На заводе под Петербургом опрокинулся траулер. Один рабочий погиб
На судостроительном заводе в Ленинградской области завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер. В результате погиб один рабочий, судьба еще одного неизвестна.
Инцидент произошел около 15:00 на площадке судостроительного завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района. На момент происшествия на судне работало 80 человек. 78 из них были эвакуированы, еще двое пропали. Два человека были госпитализированы с переломами ребер.
К вечеру вторника водолазы обнаружили тело одного из пропавших в хвостовой части судна. Поиски еще одного рабочего продолжаются.
Опрокинувшееся судно планируют вернуть в исходное положение - для этого его оградят бонами, чтобы не допустить утечку нефтепродуктов в воду во время операции.
"Сейчас оно зафиксировано в креновом положении, и, чтобы его выровнять, будут ставить заграждения", - заявили в МЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").
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