Как день рождения Владимира Познера вызвал новые протесты в Грузии

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

1 апреля 2021, 11:01 GMT

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему Владимиру Познеру пришлось улететь из Грузии

Известный российский журналист Владимир Познер уехал из Тбилиси, где собирался отметить свой день рождения, на фоне протестов. Гостиницу, в которой остановился Познер с компанией друзей, забросали яйцами.

Согласно сообщениям грузинских СМИ, вместе с Познером в Грузию прибыли до 50 гостей. Уезжая, им пришлось садиться в автобус, чтобы отправиться в аэропорт, в сопровождении полиции - и под крики и шум протестующих.

Часть протестующих всю ночь провела у гостиницы, где остановился Познер.

"Самое главное, что не произошло то, чего хотела [правящая партия] "Грузинская мечта" и те люди, которые оскорбляют нашу страну. Им пришлось отсюда улететь. Главное то, что Грузия как государство, у которого есть достоинство, состоялась и не дала возможности оккупанту здесь проводить застолья и нарушать закон", - заявила телеканалу "Рустави-2" Елена Хоштария, основатель политического движения "Дроа" ("Время пришло").

Она была одним из тех оппозиционных депутатов, кто в июне 2019 года опротестовал появление российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Еще до приезда Познера она написала в соцсети о том, что российский телеведущий приезжает в Грузию для того, чтобы отметить свой день рождения, и привела его цитату "Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".

"Государство, у которого есть самолюбие, не должно пропустить через границу сказавшего такие слова", - написала Хоштария.

В августе 2008 года после пятидневной войны между Грузией и Россией Москва официально объявила о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Подавляющее большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию частью территории Грузии. Грузия не признает де-факто власти республик и считает оба региона оккупированными Россией.

Масла в огонь подлили передвижение и ужин приехавших в одной из тбилисских гостиниц. В Грузии до сих пор в силе ограничения на передвижение и нахождение в публичных местах в ночное время - с девяти вечера до пяти утра.

У "Винотеля" в Тбилиси, где Познер с гостями ужинали, собрались активисты и оппозиционные политики. Сообщается также, что на некоторое время протестующим удалось отключить электричество в отеле.

Позднее представительница трудовой инспекции сказала журналистам, что отель оштрафован на 10 тысяч лари (3 тысячи долларов США).

Оштрафовали и самих гостей. В МВД сообщили, что за нарушение правил изоляции и карантина оштрафованы 32 человека. Еще девять человек правила не нарушали, сказали в МВД агентству "ИнтерпрессНьюс".

МВД Грузии опубликовало фото квитанции, согласно которой человеку по имени Pozner Vladimir Dimiti (так Познер был записан при рождении во французских документах) был выписан штраф в 2 тысячи лари (600 долларов США). В министерстве сообщили Би-би-си, что все наложенные штрафы были выплачены, и только после этого Познер с гостями покинули страну. Сам телеведущий заявил РИА Новости, что ни он, ни кто-либо из его компании оштрафованы не были.

Акция продолжилась у гостиницы Rooms в центре Тбилиси, куда после ужина переместились Познер и его друзья. Активисты оставили надпись на асфальте у гостиницы: "Вон из Грузии". Здание они также закидали яйцами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты забросали яйцами гостиницу, в которой находился Познер

Что было дальше

Утром в четверг Познер, которому исполнилось 87 лет, и его гости улетели обратно в Москву. Регулярных рейсов между российской столицей и Тбилиси сейчас нет.

Ведущий отказался оценивать сложившуюся ситуацию.

"Я никому не даю никаких интервью по поводу произошедшего. Я только прилетел и никому ничего не комментирую", - сказал Познер Интерфаксу.

Зато оценку несостоявшемуся празднику дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", - сказал в четверг Песков.

Он добавил, что в Грузии "опасно для российских граждан".

Виновата оппозиция?

Выступая на заседании правительства в четверг, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Познер, который помимо российского имеет гражданство США, не нарушал закон Грузии об оккупированных территориях Грузии.

"Он часто гостит в Грузии, пользуясь паспортом США. Это был его очередной визит частного характера. Вместе с тем в соответствии с постановлением правительства у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт и отрицательный ПЦР-тест. Они въехали в страну в полном соответствии с законом", - отметил премьер.

Что касается собрания гостей в одном из заведений в Тбилиси без учета существующих регуляций, по словам премьера, это было нарушением и неприемлемо. Соответствующие структуры мгновенно отреагировали на нарушение, оштрафовав как заведение, так и каждого нарушителя, заявил премьер.

При этом Гарибашвили в очередной раз обрушился на политических оппонентов - крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД). Он назвал ЕНД "самой деструктивной силой", которая воспользовалась тем, что группа граждан решила выразить протест.

"В этот раз также цель "Единого национального движения" и, в частности, [экс-президента Михаила] Саакашвили, - деструкция, саботаж и нанесение максимального вреда нашему государству", - заявил Гарибашвили, отметив, что эти события происходили на фоне частичного открытия Грузии для туристов.

По его словам, форма протеста лидеров ЕНД была неприемлемой и выходила за рамки "цивилизованных норм и грузинских стандартов".

"Мы еще раз убедились в том, что "Единое национальное движение" сформировалось в абсолютно деградировавшую и радикальную группу, с которой просто невозможно вести цивилизованный диалог", - заявил Гарибашвили.

ЕНД, как и большинство оппозиционных партий, отказывается войти в парламент, считая парламентские выборы, которые прошли в Грузии 31 октября прошлого года, сфальсифицированными.