, Светлана Тихановская заявляет, что она, а не Александр Лукашенко, выиграла в прошлом году президентские выборы. Оппозиция и международное сообщество с этим согласны

Генеральная прокуратура Республики Беларусь в понедельник обвинила лидера оппозиции Светлану Тихановскую в подготовке теракта. По версии прокуроров, ей в этом помогали участники инициативы ByPol - бывшие силовики, примкнувшие к оппозиции.

Тихановская с августа живет в изгнании в Европе.

Соратник Навального сообщил об обвинениях против своего отца

Автор фото, Ivan Zhdanov

В понедельник директор Фонда борьбы с коррупцией (причислен в России к иностранным агентам) Иван Жданов рассказал, что его 66-летний отец обвиняется в превышении полномочий.

Жданов связывает это уголовное дело со своей политической деятельностью.

Взрыв газа в Татарстане

В городе Зеленодольск под Казанью вечером в понедельник произошел взрыв бытового газа.

Один человек погиб, несколько пострадали, спасательные работы на месте аварии продолжаются.

Telegraph: Мировые лидеры с предложением глобального пакта подготовки к пандемиям

Газета Telegraph публикует совместное письмо лидеров двух десятков стран, в числе которых премьер-министр Британии Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель. президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Главы государств и правительств называют пандемию коронавируса самым серьезным глобальным вызовом с 1940-х годов и призывают мир объединиться перед ее лицом и выстроить новую международную систему здравоохранения для защиты будущих поколений.

Со своей стороны они обещают обеспечить универсальный и равный доступ к вакцинам и лекарствам для борьбы с этой и будущими пандемиями.

Они предлагают заключить новый международный пакт о подготовки к пандемиям, который станет коллективным обязательством в рамках ВОЗ.

"В момент, когда Covid-19 сыграл на наших слабостях и противоречиях, мы должны использовать эту возможность и объединить мировое сообщество для мирного сотрудничества, которое переживет этот кризис", - говорится в письме.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Би-би-си первой побывала на фабрике в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca.

New York Times: Китай строит новый мировой порядок

Автор фото, EPA Подпись к фото, Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И

Пока президент США Джо Байден предлагает создать альянс демократических государств, Китай выстраивает собственную коалицию авторитарных держав, пишет глава пекинского бюро газеты New York Times Стивен Ли Майерс.

Он указывает на недавнюю встречу главы МИД Китая с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой они осудили западные санкции и вмешательство во внутренние дела их стран, а также визиты главы китайского дипведомства в Саудовскую Аравию, Турцию и Иран.

"Угроза коалиции во главе с США, которая критикует авторитарные практики Китая, только утверждает Пекин в стремлении стать глобальным лидером наций, которые противостоят Вашингтону и его союзникам", - говорится в статье.

И здесь Россию и Китай объединяет общее неприятие внешнеполитической риторики США с отсылками к правам человека и демократии: обе страны видят в ней лицемерие и считают, что Вашингтон не вправе учить других принципам, которые не соблюдает сам.

Wall Street Journal: Ось Китай-Иран

Американские издания, очевидно, крайне беспокоит геополитическое противостояние с Китаем. Редакционная статья в Wall Street Journal посвящена заключенному на прошлой неделе договору о 25-летнем стратегическом сотрудничестве Пекина и Тегерана, который предусматривает масштабные китайские инвестиции в энергетику и инфраструктуру Ирана в обмен на поставки нефти.

Автор фото, Reuters

Авторы отдела мнений газеты, традиционно настаивающие на жесткой конфронтации с Ираном, видят в этом договоре приговор либеральной политике администрации Байдена, которая хочет восстановить ядерную сделку с Тегераном.

"Американские изоляционисты правых и левых взглядов хотят отдать России, Китаю и Ирану "сферы влияния" - и позволить США отступить", - говорится в статье.

"Но чем сильнее они становятся в своих регионах, тем вероятнее, что эти противники будут сотрудничать на международной арене с целью подорвать интересы США в области экономики и безопасности".

"Мир становится опаснее, несмотря на надежды господина Байдена".

Ассошиэйтед Пресс: Volkswagen станет Voltswagen

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Немецкий автоконцерн Volkswagen зарегистрирует в США бренд "Voltswagen", обыгрывающий единицу измерения электрического напряжения. Под ним будут выпускаться новые модели электромобилей компании, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что официальное объявление о ребрендинге будет сделано во вторник. В понедельник на сайте компании появился пресс-релиз с анонсом нового бренда. На него обратил внимание журналист газеты USA Today, после чего заметка исчезла.

Сейчас немецкая корпорация принимает предзаказы на ID.4 - небольшой электрический внедорожник.

После перевода в колонию во Владимирской области Алексей Навальный пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. По словам адвокатов политика, в колонии ему не просто отказывают в медицинской помощи, но сознательно делают из него инвалида.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева и Оксана Чиж изучили состояние тюремной медицины в России и собрали свидетельства о нехватке врачей, пытках и случаях смерти за решеткой.

Прошедшая суббота стала самым кровавым эпизодом противостояния военных, захвативших власть в Мьянме 1 февраля, и отказавшихся подчиняться им жителей.

По данным ООН, в результате подавления протестов за один день погибли не меньше 107 человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Более 90 убитых: противостояние в Мьянме становится все более жестоким