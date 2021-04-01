Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу. Нефть дорожает

час назад

Автор фото, Igor Onuchin/TASS

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки в мае и июне, а и в июле - на 450 тысяч баррелей в сутки. Фактически речь идет о постепенном выходе из жестких ограничений добычи нефти, которые были приняты на фоне пандемии. Нефть после этого решения начала дорожать.

"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч баррелей в сутки и в июле на 450 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении министерства энергетики Казахстана.

Вдобавок к этому нарастит добычу нефти Саудовская Аравия, которая ранее добровольно взяла на себя дополнительные ограничения. Как сообщил министр нефти саудовского королевства, страна будет увеличивать нефтедобычу на 250 тысяч баррелей в сутки в мае, на 350 тысяч - в июне и на 400 тысяч - в июле. Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 28 апреля.

Нефть марки Brent отреагировала на решение ОПЕК+ ростом. К вечеру четверга нефть марки Brent стоил около 64,4 долларов за баррель. Дорожать нефть начала в районе 18:00 мск - когда появились первые сообщения о соглашении. До этого в течение нескольких дней нефть была нестабильна: котировки сильно упали 31 марта с 64,5 доллара за баррель до 62,75 доллара, по данным Investing.com.

Рубль на Московской бирже на новости о нефти также отреагировал слабо. Курс доллара рос с утра и продолжал расти примерно теми же темпами к вечеру, достигнув к 20:00 мск 76,4 доллара за баррель.

Неожиданное решение

Решение о снятии ограничений оказалось неожиданным для экономистов и рынка. Многие ждали, что на фоне новых локдаунов в Европе, например, во Франции и новых вспышек коронавируса, страны ОПЕК+ оставят сделку неизменной и подождут еще два месяца до снятия ограничений.

Такого сценария, например, ожидали аналитика Сбербанка. Они были уверены, что в случае сохранения ограничений на прежнем уровне цены на нефть марки Brent могут повыситься до 64,5-65,8 доллара.

Скорее всего, рост цен после объявления о снятии ограничений связан с тем, что увеличение добычи будет происходить постепенно. Страны ОПЕК+ начнут снимать ограничения только в мае, а к этому времени, возможно, часть карантинов будет снята, а многие страны смогут ускорить процесс вакцинации.

В целом сокращение нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ и постепенное оживление мирового спроса на нефть привело к тому, что ее дефицит в этом году должен был оказаться выше ожиданий, говорится в одном из недавних докладов Capital Economics. Экономисты ожидали, что при таких же ограничениях цены на нефть марки Brent могли бы достигнуть 80 долларов за баррель в III квартале этого года. Однако страны ОПЕК+ все же решили пойти по другому сценарию и медленно наращивать добычу.

Постепенное наращивание добычи может оказаться выгодным странам ОПЕК+, в том числе и России. С одной стороны, ограничение предложения и дефицит приводят к росту цен. С другой стороны, страны лишаются части выручки и им приходится ограничивать производство. Так Всемирный банк в одном из последних докладов оценивал, что расширение соглашений ОПЕК+ оказало негативное влияние на добывающий сектор в России, а это, в свою очередь, замедлило темпы роста ВВП страны на 1 процентный пункт.

"Нефтяная отрасль - одна из ключевых отраслей в нашей экономике. Наши предварительные оценки показывают, что вклад замедления добычи нефти в снижение ВВП может составить до 1 процентного пункта. Это без учета влияния на смежные отрасли", - схожие оценки в начале марта приводила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вынужденная мера

Альянс ОПЕК+ образовался в конце декабря 2016 года. Тогда страны ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих государств, в числе которых была Россия, договорились сократить добычу нефти. На такой шаг производители пошли, чтобы повысить цены на нефть.

В апреле прошлого года эти страны договорились о жестком ограничении добычи нефти: в мае и июне этого года они суммарно должны были снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, затем это сокращение было продлено до конца июля. Эти ограничения действовали до нынешнего времени, и вот теперь страны договорились о постепенном наращивании добычи.

Этой договоренности предшествовал скандал: в марте прошлого года страны не смогли договориться о сокращениях и сделка фактически развалилась, что привело к резкому падению цен на нефть. Цены на Brent за несколько дней обвалились с 50 до 32 долларов за баррель. Между Саудовской Аравией и Россией фактически началась ценовая война. В апреле прошлого года котировки достигали отрицательных значений.