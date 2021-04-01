Нобелевская премия мира Кадырову. Откуда взялась эта новость 1 апреля

час назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Март 2021 году. Рамзан Кадыров осматривает оружие, которое применяется в условиях Севера, перед учениями Росгвардии в Арктике

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира. Кажется, это не первоапрельская шутка - но тогда что же? И при чем тут Тамбов?

Первым о выдвижении Кадырова, которого правозащитники, СМИ и западная общественность считают причастным к грубейшим нарушениям прав человека в Чечни, еще 31 марта сообщили тамбовские СМИ.

Ничего удивительного. Дело в том, что именно в Тамбове находится Международный информационный Нобелевский центр (МИНЦ).

Что это за организация? У нее есть сайт и аккаунт в "Фейсбуке", на который подписаны 264 человека.

В описании на сайте сказано, что МИНЦ - это "серьезная организация" с развивающейся структурой с филиалами в Москве, Петербурге, Баку и Вене. Штаб-квартира - в Тамбове. Организация была основана в 1987 году в виде научно-технического кооператива "Информатик", ее бессменный руководитель - профессор Вячеслав Тютюнник, а задача - "популяризации Нобелевской премии".

1 апреля новости из Тамбова подхватили уже чеченские СМИ.

Сообщение о выдвижении, размещенное ночью в аккаунте телеканала "Грозный" в "Инстаграме", к полудню четверга набрало более 4,6 тысячи лайков и более 1,3 тысячи комментариев на чеченском и русском языках, заметил "Кавказский узел". Критических комментариев издание не нашло. А в паблике "Грозный Чечня Кавказ", на который подписана 121 тысяча пользователей, новость о выдвижении Кадырова, напротив, высмеяли.

Многие пользователи соцсетей решили, что эта новость является первоапрельским розыгрышем, сообщает РИА Новости. Тютюнник в разговоре с агентством настаивал, что новость серьезная. "У меня есть такая информация, что он выдвинут, - сказал он. - Одна из кандидатур - это Кадыров. Но это информация, которая прошла частным путем".

Кто выдвинул Кадырова на Нобелевскую премию мира, Тютюнник не сообщил. Назвал только основания для выдвижения - "установление мира в Чечне".

"Говоря не дословно, а в общих чертах: за выдающийся вклад в установление мира в Чечне в последние 15-20 лет, в краю, где раньше была война", - пояснил Тютюнник.

Вслед за ним о выдвижении Кадырова заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, глава Чечни достоин вообще всех наград за миротворчество.

"Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом в республике и быстрое восстановление экономики и социальной сферы", - утверждает министр.

Вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров в разговоре с радио "Говорит Москва" заявил, что Кадырова на премию выдвинули представители Норвегии.

"Я считаю, что это, пожалуй, одно из первых адекватных волеизъявлений европейского сообщества. Мы доподлинно знаем, что обратились с просьбой о номинировании Рамзана Ахматовича на эту высокую премию представители Норвегии", - сказал он.

"На Нобелевскую премию выдвигаются кандидаты теми людьми, кто не имеет на это права. Нобелевский исполком даже не рассматривает такие заявки, но такое якобы выдвижение странных лиц делает шум в СМИ и обществе", - говорил "Кавказскому узлу" правозащитник Олег Орлов из "Мемориала" (признанного в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).

А в прошлом году чеченские СМИ сообщали, что Кадыров стал номинантом "Международной премии мира-2020", учрежденной Институтом мира и развития.