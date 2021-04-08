Дипломатия стульев: почему Урсуле фон дер Ляйен не предложили сесть рядом с Реджепом Эрдоганом

47 минут назад

Автор фото, Reuters

Скандал вокруг встречи высших чиновников ЕС с президентом Турции, во время которого Урсуле фон дер Ляйен не нашлось места рядом с Реджепом Эрдоганом, продолжает развиваться.

Во вторник делегация высших чинов ЕС встречалась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Европу представляли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Совета Европы Шарль Мишель.

Попозировав для протокольных фотографий с улыбками для прессы, которых все равно не было видно за антиковидными масками, троица направилась в зал для переговоров, где случился конфуз: кресел (под флагами ЕС и Турции) оказалось всего два. Ну, и еще большой диван на небольшом отдалении.

Председатель Совета Европы немедленно юркнул к креслу под соответствующим флагом, вызвав замешательство у коллеги из Еврокомиссии. На видео инцидента хорошо слышно, как слегка опешившая г-жа фон дер Ляйен вопросительно откашливается, а мужчины взирают на нее с некоторым недоумением.

В итоге Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван на некотором отдалении от двух кресел, оккупированных мужчинами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как говорится, ничто не предвещало...

Скандал сразу окрестили "софагейтом". Масла в огонь подлило и то обстоятельство, что с точки зрения протокола Мишель и фон дер Ляйен являются равновеликими фигурами - они оба представляют ЕС на высшем уровне.

На следующий день Мишеля собрались линчевать представители всего политического спектра Европы, особенно потому, что одним из пунктов повестки дня визита была важность прав женщин.

Но в среду же вечером Мишель опубликовал пост в Facebook, в котором настаивал, что изображения встречи произвели ложное впечатление. За свои действия он не извинился и вины за случившееся не признал.

"Строгое толкование турецкими службами правил протокола … привело к удручающей ситуации - другому, даже несколько уничижительному отношению к президенту Европейской комиссии", - высказал свою версию глава Совета Европы.

Турецкая сторона немедленно отреагировала. "Расстановка мест была проведена в соответствии с предложением ЕС. Точка. Мы бы не стали раскрывать этот факт, если бы против Турции не выдвигались обвинения, - сказал репортерам иинистр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. - Требования и предложения со стороны ЕС были выполнены, и в ходе встречи выполнялся соответствующий протокол".