После крупного ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била возбуждено уголовное дело

час назад

Автор фото, Mikhail Dzhaparidze/TASS Подпись к фото, Машина пострадавшей в ДТП женщины

После массового ДТП в Москве на Новинском бульваре возбуждено уголовное дело. В аварию попали пять машин, пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Виновнику аварии грозит до двух лет тюрьмы, он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В четверг около 11:40 утра при выезде из тоннеля под Новым Арбатом, напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель синей Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в черный Volkswagen. За рулем была женщина, она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова. У нее, по данным Mash, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди.

Весь левый ряд на Новинском бульваре после аварии пришлось перекрыть, в этом районе образовалась пробка, куда тяжело было доехать "скорой". На записях очевидцев, опубликованных СМИ и в соцсетях, видно, что Volkswagen очень сильно разбит - ему даже пришлось срезать крышу, чтобы вытащить водителя.

"Автомобиль очень опасный"

Вскоре после ДТП РИА Новости сняло на видео человека, которого представили как Эдварда Била (по другой информации, это его друг Максим Кошелев, известный как Max King). Мужчина рассказал, что дал свою синюю Audi другу, и машина попала в аварию, а он приехал на место ДТП, когда узнал об этом.

"Я не знаю, где он. Вот, собственно, поэтому я и приехал, чтобы понять, что тут произошло… Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло… Я без понятия вообще", - цитирует его агентство РИА Новости.

При этом в одном из видео в TikTok Бил рассказывал подписчикам о такой же машине, снимая на видео свои нарушения правил дорожного движения. Блогер называл автомобиль "очень опасным" и упоминал, что у машины 840 лошадиных сил.

Именно Бил был участником аварии, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. О том, что он сидел за рулем Audi, рассказал и менеджер блогера Влад Кертиев. По данным Mash, в момент аварии Бил был трезв, результаты теста на наркотики пока не готовы.

566 нарушений, а штрафы не приходили

25-летний блогер Эдвард Бил известен своими пранками. Он сотрудничает с блогером Амираном Сардаровым, с которым ведет шоу "Дневник хача". У Била более 4 млн подписчиков на YouTube и 3,7 млн подписчиков в "Инстаграме".

По данным издания Life, в 2020 году блогера лишили водительских прав на два месяца за езду на автомобиле без номеров. В январе 2019 года, как сообщал телеканал "360", Эдвард Бил попал в ДТП, разбив Mercedes и Jaguar.

В июне 2019 года представители Общественной палаты обращались к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить нескольких видеоблогеров, которые, по их мнению, представляют опасность для общества, в их числе был Эдвард Бил.

В столичном МВД рассказали, что автомобиль блогера был снят с регистрационного учета в январе 2021 года. "Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля", - уточнили в ведомстве.

Глава московского минтранса Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. "В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенных автомобилем "Ауди", в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч", - говорится в телеграм-канале ведомства. Там отметили, что "всего у виновного в ДТП на Новинском больше 566 нарушений". Штрафы блогеру не приходили, так как он ездил на подставных номерах, утверждают в диптрансе.

Адвокаты по делу Ефремова тут как тут

Недалеко от места аварии с блогером 8 июня 2020 года произошло громкое ДТП с Михаилом Ефремовым. Тогда находящийся в состоянии опьянения актер за рулем джипа выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого позже скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и отбывает наказание.

Юрист Эльман Пашаев, который защищал Ефремова в суде, заявил "Открытым медиа", что готов представлять интересы Эдварда Била, если он к нему обратится.

"Его защищать будет намного проще, чем [актёра Михаила] Ефремова, потому что дело Ефремова было политическое, заказное, а это дело обычное", - сказал Пашаев в разговоре с изданием. Правда, он временно лишен адвокатского статуса за свое поведение в процессе по делу Ефремова.