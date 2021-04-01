Стрельба в Калифорнии: четверо погибших, включая ребенка

час назад

Автор фото, Reuters

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в офисном здании в городе Орандж на юге штата Калифорния, по сообщению полиции - трое взрослых и один ребенок.

Еще одна женщина была госпитализирована с огнестрельным ранением, она находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в преступлении был ранен, его состояние также оценивается как тяжелое.

Власти пока не сообщали детали о подозреваемом и жертвах, а также не называли возможные мотивы нападения.

Полиция выехала после сообщений о стрельбе около 17:30 по местному времени (03:30 по Москве). Граждане сообщили, что из двухэтажного здания на Линкольн-авеню в городе Орандж недалеко от Лос-Анджелеса слышны звуки выстрелов.

В результате перестрелки полиция ранила подозреваемого. Он был задержан, а ситуация взята под контроль.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал преступление чудовищным и выразил соболезнования родным погибших и всем пострадавшим.

В марте в США за одну неделю произошли два массовых убийства с использованием огнестрельного оружия. 16 марта восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения, были убиты в Атланте, штат Джорджия, а 22-го стрельба в продуктовом магазине в штате Колорадо унесла 10 жизней.

Этому предшествовал год без массовых убийств в общественных пространствах, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные исследователей Violence Project.

Президент Джо Байден призвал Конгресс США ввести новые меры контроля за оборотом оружия - в том числе запретить автоматическое оружие на всей территории США.