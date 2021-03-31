"Яндекс" обновил логотип впервые за почти 13 лет

час назад

Автор фото, Yandex

Российская IT-корпорация "Яндекс" сменила логотип. У компании появился новый фирменный знак и изменился шрифт. А еще меняется внешний вид поисковой строки - там больше нет стрелки.

Новый вариант уже появился на главной странице поисковика, позже символика будет обновлена и в офлайн.

"Предыдущий логотип "Яндекса" был создан почти 13 лет назад", - цитирует Forbes дизайн-директора "Яндекс.Поиска" Геннадия Лохтина.

Новый знак - буква "Я" в красном круге - будет не только на сайте компании, но и, например, на сумках курьеров и на машинах такси.

Внешний вид поисковой строки больше не имеет форму стрелки.

Первая версия фирменного стиля "Яндекса" была разработана "Студией Артемия Лебедева" в 1999 году, в 2004 году логотип был модернизирован, а в 2008-м был переведен на русский - вместо Яndex стал "Яндекс". Как пишет РБК, тогда же к логотипу добавили фирменный шрифт, чтобы "склонять по правилам русского языка" - в "Яндексе", для "Яндекса" и так далее.

Автор фото, Yandex

"Яндекс" - крупнейшая в России IT-корпорация. Она развивает сервисы доставки еды, такси и каршеринга, разрабатывает беспилотные автомобили и устройства для "умного дома". Месяц назад Forbes оценивал стоимость компании более чем в 22 млрд долларов.

В ноябре 2019 года изменил структуру управления компанией на фоне обсуждения законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, согласно которому иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% существенных информационных ресурсов в России. После этого Горелкин отозвал законопроект.

"Яндекс" тогда решил создать "Фонд общественных интересов" и передать ему часть управленческих функций. Компания должна согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей.