Первоапрельская новость, но не шутка: 10 странных событий последних дней

43 минуты назад

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За год пандемии и карантинов некоторые традиции стали забываться. В прошлом году многие издания решили не публиковать шутки на 1-е апреля из уважения к жертвам коронавируса, который стремительно распространялся по планете.

Поэтому в этот четверг шутки на день дурака застали многих врасплох. Но параллельно с ироничными продолжают поступать и реальные новости, в которые трудно поверить.

Мы собрали десять сообщений о последних событиях, которые на первый взгляд могли показаться первоапрельскими шутками.

Авиакомпания продает ужины в самолете за 500 долларов

Японский авиаперевозчик All Nippon Airways организует ужин в самолете, припаркованном на взлетной полосе.

Расчет на истосковавшихся в карантине по перелетам обеспеченных покупателей сработал - все билеты на первый "рейс" были раскуплены, и успех затеи заставил авиакомпанию продлить акцию.

Цена такого ужина - 540 долларов (41 тыс. рублей).

Рэпер перестал жевать по понедельникам

Американский музыкант Уильям Адамс (псевдоним will.i.am), известный участием в группе Black Eyed Peas и судейством в шоу "Голос", рассказал, что с Рождества решил отказаться от пережевывания пищи по понедельникам.

Вместо этого он питается измельченной до жидкого состояния едой и пьет соки.

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Волосы из парикмахерской пойдут на очистку океанов

В шотландском городе Далкит откроется экологичная парикмахерская, которая будет собирать отрезанные волосы клиентов для очистки океана.

"Волосы не впитывают воду, зато они впитывают нефть", - сказала основательница салона Джемма Хилл в интервью местному изданию. Собранные волосы отправят для производства инструментов, которыми будут чистить океан после разливов нефти.

Австралийские ученые разработали ящерицу-робота

Исследователи Университета Саншайн-Кост на юге Австралии разработали механическую ящерицу, которая может карабкаться по стенам, как настоящая. Этот проект стало частью исследований двигательной системы рептилий.

Ученые пришли к выводу, что в обоих случаях - роботов и ящериц - все дело в скорости: карабкаться по стенам можно, если найти золотую середину между слишком быстрым и слишком медленным движением.

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Королева не делится сладким

У королевы Британии Елизаветы II есть тайная коробка для шоколада и сладостей, из которой может есть только она одна.

Об этом рассказала леди Памела Хикс, троюродная сестра королевы, в вышедшем на канале ITV документальном фильме "Мои годы с королевой".

Болезнь делает американских медведей дружелюбными

Загадочная болезнь делает американских черных медведей дружелюбными. Феномен был зафиксирован в штатах Невада и Калифорния, где молодые медведи безбоязненно приближаются к людям и ведут себя, как домашние животные.

Происходит все из-за воспаления мозга, о причинах которого ученые только гадают: подозревают и новые вирусы. Заболевание может иметь смертельный исход.

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Пони развозит книги в английской провинции

Спасенная из приюта пони Мики во время локдауна стала курьером для книжного клуба в английском графстве Уилтшир.

Идея пришла в голову хозяйке пони Эби Элиот-Уильямс, чья мама ведет книжный клуб. Участники клуба как раз недавно прочитали книгу о библиотекарях, доставляющих книги на навьюченных лошадях.

Поход в магазин закончился в компании 15 тыс. пчел

В американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, мужчина сходил в супермаркет - и получил 15 тыс. пчел в подарок.

Покупатель оставил окна своей машины открытыми на парковке, купил необходимые товары, вернулся в машину, завел мотор и поехал - и в этот момент обнаружил, что его машина превратилась в улей. История могла закончиться трагично, если бы на вызов не приехал местный пожарный Джесс Джонсон, который в свободное от работы время занимается пчеловодством.

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Голливудский актер раздавал деньги безработным

95-летний американский актер Дик Ван Дайк, известный по фильму "Мэри Поппинс", был замечен во вторник раздающим наличные на улицах Малибу, штат Калифорния.

Ван Дайк снимал деньги в банкомате и вручал их людям, стоящим в очереди в местную организацию, помогающую безработным.

Первая леди США стала героиней комикса

В Америке вышел комикс, главной героиней которого стала первая леди Джилл Байден. Издание - часть серии "Женская сила", которая посвящена биографиям выдающихся женщин.

Ранее в этой серии уже выходили графические романы о вице-президенте США Камале Харрис и монахине матери Терезе. Вместе с комиксом выйдет и раскраска.

... В России, тем временем, обсуждают выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию. Об этом сообщили тамбовские СМИ со ссылкой на малоизвестную местную организацию.

1 апреля новость повторили чеченские издания и телеканалы, а потом и чиновники.