Житель Подмосковья обстрелял полицейских и бросил в них две гранаты

30 марта 2021, 10:41 GMT Обновлено 21 минуту назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Архивное фото

В подмосковном коттеджном поселке "Новые Вешки" 60-летний мужчина забаррикадировался в доме, обстрелял сотрудников правоохранительных органов из автомата и бросил в них две гранаты. СМИ сообщают, что он задержан.

Представитель управления МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники полиции и ФСБ прибыли к частному дому в поселке, расположенном рядом с Мытищами, для проверки информации о причастности мужчины 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты, заявила Петрова.

Агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник передает, что мужчина задержан. "Никто не пострадал", - сказал он. Об этом же сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что житель коттеджного поселка под Мытищами забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Со стрелком начали вести переговоры, писал Интерфакс. Пострадавших нет, говорила представитель подмосковной полиции.

По неподтвержденной информации, в заложниках у стрелка могли оказаться три человека - его родственники.

"Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - сообщил Интерфаксу информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия, включая гранаты.

Другой источник сообщил Интерфаксу, что мужчина, устроивший стрельбу под Мытищами, пенсионер, а стрельба якобы началась, когда к нему пришли сотрудники лицензионно-разрешительной работы, чтобы проверить имеющееся оружие.

Силовики оцепили значительную территорию вокруг дома, из которого ведется стрельба, пишет РИА Новости: "Все оцеплено, никого не подпускают".