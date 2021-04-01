ЦБ России отменяет часть коронавирусных послаблений для бизнеса. Не рано ли?

Алексей Ильин

Би-би-си

9 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Банк России с 1 апреля отменяет ряд "антиковидных" льгот - они были введены, чтобы помочь экономике, бизнесу и населению пережить кризис. Отмена может создать трудности для заемщиков, находящихся в сложных условиях. Бизнес недоволен, но экономисты и сам ЦБ уверены, что пора начать нормализовывать экономическую политику.

Центральный банк в марте 2020 года ввел ряд послаблений, которые должны были помочь населению, банкам и бизнесу пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса. Как раз тогда в России начало быстро расти число зараженных коронавирусом. В конце марта президент Владимир Путин объявил "нерабочую неделю", которая в итоге продлилась почти до середины мая. Были временно закрыты рестораны, кинотеатры, спортзалы и различные предприятия сектора услуг. Несмотрая на обещания властей, многие работники пострадавших отраслей в этот период остались фактически без работы.

Основная часть этих мер была отменена еще осенью, но некоторые из них было решено продлить. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в последние месяцы неоднократно утверждала, что российская экономика уверенно восстанавливается и уже к концу 2021 года может вернуться к показателям, которые были до пандемии коронавируса.

Согласно распоряжению ЦБ, опубликованному в воскресенье, с 1 апреля отменяются следующие виды поддержки:

рекомендация банкам удовлетворять заявки граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов;

рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность по кредитам;

рекомендации не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию;

послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам (для граждан, малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля).

Все эти меры должны были помочь людям и компаниям справиться с обслуживанием кредитов в ситуации, когда их доходы упали из-за кризиса. Для населения эти меры были не так эффективны, так как количество банкротств физических лиц в кризис резко выросло. Кроме того, бизнес и простые люди жаловались, что получить помощь, особенно в условиях весеннего локдауна, было тяжело.

Статистика показывает, что спрос на реструктуризацию кредитов физических лиц все же был: объем реструктурированной задолженности, по данным на 1 февраля этого года, достиг почти 900 млрд рублей (11,9 млрд долларов), но в последние месяцы процесс его роста явно замедлился.

Примерно такая же тенденция видна и в динамике реструктурированных кредитов для малого и среднего бизнеса. Общий объем таких кредитов тоже составил почти 900 млрд рублей, но в последние месяцы прошлого года и в начале этого увеличивался не так быстро, как в начале года. Это может быть связано как с политикой банков, так и с низким спросом.

Объем реструктурированных кредитов крупному бизнесу стабильно рос с начала апреля и превысил 5 трлн рублей. Замедление роста произошло лишь в январе, но обычно это месяц низкой деловой активности из-за длительных новогодних каникул.

В начале марта ЦБ сообщал, что количество обращений клиентов в российские банки по вопросу реструктуризации задолженности в феврале текущего года снизилось более чем на четверть в годовом выражении. "Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается", - отмечалось в сообщении регулятора.

Бизнес хочет сохранения льгот

Некоторые представители бизнеса считают, что они к отмене ограничений пока не готовы. Как сообщил Би-би-си глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, члены организации предлагали ЦБ продлить послабления до конца года, однако регулятор к этим предложениям не прислушался.

"Встречный аргумент заключался в том, что все равно нужно выходить из кризиса, и лучше это делать постепенно, чем сразу, - объясняет Калинин. - С одной стороны, по обороту бизнес в основном восстановился и даже подрос, но сейчас появилась другая проблема: резкий рост цен на материалы и комплектующие. Повышение ставки - это тоже сигнал к тому, что с ростом цен надо что-то делать".

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров полагает, что хотя его отрасль особенно сильно нуждалась в поддержке на пике пандемии, сейчас она снова развивается и уже не требует таких послаблений.

"Если все время пользоваться послаблениями, то не будет развития. Нам помогает то, что границы все еще закрыты, и люди стали оставлять здесь больше денег. Для тех, кто дожил до этого момента, сейчас все потихоньку отыгрывается назад, хоть и не без сложностей", - рассуждает Бухаров.

Нормализация экономики

"Игра в регуляторные послабления, если они не временные, а де-факто постоянные, это такое же лукавство, жульничество, как с настройкой весов, самообман", - говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью Интерфаксу в декабре. Он утверждал, что в течение 2021 года процесс снятия послаблений должен завершиться.

Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, отмена этих мер уже назрела, так как сохранение специфических стимулирующих мер нередко приводит к усугублению кризисов, а ЦБ в таких условиях фактически теряет понимание, что в реальности происходит с банковским балансом.

"Банки привыкают к тому, что они могут брать любые риски, и им за это не нужно будет платить повышенными провизиями, повышенными резервами, повышенными отчислениями. Послабления снижают восприятие риска и стимулируют банки к тому, чтобы они брали больше рисков. В условиях пика кризиса это оправдано, но когда ситуация нормализуется и банки продолжают брать повышенный риск, то это уже опасно", - пояснила Би-би-си Орлова.

По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, восстановление российской экономики проходит лучше, чем ожидалось, поэтому отмена послаблений не должна так сильно ударить по бизнесу, как можно было ожидать еще несколько месяцев назад.