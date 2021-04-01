ЦБ России отменяет часть коронавирусных послаблений для бизнеса. Не рано ли?
- Алексей Ильин
- Би-би-си
Банк России с 1 апреля отменяет ряд "антиковидных" льгот - они были введены, чтобы помочь экономике, бизнесу и населению пережить кризис. Отмена может создать трудности для заемщиков, находящихся в сложных условиях. Бизнес недоволен, но экономисты и сам ЦБ уверены, что пора начать нормализовывать экономическую политику.
Центральный банк в марте 2020 года ввел ряд послаблений, которые должны были помочь населению, банкам и бизнесу пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса. Как раз тогда в России начало быстро расти число зараженных коронавирусом. В конце марта президент Владимир Путин объявил "нерабочую неделю", которая в итоге продлилась почти до середины мая. Были временно закрыты рестораны, кинотеатры, спортзалы и различные предприятия сектора услуг. Несмотрая на обещания властей, многие работники пострадавших отраслей в этот период остались фактически без работы.
Основная часть этих мер была отменена еще осенью, но некоторые из них было решено продлить. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в последние месяцы неоднократно утверждала, что российская экономика уверенно восстанавливается и уже к концу 2021 года может вернуться к показателям, которые были до пандемии коронавируса.
Согласно распоряжению ЦБ, опубликованному в воскресенье, с 1 апреля отменяются следующие виды поддержки:
- рекомендация банкам удовлетворять заявки граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов;
- рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность по кредитам;
- рекомендации не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию;
- послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам (для граждан, малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля).
Все эти меры должны были помочь людям и компаниям справиться с обслуживанием кредитов в ситуации, когда их доходы упали из-за кризиса. Для населения эти меры были не так эффективны, так как количество банкротств физических лиц в кризис резко выросло. Кроме того, бизнес и простые люди жаловались, что получить помощь, особенно в условиях весеннего локдауна, было тяжело.
Статистика показывает, что спрос на реструктуризацию кредитов физических лиц все же был: объем реструктурированной задолженности, по данным на 1 февраля этого года, достиг почти 900 млрд рублей (11,9 млрд долларов), но в последние месяцы процесс его роста явно замедлился.
Примерно такая же тенденция видна и в динамике реструктурированных кредитов для малого и среднего бизнеса. Общий объем таких кредитов тоже составил почти 900 млрд рублей, но в последние месяцы прошлого года и в начале этого увеличивался не так быстро, как в начале года. Это может быть связано как с политикой банков, так и с низким спросом.
Объем реструктурированных кредитов крупному бизнесу стабильно рос с начала апреля и превысил 5 трлн рублей. Замедление роста произошло лишь в январе, но обычно это месяц низкой деловой активности из-за длительных новогодних каникул.
В начале марта ЦБ сообщал, что количество обращений клиентов в российские банки по вопросу реструктуризации задолженности в феврале текущего года снизилось более чем на четверть в годовом выражении. "Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается", - отмечалось в сообщении регулятора.
Бизнес хочет сохранения льгот
Некоторые представители бизнеса считают, что они к отмене ограничений пока не готовы. Как сообщил Би-би-си глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, члены организации предлагали ЦБ продлить послабления до конца года, однако регулятор к этим предложениям не прислушался.
"Встречный аргумент заключался в том, что все равно нужно выходить из кризиса, и лучше это делать постепенно, чем сразу, - объясняет Калинин. - С одной стороны, по обороту бизнес в основном восстановился и даже подрос, но сейчас появилась другая проблема: резкий рост цен на материалы и комплектующие. Повышение ставки - это тоже сигнал к тому, что с ростом цен надо что-то делать".
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров полагает, что хотя его отрасль особенно сильно нуждалась в поддержке на пике пандемии, сейчас она снова развивается и уже не требует таких послаблений.
"Если все время пользоваться послаблениями, то не будет развития. Нам помогает то, что границы все еще закрыты, и люди стали оставлять здесь больше денег. Для тех, кто дожил до этого момента, сейчас все потихоньку отыгрывается назад, хоть и не без сложностей", - рассуждает Бухаров.
Нормализация экономики
"Игра в регуляторные послабления, если они не временные, а де-факто постоянные, это такое же лукавство, жульничество, как с настройкой весов, самообман", - говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью Интерфаксу в декабре. Он утверждал, что в течение 2021 года процесс снятия послаблений должен завершиться.
Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, отмена этих мер уже назрела, так как сохранение специфических стимулирующих мер нередко приводит к усугублению кризисов, а ЦБ в таких условиях фактически теряет понимание, что в реальности происходит с банковским балансом.
"Банки привыкают к тому, что они могут брать любые риски, и им за это не нужно будет платить повышенными провизиями, повышенными резервами, повышенными отчислениями. Послабления снижают восприятие риска и стимулируют банки к тому, чтобы они брали больше рисков. В условиях пика кризиса это оправдано, но когда ситуация нормализуется и банки продолжают брать повышенный риск, то это уже опасно", - пояснила Би-би-си Орлова.
По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, восстановление российской экономики проходит лучше, чем ожидалось, поэтому отмена послаблений не должна так сильно ударить по бизнесу, как можно было ожидать еще несколько месяцев назад.
"Большинство компаний, которые испытывали какие-то заметные трудности из-за коронавируса, либо не смогли дожить до сегодняшнего дня, либо как-то справились благодаря этим послаблениям. Конечно, кому-то не понравится эта отмена, но на большинстве бизнеса она не отразится негативно", - говорит он.
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