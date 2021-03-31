В Италии задержаны за шпионаж сотрудник посольства России и капитан итальянских ВМС
Итальянская полиция задержала при передаче секретных сведений капитана ВМС Италии и российского офицера, служащего при посольстве в Риме.
Спецподразделение карабинеров сообщило, что задержание прошло во вторник вечером. Итальянец арестован, в отношении же россиянина власти Италии выясняют, имеет ли он дипломатический статус.
Итальянская пресса уточняет, что речь идет о капитане фрегата итальянского флота и российском офицере из штата военного атташе при посольстве России в Риме.
Они были задержаны при передаче конфиденциальных документов. Итальянец получил за них деньги - из сообщений и заявлений на эту тему не вполне ясно, до передачи документов или во время нее.
Газета Corriere Della Sera сообщает, что российский офицер имеет статус дипломата и потому будет не арестован, а выдворен из Италии. Кроме того, по данным газеты, итальянские власти намерены выдворить и "непосредственного начальника" офицера. Подтверждений этой информации из официальных источников пока нет; идет ли речь о военном атташе, пока неясно.
По данным газеты, итальянец должен был получить за информацию 5000 евро. Документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности и итальянских вооруженных сил, и НАТО.
В заявлении карабинеров говорится, что российский агент на флоте был обнаружен в результате длительного расследования, которое провела итальянская контрразведка AISI в сотрудничестве с генштабом.
МИД Италии вызвал по этому поводу посла России Сергея Разова.
Посольство России в Италии выпустило короткое заявление, в котором лишь подтверждает задержание сотрудника аппарата военного атташе и отказывается от дальнейших комментариев.
"В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - говорится в заявлении посольства.
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