"Я две недели плакала". Бритни Спирс впервые прокомментировала фильм о себе

час назад

Автор фото, Getty Images

Певица впервые прокомментировала нашумевший документальный фильм "Framing Britney Spears" о ее жизни и проблемах с психическим здоровьем.

Фильм также рассказывает о негативной роли прессы и близких Бритни в событиях, приведших к ее нервному срыву в 2008 году, и о жизни певицы под опекунством третьих лиц со времен того судьбоносного кризиса.

О своей реакции на документальный фильм издания New York Times, вышедший два месяца назад, певица рассказала в "Инстаграме".

По словам певицы, она видела только отрывки из фильма, но после его выхода проплакала две недели.

"Я не смотрела весь документальный фильм, но то, что я видела, вызвало у меня чувство стыда от того, в каком свете меня представили," - рассказала Бритни.

Пост сопровождался видео Бритни, танцующей под известный хит группы Aerosmith "Crazy".

"О моей жизни всегда было так много спекуляций… За мной наблюдали и меня осуждали всю мою жизнь!!!" - поделилась чувствами певица с 29 миллионами подписчиков.

"Нужно быть очень сильной, чтобы ДОВЕРЯТЬ вселенной свои настоящие слабости, потому что меня всегда так осуждала, оскорбляла и позорила пресса… и это происходит по сей день", - написала певица.

"Я существую не для того, чтобы быть идеальной… идеал это скучно, - заключила Бритни. - Я здесь, чтобы распространять добро".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2001 году певица выступала со Стивеном Тайлером из Aerosmith

В 2007 году Бритни Спирс подала на развод со своим мужем и бывшим танцором в ее концертной группе Кевином Федерлайном.

Тот заявил о "неадекватном поведении" звезды и получил родительские права на обоих сыновей.

В 2008 году Спирс отказалась отдавать детей Федерлайну и заперлась с одним из своих сыновей в доме в Беверли-Хиллз. Виллу окружили полицейские, пожарные и вертолеты, инцидент получил громкую огласку.

В итоге певицу увезли в больницу на машине скорой помощи и через месяц поместили в психиатрическую клинику. Бритни было 26 лет.

С тех пор певица живет под контролем третьих лиц, которые, согласно сообщениям в СМИ, контролируют все аспекты ее жизни - от личных встреч до распоряжения финансами.

В течение 12 лет отец Бритни, Джейми Спирс, был ее опекуном и распоряжался состоянием певицы, которое, по данным британской газеты Daily Telegraph, оценивается примерно в 215 млн долларов.

В этом году адвокат певицы попросил суд снять с Джейми Спирса полномочия опекуна. Юрист рассказал, что Бритни боится своего отца и отказывается возвращаться на сцену, пока тот контролирует ее жизнь.

Звезда попросила суд назначить своего личного менеджера Джоди Монтгомери постоянным опекуном. Согласно судебным документам, Бритни оставила за собой право в будущем попросить об окончании опекунства.