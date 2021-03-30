На заводе под Петербургом опрокинулся траулер. Один рабочий погиб

15 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

На судостроительном заводе в Ленинградской области завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер. В результате погиб один рабочий, судьба еще одного неизвестна.

Инцидент произошел около 15:00 на площадке судостроительного завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района. На момент происшествия на судне работало 80 человек. 78 из них были эвакуированы, еще двое пропали. Два человека были госпитализированы с переломами ребер.

К вечеру вторника водолазы обнаружили тело одного из пропавших в хвостовой части судна. Поиски еще одного рабочего продолжаются.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Опрокинувшееся судно планируют вернуть в исходное положение - для этого его оградят бонами, чтобы не допустить утечку нефтепродуктов в воду во время операции.

"Сейчас оно зафиксировано в креновом положении, и, чтобы его выровнять, будут ставить заграждения", - заявили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Автор фото, Peter Kovalev/TASS