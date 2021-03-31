Двойной удар по Болсонару: политический и коронавирусный кризисы в Бразилии

20 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Бразилии Болсонару раньше предлагал гражданам "не ныть" по поводу ситуации с коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался перед лицом самого серьезного за время его правления кризиса после того, как все руководство армии, авиации и флота подало в отставку, а в стране был зарегистрирован самый высокий за всю пандемию дневной уровень смертности от ковида.

Небывалый шаг военного руководства стал протестом против попыток Болсонару навязать армии излишний, с ее точки зрения, контроль.

Популярность президента пошатнулась и среди населения, недовольного тем, как власти справляются с пандемией.

Во вторник в Бразилии был зарегистрирован новый дневной рекорд летальных исходов - 3780, а в общей сложности от коронавируса в стране скончалось уже почти 314 тыс. человек.

Как развивается ситуация с ковидом в Бразилии?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дезинфекция в фавелах Рио-де-Жанейро

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу инфицированных коронавирусом - более 12,6 млн. В начале марта бразильские специалисты в области здравоохранения предупреждали, что всей системе грозит коллапс, поскольку на тот момент более 80% коек в отделениях реанимации большинства штатов уже были заняты.

Эпидемиолог штата Риу-Гранди-ду-Сул доктор Педро Халлал признался в интервью Би-би-си, что опасается, как бы Бразилия не стала глобальной угрозой здоровью всего человечества.

Однако президент Болсонару неизменно отказывался вводить локдаун, утверждая, что ущерб, причиненный экономике, будет иметь более разрушительные последствия, чем сам коронавирус.

Он также призывал бразильцев "не ныть".

И все же на прошлой неделе президент, сомневавшийся в эффективности вакцин и вместо этого предлагавший пользоваться непрошедшими проверку лекарствами, заявил, что 2021 год станет годом вакцинации.

"Мы очень скоро вернемся к нормальной жизни", - пообещал он.

Пока что в Бразилии вакцинировано чуть более 8% населения.

Каковы политические последствия?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году Болсонару отметил годовщину военного переворота 1964 года, что тоже не прибавило ему популярности

Популярность президента резко упала в связи с недовольством по поводу того, как правительство справляется с пандемией. По данным опубликованного в середине марта опроса общественного мнения, 43% бразильцев склонны винить в нынешнем кризисе именно Болсонару.

В правительстве царит хаос: 16 марта в должность вступил новый министр здравоохранения, уже четвертый по счету за время пандемии. Кардиолог Марсело Кейрога сменил на этом посту армейского офицера, у которого не было медицинского образования.

В понедельник в отставку подали министры обороны и иностранных дел, что привело к перестановкам в кабинете.

Главу МИД обвинили в том, что его ведомство не поддерживало нужных отношений с Китаем, что вылилось в нехватку вакцин от коронавируса.

В свою очередь, министр обороны вступил в конфликт с президентом по вопросу о лояльности вооруженных сил. Министр настаивал на том, что такую лояльность следует использовать для поддержания конституционного строя, а не личной поддержки президента.

Вслед за двумя министрами во вторник в отставку подали командующие сухопутными силами, авиацией и флотом. В истории Бразилии еще не бывало такого, чтобы вся военная верхушка уходила в отставку из-за разногласий с президентом.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в странах Латинской Америки Уилл Грант, президенту Болсонару грозит теперь самый тяжелый со времени его вступления в должность в январе 2019 года политический кризис.

Собственно, много нареканий вызывает сама личность президента, не раз замеченного в расистских, гомофобских и женоненавистнических высказываниях.

К этому можно присовокупить и тот факт, что в 2019 году Болсонару, бывший армейский капитан, решил отпраздновать годовщину военного переворота 1964 года, после которого страной до 1985 года правили военные.

Как следует из выводов созданной в 2014 году национальной комиссии по поиску правды, в ходе переворота и сразу после было убито или пропало без вести по меньшей мере 434 человека.

Тем не менее, президент попытался оправдать свое решение о проведении этой церемонии, заявив, что собирался лишь вспомнить те времена, а не восхвалять военное правление.

В среду вновь назначенный министр обороны страны генерал Вальтер Брага Нетто заявил, что военный режим "умиротворил страну", и это событие стоило отметить.