Дайджест: что стоит за перемещениями российских военных у границы с Украиной?

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перемещение российских военных к границам Украины и в аннексированный Крым озадачило западных наблюдателей

Весна на Донбассе может быть горячей

Прессс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил в четверг, что перемещения российских войск и военной техники вблизи границы с Украиной направлены на обеспечение безопасности страны и не должны восприниматься как угроза.

Ранее на этой неделе украинское военные комадование, а также западные наблюдатели выразили тревогу в связи с усилением российского военного присутствия у границы с Украиной и в аннексированном Крыму. Одновременно в российских социальных сетях начали массово появляться сообщения о переброске техники к российско-украинской границе и в аннексированный Россией в 2014 году Крым.

По данным украинского генштаба, вдоль украинской границы по состоянию на 30 марта удерживается 28 батальонно-тактических групп российских вооруженных сил. Однако, как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, в ближайшее время ожидается дополнительное сосредоточение еще около 25 батальонно-тактических групп.

На фоне участившихся обстрелов украинских военных со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе эксперты вновь говорят о возможном размораживании конфликта на востоке Украины.

Как отмечала на этой неделе газета New York Times, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и лишь сейчас дипломаты в Брюсселе и Вашингтоне вспомнили про регион. Европейские наблюдатели также отмечают, что в распоряжении пророссийских сепаратистов появились новые виды вооружения.

Во вторник Киев призвал западные правительства усилить политическое и экономическое давление на Россию. Однако в Вашингтоне нет единого мнения по поводу истинных намерений Кремля. Одни чиновники считают, что Россия просто бряцает оружием, но не станет возобновлять активную фазу военных действий, другие уверены, что Путин способен на всё.

Автор фото, Vk Подпись к фото, Свидетельства о переброске техники к российско-украинской границе и в аннексированный Крым стали появляться в российских соцсетях с конца марта

"На данный момент не имеется весомых доказательств того, что нападение [со стороны России] неизбежно. Однако перемещения войск указывают на то, что затевается нечто, выходящее за рамки обычных учений или рутинной ротации войск. Намерения России неясны", - приводит в пятницу газета Times слова американского эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана.

В Пентагоне уже заявили журналистам, что обеспокоены сообщениями о переброске войск и пытаются добиться от Москвы разъяснений, чем она вызвана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Действия России вызвали разочарование и гнев у многих сирийцев

Доклад: что принесло Сирии военное вмешательство России

Российская историко-просветительская и правозащитная организация "Мемориал" подготовила к публикации доклад, в котором анализирует ход и результаты военного вмешательства России в конфликт в Сирии.

Документ охватывает 10 лет гражданской войны в Сирии и шесть лет участия в ней российских войск. Авторы доклада обвиняют Россию в систематическом нанесении урона гражданской инфраструктуре страны и других преступлениях против человечности.

Турция снова закрывается на карантин

В связи с резким скачком заболеваемости Covid-19 в Турции с пятницы возобновляются все прежние карантинные меры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На протяжении всего месяца Рамадан бары, кафе и рестораны смогут торговать едой только навынос

По выходным в 51 городе страны с наиболее высокой статистикой заражений будут вводиться полные локдауны, бары, кафе и рестораны возвращаются к работе строго навынос, в вечернее и ночное время будет действовать комендантский час. Власти предупреждают, что меры сохранятся на время всего священного для мусульман месяца Рамадана.

Вакцинация в Турции практически застопорилась из-за острой нехватки поставок препаратов.

Страстная пятница: крестный ход с социальной дистанцией и пустынная площадь Св. Петра

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за ковидных ограничений традиционная процессия Страстной пятницы по улицам Старого города в Иерусалиме в направлении Голгофы второй год подряд пройдет в усеченном варианте

Католики, протестанты и некоторые другие христианские конфессии отметят Великую (или Страстную) пятницу, с которой в Западных странах начинаются пасхальные праздники.

Верующие в Иерусалиме по традиции пройдут по Via Dolorosa - Пути страданий Христа в Старом городе, по которому Иисус, согласно библейской традиции, шел на Голгофу.

В церквях по всему миру пройдут богослужения Крестного пути. Папа римский проведет в Ватикане традиционную службу Страстей Господних, после чего возглавит службу Крестного пути на площади Святого Петра, но число участников будет крайне ограничено.

Все без исключения богослужения в этом году пройдут с соблюдением правил, продиктованных пандемией.

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, В общей сложности в аварии на Смоленской площади пострадали пять машин

ДТП на Садовом кольце: блогер Бил готов помогать следствию и пострадавшим

Популярный российский блогер Эдвард Бил, задержанный на 48 часов в рамках уголовного дела о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, заявил о готовности оказать помощь потерпевшим. Минувшую ночь блогер провел в изоляторе на Петровке, куда его перевели в ожидании суда по избранию меры пресечения.

В четверг незадолго до полудня при выезде из тоннеля под Новым Арбатом на Садовом кольце водитель синей Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в черный Volkswagen. За рулем была женщина, она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

"Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, приводит ТАСС слова его адвоката Сергея Жорина. - Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным".

Адвокат также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что блогер якобы признал себя виновным в ДТП: "Вину его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий", - сказал Жорин.

По словам адвоката, экспертиза не выявила в крови Била ни алкоголя, ни наркотиков.

25-летний блогер Эдвард Бил известен своими пранками. У Била более 4 млн подписчиков на YouTube и 3,7 млн подписчиков в "Инстаграме".

"Сатанинские кроссовки" далеко не уйдут

Автор фото, MSCHF Подпись к фото, Выпуск кроссовок был приурочен к премьере нового клипа рэпера Lil Nas X, в котором он воспевает свою гомосексуальность и отвергает попытки пристыдить его за это

Корпорация Nike одержала победу в суде по своему иску против бруклинской арт-группы MSCHF, выпустившей в продажу скандальную партию "сатанинских кроссовок", содержащих в подошве каплю человеской крови.

Кроссовки ценой 1018 долларов, созданные в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X, представляют собой видоизмененнный вариант Nike Air Max 97s с добавлением индивидуального номера, перевернутого креста, пентаграммы и слов Luke 10:18, отсылающих к словам Иисуса из Евангелия от Луки "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

По словам создателей, все 666 пар раскупили быстрее, чем за минуту, и все кроме одной уже отправлены покупателям.

Компания обвинила коллектив в незаконном использовании товарного знака, обратившись в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой остановить продажу кроссовок и запретить в дальнейшем использовать ее логотип.

В своем иске компания написала, что не согласованный с ней выпуск обуви под брендом Nike, по всей вероятности, вызовет смущение среди покупателей, приведет к размыванию торговой марки, а также породит ошибочные ассоциации между продукцией MSCHF и Nike.

Судья встал на сторону компании, предварительно распорядившись о приостановке дальнейшей отправки обуви покупателям в ожидании более развернутых аргументов сторон для принятия итогового решения. По данным New York Post, речь может идти о возврате уже проданных и отправленных покупателям кроссовок.

Daily Telegraph: ЕС теряет моральный облик, договариваясь с Путиным

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ведущие лидеры ЕС все больше склоняются к российскому препарату, забывая о собственных ценностях, пишет Daily Telegraph

Брюссель не может продолжать называть себя силой добра, если он готов иметь дело с Путиным ради вакцины, пишет Daily Telegraph. Менее двух недель назад еврокомиссар Тьерри Бретон уверял, что Евросоюзу не нужен "Спутник V", и вот уже ведущие лидеры ЕС склоняются к российскому препарату, поддавшись пропаганде Путина,

Издание имеет в виду состоявшееся накануне совещание между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным, на котором обсуждались вопросы использования и производства "Спутника".

Неужели только что ЕС, находясь в отчаянной ситуации из-за дефицита вакцины, пожертвовал остатками морали, задается вопросом DT в своей редакционной колонке. Неужели Россия, находящаяся под санкциями в связи с аннексией Крыма и отравлением Навального, - то самое место, куда надо бежать за помощью?

К осени Евросоюз планирует провакцинировать 70% своего населения, и в погоне за результатом Меркель и Макрон на наших глазах перешагивают через фундаментальные основы политики Запада, забыв о своей прежней приверженности борьбе за права человека.

В довершение ко всему, пишет та же Daily Telegraph в другом своем материале, Россия, увидев заинтересованность Европы, теперь будто нарочно тянет время и не предоставляет дополнительные данные о своем препарате, без которых европейский регулятор не сможет одобрить "Спутник" к использованию.

Washington Post: сенсационные откровения Байдена-младшего о наркотиках и Украине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хантер Байден с родителями на инаугурации Джо Байдена. По его словам, они долгие годы пытались помочь ему избавиться от зависимостей

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в своих мемуарах признается, что, если бы он мог исправить прошлое, то никогда не вошел бы в совет директоров украинской газовой компании Burisma, так как этот период жизни имел для него самые тяжелые последствия.

Как рассказывает газета Washington Post, в книге "Beautiful Things" ("Всё хорошее"), которая поступит в продажу на следующей неделе, Байден-младший пишет, что кроме политического скандала, в центре которого оказались он и его отец из-за их связей с Украиной, его жизнь вообще полетела под откос.

По его признанию, на огромную зарплату, которую ему платили в компании Burisma, он поддерживал свои давние пристрастия к алкоголю и наркотикам. Его семейная жизнь и карьера оказались полностью разрушены.

"В последние пять лет рухнул мой двадцатилетний брак, к моему лицу приставляли пистолет, и в какой-то момент я так опустился, что жил в мотелях за 59 долларов в ночь. Моя семья боялась за меня больше, чем я сам", - пишет Хантер Байден. Он вспоминает свои многократные пребывания в реабилитационных центрах, которые так и не дали должного результата. Рассказывает о том, как его родные боролись за него все эти годы.

При этом он подчеркивает, что не считает свою деятельность на Украине неэтичной с точки зрения конфликта интересов.

Белый дом отказался комментировать выход книги, но в феврале, когда было объявлено о готовящихся мемуарах, Джо и Джилл Байден сказали, что гордятся Хантером и его откровенностью о столь личных проблемах.

Times: часть российской пропаганды уходит из Британии

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Российское новостное агентство Sputnik, которое на Западе считают одним из главных инструментов кремлевской пропаганды и дезинформации, закрывает свое представительство в Великобритании, сообщает Times.

По словам медийных боссов в Москве, решение связано со всё более враждебной политической атмосферой, в которой агентству приходится работать. Однако о скоропалительности такого решения говорит тот факт, что еще в прошлом месяце агентство объявило о наборе новых сотрудников в Эдинбурге и Лондоне. С 5 апреля работу в этих городах потеряют порядка 20 человек.

Присутствие Sputnik на территории Шотландии некоторые местные политики называли пятном на репутации местной журналистики. Агентство пришло на британский рынок в 2016 году.

Fox News: Трамп нашел новую платформу для публичных заявлений

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Экс-президент США Дональд Трамп, которого ведущие соцсети заблокировали на разные сроки, нашел себе площадку для выступлений на новой социальной платформе Campaign Nucleus,

Как сообщает телекомпания Fox News, на него уже подписались многие сторонники Республиканской партии. Campaign Nucleus была основана еще в марте 2016 года экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом.

На сайте платформы говорится, что она создана, чтобы помочь кандидатам на выборные должности быстро и напрямую связываться с прессой и избирателями - не только посредством электронных сообщений, но и по обычной почте.

Источник Fox News заявил, что теперь у Дональда Трампа появилась возможность донести свои заявления до прессы и своих сторонников. Сообщается также, что Трамп и его команда уже близки к созданию собственной соцсети.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у 1 из 160 детей в мире отмечается расстройство аутистического спектра (РАС), но надежных глобальных данных для взрослых пока нет. Отмечая Всемирный день распространения информации об аутизме, Би-би-рассказывает об аутизме и о том, какое значение в жизни людей может иметь этот диагноз, особенно если он ставится во взрослом возрасте.