Навальный объявил голодовку в колонии

31 марта 2021, 15:13 GMT Обновлено 3 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в российской колонии по делу "Ив Роше", объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача.

"Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку", - говорится в "Твиттере" Навального.

Ранее заключенный оппозиционер жаловался на резкое ухудшение здоровья.

"Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати", - заявил Навальный.

Навальный написал заявление начальнику ИК-2 в Покрове Владимирской области Александру Муханову, в котором пожаловался на недопуск врача и уведомил о голодовке. Текст заявления политика опубликован в его "Инстаграме".

"Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги, я медицинской помощи так и не получил", - написал Навальный.