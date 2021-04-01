Дайджест: предпасхальное усиление локдаунов в Европе и Трамп, лишенный голоса в "Фейсбуке"

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим в Европе, как и в прошлом году, праздновать Пасху предстоит не выходя из дома

Вторая Пасха в тени локдаунов

В преддверии пасхальных каникул (в западных странах в этом году Пасха отмечается 4 апреля) власти многих европейских государств откладывают смягчение карантинных ограничений на фоне нового роста заболеваемости.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с понедельника строгие ограничительные меры, действующие в ряде департаментов, будут распространены на всю республику, за исключением заморских территорий.

Начиная с субботы на четыре недели будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, с 7 вечера будет действовать комендантский час, вводится также запрет на поездки далее чем на 10 километров от дома без уважительных причин. Как минимум на три недели будут закрыты все школы, ученики переводятся на дистанционное обучение.

В своем прямом телеобращении в среду Макрон охарактеризовал ситуацию в стране как весьма хрупкую и подчеркнул, что апрель может стать поворотным моментом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Итальянцам на пять дней запретят поездки в Европу, а выходить из дому можно будет лишь для крайне важных дел

С 1 апреля вводится четвертый по счету строгий карантин в нескольких регионах Австрии, включая столицу Вену. Помимо ресторанов, культурно-массовых и развлекательных учреждений, которые и так закрыты с прошлого ноября, как минимум на 10 дней прекратят работу музеи, зоопарки, магазины, кроме продуктовых и аптек, но отделения банков и почта останутся открытыми. Выходить на улицу без уважительной причины будет нельзя.

Причиной нового локдауна называют активное распространение так называемого британского штамма коронавируса, из-за чего резко выросло число заболевших, а отделения реанимации в больницах почти полностью заполнены.

Ограничения ужесточаются также в ряде регионов Германии; в Гамбурге в пятницу будет введен ночной комендантский час. В Нидерландах, Чехии и Словакии власти решили отложить предполагавшееся накануне Пасхи смягчение карантинных мер.

В Италии на время пасхальных каникул вводится "красный режим" согласно правилам цветовой дифференциации в зависимости от степени опасности распространения инфекции. Не будут работать музеи, кафе и рестораны, а также магазины, кроме продуктовых. На пять дней вводится карантин для заграничных поездок; в течение трех дней будет разрешено выходить из дому только по крайней необходимости.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В минобороны заверяют, что призывная кампания пройдет с соблюдением всех необходимых мер ковид-безопасности

В России начинается весенний военный призыв. Доля призывников в российской армии составляет около трети всего личного состава. Правда, весной прошлого года число срочников неколько сократилось, в то время как число контрактников значительно выросло.

Фактическому лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отстраненной от власти в результате военного переворота, в четверг предстоит еще одно судебное заседание. Она находится под домашним арестом с 1 февраля, военное правительство предъявило ей сразу несколько обвинений: взяточничество, незаконный импорт электроники, нарушение общественного порядка и эпидемиологических норм. Также в четверг ее партия "Национальная лига за демократию" намерена приступить к формированию оппозиционного временного правительства.

Предварительная установка российского программного обеспечения на высокотехнологичные устройства становится обязательной для международных компаний-производителей. В частности, это коснется продуктов Microsoft и производителей телевизоров нового поколения. Утвержденный российскими властями список программ включает поисковик "Яндекс", почтовый сервис Mail.ru, мессенджер ICQ, соцсеть "ВКонтакте", платежную систему MirPay и антивирусную защиту Касперского.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время своего президентства Дональд Трамп регулярно использовал соцсети вместо обычных СМИ, многие из которых были недружелюбно к нему настроены

Facebook оставил Трампа без лица и голоса

Администрация "Фейсбука" удалила видеоролик бывшего президента Дональда Трампа со страницы его невестки Лоры Трамп.

Супруга сына бывшего президента Эрика Трампа, с недавнего времени сотрудничающая с телеканалом Fox News, разместила у себя на странице собственное интервью с Трампом, в котором они обсуждают широкий спектр вопросов. Позже она опубликовала скриншот электронного письма от администрации соцсети, в котором ее уведомляют об удалении видео.

"В соответствии с запретом, наложенным на аккаунты Дональда Трампа в "Фейсбуке" и "Инстаграме", любой контент от лица (дословно - "с голосом") Дональда Трампа будет удаляться, а аккаунт будет подвергнут дополнительным ограничениям", - говорится в этом письме.

Facebook запретила Дональду Трампу доступ к своим социальным платформам в январе после беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне, устроенных его сторонниками. В настоящий момент это решение находится на рассмотрении "наблюдательного совета", недавного созданного компанией для вынесения суждений по спорным модераторским вопросам.

После удаления видеозаписи Лора Трамп выложила это интервью, записанное для ее программы The Right View (что можно перевести как правый, или правильный взгляд), на видеоплатформе Rumble, поместив ссылку на него на своей странице в "Фейсбуке".

Италия выслала двух российских шпионов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За попавшими под подозрение российскими дипломатами было установлено усиленное наблюдение

Италия выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Они были пойманы на сделке с офицером итальянского флота, который за вознаграждение в 5 тыс. евро передал им секретные военные документы.

Передача произошла в Риме на автомобильной парковке в ночь на минувший вторник. Офицер, передавший сведения, работал в министерстве обороны, в департаменте, занимающемся вопросами национальной безопасности и международными связями.

По словам итальянской полиции, это был не первый его контакт с русскими. В предыдущие встречи он передал им некоторые секретные документы НАТО.

Россияне уже давно попали под подозрение итальянских спецслужб, за ними было установлено усиленное наблюдение, что и привело к разоблачению последней сделки. Им предъявлены обвинения в нанесении урона национальной безопасности Италии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Совет Безопасности ООН мало что может поделать с бесчинствами в разных уголках планеты, сетует Daily Telegraph

Daily Telegraph: всемирные организации дискредитировали себя

Daily Telegraph в своем аналитическом материале рассуждает, что практически все международные организации, которые создавались для решения наиболее важных глобальных вопросов и годами считались оплотом стабильности в мире, дискредитировали себя.

Российские наемники безнаказанно убивают сирийских повстанцев, военная хунта в Мьянме репрессирует собственный народ, Китай отобрал у Гонконга демократию, но Совбез ООН ничего не может с этим поделать. ВОЗ бессильна перед лицом пандемии, ЕС не справился даже с такой казалось бы несложной задачей, как организовать у себя вакцинацию, а затор в Суэцком канале показал, насколько уязвима система международной торговли. Даже НАТО переживает кризис.

Одной из основных причин такого упадка международных организаций газета считает многолетние усилия стран-изгоев подорвать репутацию международных институтов. Чего стоило одно назначение бывшего зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе послом доброй воли ВОЗ, глава которой Тедрос Гебреисус на весь мир объявил, что страшно польщен таким пополнением.

В свете всего этого, а также того, что всемирные беды на этом не кончаются, лидеры демократических стран кинулись искать себе новых союзников, выстраивать новые модели для решения глобальных проблем. Интересно посмотреть, что из этого получится, резюмирует издание.

Times: Елизавета II впервые появилась на публике и спросила о русских

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гоняться за русскими нас забавляет, сообщили летчики RAAF на приеме у Ее Величества

Одно из центральных британских изданий считает символичным короткий диалог, который произошел между королевой Елизаветой II и офицером Королевских военно-воздушных сил Австралии (RAAF) в ходе памятой церемонии в честь столетия подразделения.

В беседе об использовании в RAAF истребителей "Тайфун" королева спросила: "Используют ли их, чтобы гоняться за русскими?"

"Так точно, мэм, нас это забавляет", - ответил военный летчик. И хотя это был лишь эпизод прошедшего мероприятия, именно его Times вынесла в заголовок.

Елизавета II появилась на публике впервые с начала года. Почти все время пандемии она провела в самоизоляции вместе с супругом, принцем Филиппом в своем дворце в Виндзоре.

Королевские военно-воздушные силы Австралии состоят на службе у британской монархии сто лет, и, по словам королевы, за время ее правления проявили безмерную преданность своему долгу, защищая свободу Содружества во многих конфликтах по всему миру.

NYT: Россия тоже импортирует вакцину, но без широкой огласки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия обещает предоставить свою вакцину нуждающимся во всем мире, но сама вынуждена импортировать ее

Россия устроила настоящий ажиотаж вокруг своей вакцины "Спутник V", пишет New York Times. Кроме того, что власти страны видят в ней настоящий прорыв отечественной науки, они еще и примеряют на себя роль спасителей всего мира на фоне повсеместного дефицита вакцины.

Кампании по вакцинации во многих странах мира идут крайне медленно из-за недостаточного объема производства препаратов, и российский "Спутник V" уже пробил границы стран Латинской Америки, Африки и даже некоторых европейских.

Но в то время, как Россия позиционирует себя как экспортер помощи нуждающимся, сама она предпочитает молчать о том, что тоже зависит от импорта собственной вакцины, пишет газета.

По сути, власти никогда не скрывали, что часть производства "Спутника" отдана Южной Корее и Индии. Однако понять, сколько вакцины Россия продает, а сколько покупает сама, почти невозможно, так как зарубежные производители подписали договоры о неразглашении.

"Ведомости": как гореть на работе, но не сгорать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как ни странно, самый высокий уровень эмоционального выгорания в России - у сотрудников младше 25 лет

"Ведомости" посвящают большой материал проблеме профессионального выгорания. Конечно, это не новое явление, но на фоне пандемии оно оказалось в центре внимания.

ВОЗ определила этот термин как профессиональное состояние, с которым организациям необходимо научиться справляться. Но проблема как раз в том, что работодатели так этому и не научились. Издание советует им прибегнуть к так называемому тесту выгорания Маслач. Научная работа была впервые опубликована в 1981 году и пережила четыре переиздания.

Тест оценивает состояние человека по трем признакам: чувство истощения или нехватки энергии; пренебрежение рабочими обязанностями и низкая профессиональная эффективность. Такие симптомы нельзя игнорировать, пишут "Ведомости".

Все заинтересованные стороны, начиная с рядового сотрудника и заканчивая топ-менеджером, должны получить полное представление о том, что такое психологическое выгорание, как можно его правильно распознать и как с ним успешно справляться.

Автор фото, MARINA LYSTSEVA/TASS

Как Путина оберегают от ковида

Как подсчитала Русская служба Би-би-си, Управление делами президента России получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса более 6,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд было выделено секретным распоряжением правительства. Благодаря этим средствам, пилоты, водители, медики и просто люди, встречающиеся с Владимиром Путиным, регулярно проводят по несколько недель в кремлевских санаториях и пансионатах.