Корреспондент Би-би-си в Пекине покинул Китай из-за угроз властей

час назад

Подпись к фото, Садворт и его команда сталкивались со слежкой и запугиванием, отснятые ими в Синьцзяне в прошлом году материалы были уничтожены

Автор репортажей об уйгурах в Синьцзяне уехал вместе с семьей на Тайвань, опасаясь преследования китайских властей.

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садворт покинул Китай вместе с семьей.

Садворт, который выиграл несколько наград за свои репортажи о лагерях для уйгуров в китайской провинции Синьцзянь, был вынужден уехать из соображений безопасности.

Би-би-си заявила, что гордится репортажами Садворта, и что он остается ее корреспондентом в Китае и будет продолжать выполнять свою работу с Тайваня. "Репортажи Джона показали правду, которую китайские власти хотели спрятать от мира", - сказано в заявлении Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это образовательный центр": лагеря Китая для уйгуров и казахов

Часть коллег журналиста Би-би-си по-прежнему остается в Китае.

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что власти не были уведомлены о намерении Садворта покинуть страну.

"Только в последние дни, когда мы рассматривали вопрос о продлении аккредитации Садворта, мы узнали, что он уехал, не попрощавшись. Он не проинформировал соответствующие ведомства и не объяснил, почему решил уехать", - сказала представительница китайского МИД Хуа Чуньин на пресс-конференции в Пекине.

В государственной газете Китая Global Times опубликовали статью о том, что Садворт уехал на Тайвань, потому что хотел скрыться от гнева китайской публики после того, как он стал "печально известным своими многочисленными предвзятыми историями о Синьцзяне, а также о происхождении пандемии Covid-19".

Садворт проработал в Пекине девять лет. Его жена, Ивонн Мюррей, тоже журналистка, она корреспондент ирландской общественной телекомпании RTE.

Как рассказал сам Садворт, его команда и он сам сталкивались со слежкой, угрозами судебного преследования и запугиванием везде, где они пытались снимать.

Когда они с женой улетали, за ними в аэропорту следили сотрудники полиции в штатском.

Количество международных СМИ, освещающих события в Китае, сокращается.

В прошлом году Китай выслал корреспондентов ведущих западных изданий, в том числе New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и других.

Клуб иностранных корреспондентов Китая заявил, что журналисты все чаще становятся жертвами дипломатических войн.