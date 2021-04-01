Оппозиционеры и миллиардер-диссидент осуждены за протесты в Гонконге. Им грозит тюремный срок

32 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению критиков, закон о госбезопасности положил конец принципу "одна страна - две системы", который КНР обязалась уважать минимум 50 лет после передачи ей Гонконга от Британии в 1997 году.

В среду гонконгский суд признал семь видных активистов демократического движения виновными в организации несанкционированных акций протеста в августе 2019 года. Среди осужденных - медиамагнат, миллиардер и владелец крупнейших оппозиционных изданий Джимми Лай и ветеран-демократ Мартин Ли, председатель оппозиционной Демократической партии, а также пятеро бывших местных депутатов. Они могут получить тюремные сроки.

Все осужденные отказались признать вину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медиамагнат Джимми Лай также является обвиняемым в другом деле - по подозрению в сговоре с зарубежными спецслужбами.

Процесс против демократов запустился после принятия в июле прошлого года закона о национальной безопасности, позволяющего применять китайские национальные законы на территории бывшей британской колонии. Оппозиция, правозащитники и международная общественность называли закон инструментом подавления демократических свобод в островном мегаполисе.

В рамках закона о безопасности жителям грозит пожизненное заключение за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

В интервью Би-би-си в 2019 году Лай назвал этот закон погребальным звоном по Гонконгу.

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72-летний Лай, владелец издательского дома Next Digital, известен своей активной политической позицией - он лично участвовал в протестах, критиковал китайские власти, ездил в Вашингтон и встречался с госсекретарем США Майком Помпео.

Принадлежащая ему популярная газета Apple Daily публиковала критические по отношению к правительству КНР и администрации Гонконга материалы.

Лай заработал первые деньги в производстве одежды и построил успешный бизнес. После жесткого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году он начал публично критиковать китайские власти. Медиахолдинг Лай основал в 1990-м году.

Мартина Ли, основателя первой демократической партии Гонконга называют отцом демократии. 82-летний ветеран демократического движения Гонконга в прошлом году признавался, что вздохнул с облегчением после ареста.

"На протяжении многих лет и месяцев столько прекрасных молодых ребят арестовали, а меня нет", - говорил Ли.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новые протесты в Гонконге из-за закона о безопасности

Осужденные в среду активисты годами участвовали в протестах, в том числе в "революции зонтиков" 2014 года. Среди них и Маргарет Нг, бывшая депутат Законодательного совета Гонконга от оппозиции.