Навальный объявил голодовку в колонии
Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в российской колонии по делу "Ив Роше", объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача.
"Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку", - говорится в "Твиттере" Навального.
Ранее заключенный оппозиционер жаловался на резкое ухудшение здоровья.
"Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати", - заявил Навальный.
Навальный написал заявление начальнику ИК-2 в Покрове Владимирской области Александру Муханову, в котором пожаловался на недопуск врача и уведомил о голодовке. Текст заявления политика опубликован в его "Инстаграме".
"Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги, я медицинской помощи так и не получил", - написал Навальный.
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"Краснющая". Чем известна колония №2 в Покрове, где находится Навальный
Алексей Навальный подтвердил, что находится колонии номер 2 в Покрове, и сравнил ее с концлагерем. В этой же колонии не так давно сидели националист Дмитрий Демушкин и гражданский активист Константин Котов - они подтверждают, что там пришлось тяжело.
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