Корреспондент Би-би-си в Пекине покинул Китай из-за угроз властей
Автор репортажей об уйгурах в Синьцзяне уехал вместе с семьей на Тайвань, опасаясь преследования китайских властей.
Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садворт покинул Китай вместе с семьей.
Садворт, который выиграл несколько наград за свои репортажи о лагерях для уйгуров в китайской провинции Синьцзянь, был вынужден уехать из соображений безопасности.
Би-би-си заявила, что гордится репортажами Садворта, и что он остается ее корреспондентом в Китае и будет продолжать выполнять свою работу с Тайваня. "Репортажи Джона показали правду, которую китайские власти хотели спрятать от мира", - сказано в заявлении Би-би-си.
Часть коллег журналиста Би-би-си по-прежнему остается в Китае.
В министерстве иностранных дел КНР заявили, что власти не были уведомлены о намерении Садворта покинуть страну.
"Только в последние дни, когда мы рассматривали вопрос о продлении аккредитации Садворта, мы узнали, что он уехал, не попрощавшись. Он не проинформировал соответствующие ведомства и не объяснил, почему решил уехать", - сказала представительница китайского МИД Хуа Чуньин на пресс-конференции в Пекине.
В государственной газете Китая Global Times опубликовали статью о том, что Садворт уехал на Тайвань, потому что хотел скрыться от гнева китайской публики после того, как он стал "печально известным своими многочисленными предвзятыми историями о Синьцзяне, а также о происхождении пандемии Covid-19".
Садворт проработал в Пекине девять лет. Его жена, Ивонн Мюррей, тоже журналистка, она корреспондент ирландской общественной телекомпании RTE.
Как рассказал сам Садворт, его команда и он сам сталкивались со слежкой, угрозами судебного преследования и запугиванием везде, где они пытались снимать.
Когда они с женой улетали, за ними в аэропорту следили сотрудники полиции в штатском.
Количество международных СМИ, освещающих события в Китае, сокращается.
В прошлом году Китай выслал корреспондентов ведущих западных изданий, в том числе New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и других.
Клуб иностранных корреспондентов Китая заявил, что журналисты все чаще становятся жертвами дипломатических войн.
"Жестокое обращение с Садвортом и его коллегами с Би-би-си - это часть масштабной кампании по преследованию и запугиванию иностранных журналистов в Китае, которые подвергаются все большему давлению", - говорится в заявлении клуба, опубликованном в "Твиттере".
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