Браслеты трезвости: как в Англии следят за тем, чтобы осужденные не употребляли

50 минут назад

Нарушил закон в пьяном виде? Получи судебный запрет на употребление алкоголя. Но как обеспечить его выполнение, если наказание не предусматривает лишения свободы?

Для этого по всей Англии внедрят систему электронных браслетов, следящих за содержанием спирта в крови. Их будут надевать нарушителям закона, чтобы контролировать, как они выполняют предписанный судом запрет на употребление алкоголя.

Согласно этой схеме, суды смогут выдавать решения об обязательном воздержании от спиртного лицам, преступившим закон под воздействием алкоголя.

Их могут обязать не пить на срок до 4-х месяцев и носить браслет для контроля над содержанием спирта в крови.

Так называемые браслеты трезвости, которые крепятся на щиколотку, каждые полчаса делают анализ пота и, если в нем обнаружен алкоголь, передают сведения в базу данных пенитенциарной системы.

Схема уже запущена в нескольких регионах сраны, в том числе в Лондоне.

Браслеты трезвости могут отличать алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например антисептиков или духов.

Если человек нарушил запрет на употребление алкоголя, его могут осудить заново.

Пилотный проект с такими браслетами был начат в Уэльсе в октябре 2020 года. Там такие браслеты надели на сто человек и они оставались трезвыми в течение 95% времени, пока их носили.

Браслеты могут надевать только на правонарушителей старше 18 лет, которые не страдают алкогольной зависимостью и не имеют определенных заболеваний.

Министр по общественному порядку Кит Молтхаус уже заявил, что бирки станут эффективным инструментом в борьбе с преступлениями, совершенными в пьяном виде.