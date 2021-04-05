Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки

час назад

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды. Документ был принят в соответствии с поправками в Конституцию, которые тоже предложил Путин.

Согласно закону 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.

Но на Путина это положение не распространяется - согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах. Когда главой государства с 2008-го по 2012 год формально был Дмитрий Медведев, он предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, что и было сделано.

Самого Медведева эти изменения не затронули, потому что в 2012 году он перестал быть президентом.

После возвращения Путина в Кремль Медведев возглавил правительство, но в начале 2020 года Путин объявил об идее внести поправки в Конституцию, а Медведев ушел в отставку.

Поправка об обнулении

Поправку об обнулении президентских сроков 10 марта 2020 года в ходе заседания Госдумы неожиданно предложила депутат Валентина Терешкова. Действовавшая на тот момент редакция Конституции не позволяла Путину баллотироваться на новый срок.

Путин немедленно приехал в Думу и заявил, что согласен на обнуление своих сроков, при условии, что их одобрит Конституционный суд и избиратели на референдуме о поправках к Конституции. У Конституционного суда возражений не нашлось, референдум тоже прошел гладко (хотя это было немного позже).

Предложенную Терешковой поправку Госдума в тот же день согласилась внести в общий пакет изменений в Конституцию.

Соответствующий законопроект, авторами которого стали сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, в итоге поддержали и Госдума, и Совет Федерации.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко объясняла это так: "Огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. (...) И обсуждения, а кто будет преемником, что будет с безопасностью, и так далее - это все-таки тревожные процессы".

В прошлом Путин неоднократно говорил, что не хочет менять Конституцию ради того, чтобы остаться у власти.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Путин об изменении Конституции: что изменилось за 20 лет

В подписанном Путиным законе также содержатся и другие новые требования к кандидатам в президенты. Таковым может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".