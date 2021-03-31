30-летнего родственника Кадырова утвердили мэром Грозного

41 минуту назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

Грозненская городская дума утвердила в должности временно исполняющего обязанности мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова - 30-летнего родственника главы Чечни Рамзана Кадырова.

"По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", - говорится в решении, опубликованном на сайте думы.

Временно исполняющим обязанности мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров был назначен 2 марта. На эту должность его рекомендовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Спикер парламента республики Магомед Даудов, представляя сотрудникам мэрии кандидата на пост градоначальника, отметил "большие заслуги и достижения Хас-Магомеда Кадырова на ответственных должностях".

30-летний Хас-Магомед Кадыров действительно занимал уже не одну ответственную должность в республике. В 2012 году в возрасте 21 года он стал помощником мэра Грозного, в 2015 году был назначен помощником руководителя администрации главы и правительства Чечни, в 2017 году занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже в том же году возглавил МВД Грозного.

В июле 2019 года Хас-Магомед Кадыров стал мэром четвертого по велечине города Чечни Аргуна, а еще через год Рамзан Кадыров назначил его на должность секретаря Совета безопасности Чечни, отметив, что тот "везде добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи".

Накануне стало известно, что Хас-Магомед Кадыров подал документы на участие в праймериз "Единой России" в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

Хас-Магомед Кадыров - не первый родственник Рамзана Кадырова на посту мэра Грозного. В 2018-2020 годах этот пост занимал племянник Кадырова Ибрагим Закриев, а в 2012-2015 годах - Ислам Кадыров.

По данным издания "Кавказский узел", в период, когда Ислам Кадыров был мэром, а Хас-Магомед его помощником, было снято резонансное видео, обнародованное в конце 2019 года. На нем Ислам Кадыров угрожает женщине электрошокером.

Русской службе Би-би-си известно, что Хас-Магомед Кадыров является двоюродным братом Ислама Кадырова. Отцы Хас-Магомеда и Ислама Кадыровых - родные братья и односельчане Рамзана Кадырова, писала Би-би-си в 2017 году, когда Хас-Магомед Кадыров был назначен начальником полиции Грозного.