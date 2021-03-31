В Италии задержаны за шпионаж сотрудник посольства России и капитан итальянских ВМС

31 марта 2021, 09:54 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российского и итальянского офицеров задержало спецподразделение карабинеров

Итальянская полиция задержала при передаче секретных сведений капитана ВМС Италии и российского офицера, служащего при посольстве в Риме.

Спецподразделение карабинеров сообщило, что задержание прошло во вторник вечером. Итальянец арестован, в отношении же россиянина власти Италии выясняют, имеет ли он дипломатический статус.

Итальянская пресса уточняет, что речь идет о капитане фрегата итальянского флота и российском офицере из штата военного атташе при посольстве России в Риме.

Они были задержаны при передаче конфиденциальных документов. Итальянец получил за них деньги - из сообщений и заявлений на эту тему не вполне ясно, до передачи документов или во время нее.

Газета Corriere Della Sera сообщает, что российский офицер имеет статус дипломата и потому будет не арестован, а выдворен из Италии. Кроме того, по данным газеты, итальянские власти намерены выдворить и "непосредственного начальника" офицера. Подтверждений этой информации из официальных источников пока нет; идет ли речь о военном атташе, пока неясно.

По данным газеты, итальянец должен был получить за информацию 5000 евро. Документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности и итальянских вооруженных сил, и НАТО.

В заявлении карабинеров говорится, что российский агент на флоте был обнаружен в результате длительного расследования, которое провела итальянская контрразведка AISI в сотрудничестве с генштабом.

МИД Италии вызвал по этому поводу посла России Сергея Разова.

Посольство России в Италии выпустило короткое заявление, в котором лишь подтверждает задержание сотрудника аппарата военного атташе и отказывается от дальнейших комментариев.