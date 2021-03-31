Суд отказался исключить журналиста Маркелова из списка "иностранных агентов"

29 минут назад

Автор фото, Sergey Karpov/TASS

Российские суды приступают к рассмотрению исков людей, которых власти признали "иностранными агентами". Минюст России в декабре включил первых пять человек в такой реестр. Все пятеро оспорили решение в суде.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение минюста о включении журналиста издания "7х7" Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Федора Сироша. Маркелов просил признать решение незаконным и обязать министерство исключить его из реестра.

Минюст России в декабре прошлого года включил пять человек в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Все пятеро оспорили решение министерства в суде.

1 марта вступил в силу закон об уголовной ответственности - до пяти лет колонии - для физических лиц, признанных "иностранными агентами". В тот же день стало известно о первом иске - его подала в Петербурге художница-акционистка Дарья Апахончич.

Ее примеру последовали остальные четверо - правозащитник Лев Пономарев, а также журналисты Маркелов, Денис Камалягин и Людмила Савицкая.

24 марта Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие решения о признании "иностранным агентом" журналиста издания "7x7" и автора "Новой газеты" Маркелова. Минюст не направлял ему копию своего решения и уведомление о включении в реестр.

Во вторник суд начал рассматривать его дело по существу. В иске Маркелов и его адвокат Сирош указали, что решение минюста "незаконно и принято в нарушение соответствующих норм российского законодательства и международного права". Кроме того, они считают его дискриминацией и нарушением принципа равенства, а также права на свободу слова и распространение информации, а также права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.

В суд поступили возражения министерства на иск Маркелова, сообщал накануне Чиков. Минюст считает требования журналиста необоснованными, поскольку в декабре прошлого года "от органа государственной власти РФ" поступила информация о получении Маркеловым "денежных средств от иностранных источников", а именно от московской редакции "Радио Свобода".

По мнению Чикова, информацию министерство получило от Росфинмониторинга и ФСБ.

В итоге Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска Маркелова. Сирош обжалует это решение. До вступления его в силу статус "иноагента" должен быть приостановлен.

Маркелов и псковская журналистка Савицкая сотрудничают с "Радио Свобода" и его проектом "Север.Реалии", которые ранее были признаны в России организациями, выполняющими функции "иностранных агентов".

Савицкая и Маркелов ранее в суде добились приостановки решения министерства до того времени, пока суд не рассмотрит их иски по существу. До решения суда они могут не помечать все свои посты в интернете как написанные "иностранными агентами".

В то же время Псковский городской суд отклонил ходатайство главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина о приостановлении действия решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента".

Журналист решил сделать так, чтобы "иностранными агентами" были основания считать и представителей властей.

"После включения в реестр "иноагентов" я перевел со своего счета средства разными суммами на счета губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, главе администрации Пскова Александру Братчикову, депутату Госдумы от Псковской области Александру Козловскому, двум государственным "аношкам" [автономным некоммерческим организациям], которые занимаются медиа, - рассказал Би-би-си Камалягин. - Предположительно, все они мне их вернули, но по закону это смысла не имеет".

"Сейчас я буду включать эти финансовые операции в отчет для минюста и смотреть, чем я отличаюсь от "правильных" людей. И в том числе буду озвучивать это на суде. Все трое перечисленных в этом году идут на выборы, так что самая что ни на есть политическая деятельность", - добавил он.