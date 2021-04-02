"Россия берет ответственность за судьбы миллионов". Российские правозащитники выпустили доклад о войне в Сирии

Илья Барабанов

Би-би-си

40 минут назад

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К десятилетию первых протестов против режима Башара Асада в Сирии и шестой годовщине участия российских войск в этом конфликте российские правозащитники выпустили 200-страничный доклад о нарушениях прав человека и гуманитарного права в Сирии. Русская служба Би-би-си изучила документ и выбрала из него самое интересное

Массовое восстание против режима Башара Асада, которое потом переросло в гражданскую войну, вспыхнуло в Сирии 15 марта 2011 года. Поводом для выступления недовольных режимом стало задержание в городе Даръа группы подростков, писавших на стенах антиправительственные лозунги.

За десять лет сирийский конфликт привел к одному из крупнейших миграционных кризисов в современной истории: 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены бежать из страны; 6,1 млн покинули свои дома и были перемещены внутри Сирии, почти 600 тысяч человек погибли (данные на январь 2020 года), 2 млн получили ранения или увечья в результате военных операций, бомбардировок или обстрелов. Если в 2010 году численность населения страны оценивалась в 21,3 млн человек, то после десяти лет войны их осталось около 17 млн.

К десятилетию сирийского кризиса 200-страничный доклад о ситуации в этой стране подготовили правозащитники центра "Мемориал", "Гражданского содействия", "Молодежного правозащитного движения" и "Солдатских матерей Санкт-Петербурга", проведя множество полевых интервью с беженцами из Сирии, правозащитниками, журналистами и представителями гражданского общества этой страны.

Незаконные задержания, пытки, тюрьмы

С незаконного задержания группы подростков конфликт в Сирии начался, а за последующие десять лет похищения, аресты и внесудебные казни в тюрьмах стали одним из методов ведения войны, отмечают авторы доклада, напоминая, что 5-я статья Всеобщей декларации прав человека запрещает подвергать людей пыткам.

Точное количество задержанных, похищенных и исчезнувших за десять лет войны в Сирии неизвестно. Так, по подсчетам Human Rights Watch, которые организация приводит в своем докладе за 2018 год, более 90 тысяч сирийцев пропали без вести после задержания официальными силовыми структурами или представителями вооруженной оппозиции с 2011 года. А Amnesty International сообщала в своем докладе о тысячах людей, подвергшихся внесудебным казням только в тюрьме Седнайя с 2011 по 2015 год.

Опрошенные правозащитниками сирийцы рассказывали не только о тюрьмах, куда своих оппонентов отправляли правительственные силы Башара Асада. Незаконные задержания и похищения использовали и его оппоненты из "Свободной сирийской армии" и признанных в России террористическими организациями "Джабхат ан-Нусры" и ИГИЛ.

Многие респонденты рассказывали авторам доклада о пытках, с которыми им пришлось столкнуться в местах заключения, самыми типичными из которых были избиение пластиковыми шлангами и металлическими трубами, пытки электрическим током, "немецкий стул" и избиение тяжелыми предметами человека, находящегося внутри резиновой шины большого размера.

В июле 2018 года правительство Сирии обновило данные реестров гражданского состояния сирийцев: в них были включены несколько сотен извещений о смерти людей, ранее задержанных представителями государства или же подвергшихся насильственному исчезновению. Таким образом родственники некоторых из погибших узнали дату и место смерти, а иногда - и официальную причину смерти. Места захоронения погибших их родственникам сообщены не были.

При этом, заплатив взятку, многие задержанные могли выйти из тюрьмы: "Был гражданский суд, после него сразу выпустили моего несовершеннолетнего брата, а нас перевели в гражданскую тюрьму Адра, и там мы заплатили деньги, чтобы нас на время суда выпустили. Суд продолжался, мы на суд ходили. Было задержано много тысяч, очень много людей, режиму надо было отсеять самых неопасных", - рассказал правозащитникам свидетель из города Кабун.

И мужчины, и женщины, оказавшиеся в тюрьмах как сирийского правительства, так и оппозиции, регулярно сталкивались там с сексуальным насилием. Но большинство жертв предпочитает молчать об этом, поскольку в традиционном и патриархальном сирийском обществе даже стать жертвой сексуального насилия - несмываемый позор.

Запрещенное оружие, блокады и голод

В многочисленных случаях нарушения норм гуманитарного права в Сирии виновны и правительственные войска, с 2015 года действующие при поддержке ВКС России, и радикальные исламистские группировки, и военная коалиция против ИГИЛ во главе с США, Францией и Великобританией, считают авторы доклада.

"С марта до конца 2013 года город бомбили из самолетов и пушек, а в конце 2013 года стали вертолетами на нас сбрасывать бочки со взрывчаткой. Их постоянной целью был госпиталь, который многократно переносили. Еще мы заметили, что бомбят скопления людей. Люди надеялись, что скоро это закончится. Они прятались в подвалах и ждали", - рассказал правозащитникам беженец из пригорода Дамаска Дарайя.

Эти нарушения фиксировали и наблюдатели ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в докладе 2014 года писал: "Все стороны использовали школы в качестве военных казарм, оперативных баз, мест расположения снайперов или мест содержания под стражей, в том числе во время посещения детьми занятий, что ставило детей под серьезную угрозу подвергнуться нападению".

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Многие очевидцы, с которыми беседовали авторы доклада, утверждают, что бомбардировки жилых кварталов производились намеренно, чтобы наказать жителей и заставить их эвакуироваться.

Несмотря на принятую в феврале 2014 года Советом Безопасности ООН резолюцию №2139, одним из пунктов которой было требование ко всем сторонам конфликта незамедлительно прекратить "все нападения на гражданских лиц, а также неизбирательное применение оружия в населенных районах", а также "методов ведения войны, способных причинить чрезмерные повреждения или ненужные страдания", к реальным изменениям на земле это не привело.

Многократным и интенсивным бомбардировкам почти все крупные города Сирии подверглись после 2014 года, когда в ход конфликта активно вмешались иностранные государства: Россия и коалиция против ИГИЛ во главе с США. По мнению одного из жителей Ракки, американская коалиция против ИГИЛ "в основном бомбила военные объекты, террористов. Но ракеты и бомбы были настолько мощные, что погибали и мирные жители".

"Когда американцы или русские бомбили эти места, погибали мирные жители, а игиловцы прятались… когда начиналась бомбежка, они просто исчезали в туннелях, и потом, после бомбежки, они появлялись снова", - рассказал авторам доклада другой житель провинции Ракка.

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Отдельной целью для авиаударов во время войны в Сирии стали больницы, медицинские пункты и карты скорой помощи. По данным организации "Врачи за права человека", с начала конфликта были убиты более 900 медиков. Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии в своем докладе 2018 года заявила: "Удары по медицинским объектам представляют собой одну из самых продолжительных схем нарушений в ходе конфликта в Сирийской Арабской Республике".

Свидетель из Алеппо рассказал авторам доклада: "Было пять больниц в восточном Алеппо. Через несколько месяцев войны четыре больницы уже не работали, осталась единственная открытая больница". По утверждению организации Medecins du Monde, к концу 2016 года, когда Алеппо вернулся под контроль войск Асада, в городе не осталось ни одной действующей больницы. А по информации Human Right Watch, только в 2019 году в "результате действий (сирийско-российского военного альянса) было разрушено или выведено из строя более 50 медицинских объектов".

Российскую сторону неоднократно обвиняли в прицельных бомбардировках больниц, госпиталей и медицинских пунктов, но министерство обороны России, отвергая эти обвинения, заявляло, что "доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны".

Сирийские правительственные войска с начала кризиса неоднократно обвиняли в применении запрещенного химического оружия: зарина, хлора, иприта. Российские, французские, турецкие и американские военные и дипломаты настаивали, что террористы ИГИЛ также применяли иприт во время боевых столкновений в 2015-2016 годах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 21 марта по провинции Идлиб был нанесен очередной авиаудар

Очевидцы боевых действий, с которыми общались представители мониторинговой группы, неоднократно упоминали также применение неизбирательных вооружений, например, кассетных боеприпасов. Россия не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года, и Human Rights Watch зафиксировала увеличение случаев их применения с 2015 года, когда российские ВКС вступили в сирийский конфликт.

Все участники сирийского конфликта использовали в качестве одной из тактик блокаду населенных пунктов, районов и кварталов, лишая мирное население доступа к продуктам и медикаментам. По оценкам проекта Siege Watch ("Монитор блокад"), как минимум 1,45 млн мирных жителей Сирии пережили длительные блокады между 2015 и 2018 годом, и еще миллион человек находились в условиях частичной блокады - это 10% населения Сирии.

Семейная пара из Хомса рассказала правозащитникам про блокаду их района Аль-Ваер, осуществленную сирийским правительством и его союзниками: "Aль-Ваер оказался в блокаде, которая продержалась с 2013 по конец 2016 года. С началом блокады люди стали платить деньги, чтобы оттуда уйти… Чтобы выйти, надо было заплатить 1000 долларов минимум, но зависело от размеров семьи. Но вообще сколько они могли вытянуть - столько и брали".

При захвате крупных осажденных районов, таких как Даръа, восточный Алеппо и Восточная Гута, правительственные войска сперва сильно ужесточали условия блокады, а затем начинали наступательные операции путем интенсивных бомбардировок гражданских лиц и объектов. "Осада - это средние века", - цитируют авторы доклада бывшего спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

Вынужденные переселенцы и беженцы в Россию

Одной из наиболее сложных остается ситуации в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, куда выезжали экстремисты из городов, возвращавшихся под контроль войск Башара Асада.

Сирийские власти при поддержке России хотели вернуть контроль и над этой провинцией, но этому противится Турция, для которой важно и сохранять свое влияние в регионе и которая не хочет принимать новых беженцев: с начала войны страна приняла уже 3,6 миллиона сирийцев.

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В 2020 году беженцы скапливались в лагерях на сирийско-турецкой границе, где из-за эпидемии коронавируса сложилась близкая к катастрофической ситуация.

Российская сторона, отмечают авторы доклада, отрицает гуманитарную катастрофу, которая произошла вследствие совместной операции сирийско-российских вооруженных сил в Идлибе. Российские военные утверждают, что цифры, представленные Турцией и странами Запада, сильно преувеличены, в провинции вынужденно перемещены не больше 200 тысяч человек, из них 85 тысяч - в лагерях внутренне перемещенных лиц.

Принимая активное участие в сирийском конфликте, Россия фактически отказалась принимать беженцев из этой страны, а даже те сирийцы, которые смогли добраться до России, находятся здесь в крайне уязвленном положении, говорится в докладе.

С 2011 по 2019 год с ходатайством о признании беженцем в России, несмотря на многочисленные препятствия, удалось обратиться 2631 гражданину Сирии, но получил этот статус лишь один человек - в 2012 году, пишут авторы доклада. С тех пор и все эти годы в России на государственном учете состоят два беженца из Сирии (еще один сириец был признан беженцем до 2011 года).

Временное убежище (ВУ), то есть еще один статус защиты в России, за которым обращались граждане Сирии, за девять лет был предоставлен 4492 раза, но его часто не продлевали, а число сирийцев, которые им обладали одномоментно, не достигало и двух тысяч человек. Иных функционирующих статусов защиты беженцев в России не существует.

По мере разрастания сирийской войны во многих странах увеличивалось количество беженцев из этой страны, и лишь в России за убежищем каждый год обращалось все меньше и меньше людей. "Это невозможно назвать иначе как целенаправленными действиями российских государственных институтов по созданию невыносимых условий многим гражданам Сирии для проживания и получения убежища в России", - считают авторы доклада.

А с конца 2017 года, когда российские генералы впервые заговорили о разгроме ИГИЛ и начале вывода российского контингента из Сирии, который окончательно не выведен до сих пор, в России окончательно перестали выдавать и временное убежище.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сирийский спецназовец охраняет лагерь для родственников джихадистов

"При отказах чиновники ссылаются почти исключительно на информацию, предоставляемую министерством обороны и министерством иностранных дел РФ, которая едва ли может быть признана объективной и достоверной, - пишут авторы доклада. - Так, например, уже в начале 2016 года, то есть через несколько месяцев после вступления российской армии в войну в Сирии, миграционная служба при отказах начала ссылаться на якобы стабилизацию ситуации в регионе, несмотря на новый виток кровавого конфликта и эскалацию военных действий".